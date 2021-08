Martedì 17 Agosto 2021, 00:04

Il Boeing C-17 americano decolla da Kabul e i corpi attaccati alle ruote non reggono la presa e precipitano nel vuoto. Non è un fake. E non lo sono neppure le immagini di tutti gli altri cittadini afghani che si accalcano cercando di salire a cavalcioni sugli aerei in partenza, pur di cercare di scappare da quell’inferno, dai tagliagole dell’integralismo più feroce e criminale.



Scene che entrano terribilmente nella storia. Parlano dei falling men, di corpi che precipitano nell’abisso, di persone che cercano con tutta la forza le ali della libertà con il rischio di schiantarsi e tra morire ora e morire poi, in un incubo chiamato sharia, la scelta è questa. Gli aerei presi d’assalto da un popolo disperato possono ricordare, ma molto in peggio, i boat people vietnamiti o i gommoni stracolmi di migranti che fuggono dall’Africa o quel pezzo d’Albania che s’imbarcò sulla nave Vlora e raggiunse Bari nell’agosto del 1991 - giusto 30 anni fa - facendo scoprire agli italiani il tema dell’immigrazione, che si sarebbe imposto nell’agenda politica e sociale del nostro Paese. Stavolta c’è di più. Perché persone che volteggiano in cerca di futuro, e cadono dall’alto nel loro anelito di fuga, illustrano la disperazione dell’uomo che non è Icaro e non è uccello ma prova ad esserlo pur di non restare su una terra che impone la disumanità. Il paragone più calzante, e più inquietante, è quello con le Torri Gemelle. La forza spaventosa delle immagini di Kabul richiama quella degli uomini e delle donne che l’11 settembre del 2001, mentre gli aerei-bomba di Bin Laden squarciavano lo skyline newyorkese e atterravano la civiltà occidentale, si lanciarono dalle finestre per salvarsi sapendo di dover molto probabilmente morire. Falling men allora, come oggi.

Afghanistan, i "falling men" di Kabul: cercano di fuggire aggrappati alle ruote dell'aereo, ma cadono nel vuoto

Una parabola lunga vent’anni, quella della furia integralista e della morte imposta per legge islamica, che comincia con immagini choc e ripropone quello stesso tipo di sequenze fatte di corpi volanti, di fughe nel cielo ma il cielo fa il suo mestiere e non ci sorregge, non dà rifugio a chi è costretto a solcarlo con la sola spinta di volersi mettere in salvo dal terrore. Dopo l’11 settembre ci fu l’invasione dell’Afghanistan e adesso ancora Afghanistan, in un rimando oltre che politico - la sconfitta dell’Occidente - anche scenografico. Precipitavano gli impiegati di New York, precipitano i cittadini di Kabul, in un dramma - per chi lo guarda, oltre che per chi lo vive direttamente - che si somiglia e che si intreccia. E che impone a tutti di agire perché non esista più. Questa parabola lunga vent’anni ha trovato insomma nei video sulla fuga da Kabul il suo riassunto, la sua sintesi, la sua morale della storia. Che è quella di farsi carico di nuovo di un’emergenza umanitaria, la liberazione dal terrore per popoli lontani ma anche la sicurezza per popoli vicini cioè i nostri, che la guerra cominciata da Bush e la resa decisa da Trump e malamente condotta da Biden non hanno risolto. Il «che fare?» è la domanda che i falling men fanno gridare nel loro salto mortale.

E riflettere su queste immagini, per portarle in cima all’attenzione e all’agenda di chi governa o prova a governare il mondo, compresa l’Unione Europea, è il tanto che l’opinione pubblica anche italiana può fare perché l’inferno afghano non sia più tale e torni a destabilizzare gli equilibri globali e la vita di noi tutti. E insomma nelle immagini di Kabul c’è il grido di libertà e il terrificante dilemma tra la possibilità della morte fisica immediata e la volontà di non arrendersi alla morte civile tra burqa e paura. Ma c’e anche, fuori dall’Afghanistan, nelle cancellerie dell’Occidente, nella coscienza collettiva, il condensato di un fallimento generale lungo un ventennio e destinato a protrarsi, se l’onda d’urto di queste immagini e in generale un senso impellente di reazione lucida e di iniziativa politica non producono fatti. I corpi volanti sono geograficamente lontani ma geopoliticamente vicinissimi. Parlano dell’Afghanistan martoriato ma interrogano ogni popolo libero. Oggi il mondo, se vuole, può anche pacificamente fare moltissimo perché si rispettino i principi umanitari e i diritti umani. Nei falling men c’è una chiamata a non chiudere gli occhi. E a vedere quelle scene perché non si ripropongano più.