Il Parlamento ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). Con essa, ha dato via libera anche alla richiesta di scostamento (cioè di indebitamento), presentata dall’esecutivo ai sensi dell’art. 81 della Costituzione. Per un governo che, finora, ha dimostrato estrema prudenza sui conti pubblici, le tabelle della Nadef sono piuttosto sorprendenti: poco taglio alla spesa, nonostante un solenne impegno del Ministro dell’economia a farlo nelle prossime settimane in sede di Legge di bilancio, aumento dell’indebitamento e, soprattutto, sostanziale rinuncia alla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. In attesa di capire come il nuovo Patto di stabilità e crescita europeo costringerà il legislatore a rimboccarsi le maniche su questi temi, ci si può legittimamente chiedere cosa sia andato storto.

Vero: l’economia cresce meno del previsto, l’inflazione resta poco più elevata delle aspettative e così i tassi, che, si teme, potrebbero non aver ancora raggiunto il loro picco. Ma una delle cause principali di questo cambio di comportamento è probabilmente da ricercarsi nei meandri dei conti pubblici.

Rispetto alle previsioni di aprile, infatti, cioè quelle che la Nadef ha per l’appunto modificato, sono emersi e diventati rilevanti i costi del cosiddetto “Superbonus 110%”. Si tratta di quell’iniziativa contenuta nel “Decreto rilancio” del 2020 e che, addirittura in anticipo rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), avrebbe dovuto fare da volano alla nostra economia dopo il crollo causato dalla pandemia.

Nei fatti, tale misura si è dimostrata estremamente regressiva (avrebbe cioè favorito i più ricchi) e altamente onerosa per la finanza pubblica, benché fosse stato promesso che si sarebbe “ripagata da sola”. Poche, a dire il vero, le voci critiche levate sin dall’inizio, sia tra i politici sia tra i tecnici.

Un po’, forse, per la necessità di non voler essere pessimisti in un momento tragico nella storia del nostro paese e del mondo intero, e un po’ anche per la convinzione che si sarebbe comunque trattato di una misura temporanea e non rinnovata. Al contrario, oggi maggioranza e opposizione fanno a gara ad assegnarsi le colpe del provvedimento: quelle che spettano in prima battuta a chi lo ha approvato, quelle che invece ricadono su chi lo ha prorogato, quelle che infine competono a chi originariamente inventò i bonus edilizi da cui questa misura è poi discesa.

A fronte di un danno di decine di miliardi di euro per più anni sui conti pubblici, che si riflette sensibilmente proprio sugli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di deficit che di riduzione del debito pubblico, forse vale la pena di chiedersi seriamente quale sia l’origine di questo fallimento.

Un modo per farlo potrebbe essere quello di una Commissione d’inchiesta, vale a dire di quello strumento che l’art. 82 della Costituzione mette a disposizione del Parlamento per raccogliere informazioni e chiarire eventuali responsabilità, soprattutto politiche ma anche tecniche, in merito a “materie di pubblico interesse”. E quale altra materia potrebbe essere di maggior “pubblico interesse” se non il bilancio dello Stato? Un’esagerazione? Una provocazione? Non necessariamente.

Del resto, nella nostra storia repubblicana, il ricorso alla Commissione d’inchiesta non è affatto così raro. Dal 1948 a oggi, infatti, sono state create ben un centinaio di Commissioni d’inchiesta, la maggior parte bicamerali. Uno dei casi più eclatanti e recenti, proprio su temi economici, è quello della Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario, creata durante la XVII legislatura e rinnovata anche nella XVIII. Di cosa si dovrebbe occupare tale Commissione? Semplicemente di cercare di capire se il furore che ha portato il governo dell’epoca (il primo governo Conte) ad approvare tale misura sia stato frutto di vera e propria attività di analisi, di ingenuo ottimismo, di una, più o meno colpevole (lo decideranno gli elettori) mancanza di competenze, oppure di un vero e proprio dolo, cui hanno partecipato a vario titolo sia una certa classe politica sia una certa classe accademica. Forse, come avvenuto in altri casi, il tutto finirà nel nulla. Tuttavia, questo lavoro avrà almeno avuto il merito di fare luce su una vicenda che, ad oggi, grava eccessivamente tanto sul presente quanto sul futuro del paese.