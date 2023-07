Giovedì 6 Luglio 2023, 00:28

Cè una novità nelle relazioni politiche europee: il “fattore Meloni”. Da presunto motivo di isolamento italiano (per peccato di sovranismo) il nostro premier sta gradualmente assumendo un ruolo centrale. Non solo e non tanto per i suoi ormai numerosi viaggi diplomatici, ultimo quello di ieri a Varsavia. No, il fatto è che, da quando è stata incaricata da Charles Michel di trattare con Orban e Morawiecki sulla “questione migranti”, è emerso con chiarezza l’obiettivo delle attuali leadership europee: far leva sulla personalità di Giorgia Meloni per impedire che il “vento di destra” che ormai soffia in tutta Europa (ultima la Grecia, prossima la Spagna?) assuma le fattezze di una drastica contestazione dell’Unione e dei suoi valori. Insomma, meglio una destra moderata alla Meloni che una radicale alla Le Pen.



Sono due le principali differenze che hanno fatto conquistare al premier italiano tale imprevista centralità. In primo luogo una politica certo combattiva, ma non ideologica, sulle migrazioni. Il modello è quello concordato all’ultimo consiglio europeo, con il decisivo corollario di una politica attiva di relazioni con il Nord-Africa della quale Meloni si è fatta capofila. In secondo luogo il convinto sostegno all’Ucraina contro Putin. Si aggiunga poi la determinazione nel difendere l’autonomia strategica dell’Europa sul modello energetico e di difesa. Ebbene, durerà tale “difficile” centralità? Ovviamente non è dato sapere. Quel che è certo, però, è che non è comunque il caso di sottovalutare la chance strategica che si potrebbe aprire per noi: diventare un virtuoso ponte di relazioni tra l’Est e l’Ovest del continente, disegnando un decisivo ruolo geopolitico per il futuro dell’Europa. Non è questo un orizzonte per il quale vale la pena di battersi tutti?



Non credo ci possano essere dubbi. Ma ciò pretenderebbe, da ciascuno degli attori politici italiani, un salto di qualità. Il primo riguarda l’opposizione. Forse è giunto il momento di riconvertire la “narrazione” fin qui dominante: Meloni non è più (se mai lo è stato) il brutto anatroccolo che avrebbe portato il Paese ad un’umiliante emarginazione, ma è ormai una protagonista del dibattito europeo. Non è il caso di riconoscerlo? Quanto gioverebbe a tutta la politica italiana tale coraggiosa presa d’atto? Il che, ovviamente non significherebbe omologarsi alle politiche del governo ma, più semplicemente, cessare di negare l’evidenza dei fatti. Il che forse finirebbe persino per accrescere la propria credibilità. La seconda conseguenza, forse la più importante, riguarda però la maggioranza. C’è infatti qualcosa di poco razionale nelle divisioni fatte emergere in questi giorni. Il gioco di predizioni sulle future alleanze è, infatti, del tutto campato in aria. Il tema del governo dell’Unione si porrà solo dopo il voto del 2024. Fino ad allora, votandosi con il proporzionale, sarebbe più realistico limitarsi ad esibire i propri progetti senza tentare di anticipare formule politiche del tutto astratte.

Ma c’è di più: se davvero si vuole superare il patto popolari-socialisti che oggi governa l’Unione, e proporre una nuova alleanza di centro destra, dividersi intorno alla figura di Marine Le Pen, non è certo la più intelligente delle scelte che Salvini potesse fare. La pur legittima (e spesso giustificata) contestazione delle tecno-burocrazie di Bruxelles non può far velo sulle vere poste in gioco in Europa. Sulle migrazioni si vuole soffiare sul fuoco dello “scontro di civiltà” o si vuole raggiungere un meccanismo equilibrato di accoglienze e di respingimenti, convincendo tutta l’Unione a farsi carico del problema? E sull’aggressione russa all’Ucraina, si è forse disposti ad accettare compromessi sulla pelle di un popolo violentato, chiudendo magari gli occhi sui conclamati crimini di guerra? In fondo, a ben vedere, in entrambi i casi parliamo di un unico grande problema di sicurezza. La difesa delle nostre frontiere: dalle inevitabili migrazioni e dalle evitabili aggressioni militari. Diceva un antico poeta latino: “mentre si pensa, l’occasione sfuma”. E non vale certo la pena di sprecare l’imprevista occasione che l’Italia ha davanti: trasformare il “fattore Meloni” nella chance di costruire un proprio decisivo ruolo nel futuro dell’Europa.