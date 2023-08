Sabato 26 Agosto 2023, 23:51

La violenza sulle donne e sui minori è diventata quasi una caratteristica del tempo che viviamo. Costante e non certo accidente. Credo però che si debbano fare delle precisazioni per tentare di avvicinare il tema con il rispetto che la sua grandezza merita. La violenza è uno strumento che l’umanità adopera tutte le volte in cui occorre affermare il proprio potere da parte di un gruppo o di un individuo. La guerra è violenza. La politica, ovvero la competizione per governare, può esserlo. Esistono gradi e forme di violenza. E le leggi ci sono per temperare la violenza con la forza della norma. Le costituzioni democratiche sono nate con questa consapevolezza e per la necessità di far sì che a vincere, quando si tratta di forme di governo, siano le soluzioni più condivise.

La violenza tra violenti è cosa molto diversa dalla violenza sulle donne e sui bambini. Perché se la prima ha una ragione e forse anche qualche giustificazione storica, la violenza sulle donne e sui bambini è uno retaggio di non-culture basate sulle differenze fisiche tra le persone, che vede ogni giorno bambini e donne colpiti da uomini. Dentro vicende nelle quali gli uomini hanno la possibilità di esprimere una forza fisica maggiore, anche con la partecipazione scellerata di più soggetti.

Il problema, dunque, è di governo e di giustizia. Non è una critica al sistema giudiziario o al sistema di polizia. La riflessione distingue la particolare inerenza che uno specifico tipo di vicende possiede a seconda della fase sociale nella quale si verifica. Perché se pensiamo ad una diminuzione radicale della spinta per così dire psicologica che muove questi fatti, non c’è dubbio che il problema sia educazionale. Se pensiamo però all’immediato dobbiamo considerare che occorre incidere sulla realtà. E far comprendere attraverso la funzione oggettivamente esemplare del trattamento giudiziario, che non può esserci alcun tipo di comprensione, quindi di scampo, per chi commette delitti simili.

La pena nel nostro sistema deve avere una funzione rieducativa. Io rammento che questa raccomandazione, ovvero questa scelta del costituente, rappresenta da sempre un’aspirazione delle democrazie. Le pene non debbono essere inumane. Le pene, tuttavia, sono tali quando implicano sofferenza, non quando sono manifestazione del disagio politico rispetto al fatto ed a chi lo ha compiuto. Le pene sono tali, ed hanno funzione deterrente quando impongono una sofferenza vera.

Credo sia il caso di riflettere sulla necessità di dare ai giudizi che riguardano questi fatti una precedenza assoluta. I problemi che essi comportano non sono differenti da quelli richiesti da chi si occupa di bancarotte fraudolente, specie nell’attuale fase, ovvero di delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio. Ma l’allarme sociale determinato da questi ultimi è minore.

Il problema in questi casi è come intervenire perché il danno sociale sia al più possibile diminuito. Ma non è tema di risposta alle attese dei cittadini grave quanto quello che nasce da episodi di violenza su minori e donne. La repressione deve essere evidente e la pena effettiva. Ciò che è diseducativo, ed incentivante del delitto, è lo spettacolo di deboli indifesi che tali rimangono anche quando il giudice infligge la sanzione prevista dalla legge.

Non si può dare una ricetta valida per tutti i casi. Ho fatto per molto tempo il giudice. Ho imparato che ogni caso è diverso dall’altro. Il giudice è stato inventato per applicare la legge generale a casi particolari. Oggi i tanti casi particolari creano un allarme sociale che potrebbe cadere di fronte alla mancanza di presa di coscienza della sua particolarità. E dare luogo ad una sostanziale accettazione del disastro. Sarebbe la sconfitta della funzione dello Stato di diritto.

