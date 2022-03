Sabato 12 Marzo 2022, 00:03

Nel florilegio di opinioni, talvolta assai stravaganti, che animano il dibattito sui dolorosi eventi bellici di cui è vittima l’Ucraina, ritroviamo una unanime convergenza di consensi almeno su una circostanza. Dalla Seconda Guerra Mondiale è la prima volta che l’Italia e l’Europa devono fronteggiare, abbastanza da vicino, un conflitto nel territorio continentale, peraltro avente come belligerante una delle nazioni che lo fu anche allora. Non ce l’aspettavamo e, come già successo con la pandemia, restiamo sorpresi da accadimenti che stravolgono il ritmo quotidiano della nostra vita. Per ora siamo colpiti da fatti, immagini, notizie veicolate attraverso i media, o talvolta riferite anche dalla diretta conoscenza di ucraini legati a quel paese per la presenza, in patria, di affetti o di familiari. Ma dobbiamo preparaci ad accogliere molti profughi, come sta già avvenendo, non solo ai confini orientali dell’Unione Europea, ma anche in grandi capitali come Berlino la cui stazione ferroviaria è già un rifugio per gli sfollati. Come è successo nei momenti più bui del Covid-19, queste circostanze negative che producono sofferenza, infelicità, morte, trovano fra gli italiani un immediato riscontro di condivisione e solidarietà. L’impatto emotivo è fortissimo e produce un’istintiva reazione d’aiuto. A differenza di quanto avviene per la congestione da traffico, sopportiamo le lunghe code in auto verso i centri del volontariato per portare il nostro contributo di medicinali e cibo. Alimentiamo le raccolte di denaro, mentre cresce la disponibilità ad aprire le nostre case per il temporaneo ricovero di profughi.

Ma questa reazione d’impulso è sufficiente e duratura, tanto da farci comprendere a pieno i rischi del mondo attuale, in modo da prevenirli per quanto possibile? L’Unione Europea è certamente la regione più avanzata del mondo in quanto combina l’economia, con la democrazia, il benessere diffuso e la protezione sociale. Questa sua natura rende possibile l’impegno per ridurre le disuguaglianze, l’emarginazione e la povertà anche se ci collochiamo ai vertici della ricchezza. In media il reddito pro capite della Ue è una volta e mezzo quello degli altri paesi europei, 4 volte quello delle economie emergenti asiatiche e 12 volte quello dell’Africa Sub Sahariana. Con il 6% della popolazione mondiale produciamo il 18% del Pil globale.

Proprio quasi ottant’anni di pace ci hanno consentito di costruire la nostra prosperità, investendo sulla qualità sociale piuttosto che sugli armamenti, sulla salvaguardia ambientale piuttosto che sull’autonomia energetica. Certo non ce ne pentiamo, ma dobbiamo prendere atto che il nuovo secolo, con ripetute crisi, sta mettendo duramente alla prova quel modello. Italia e Europa accentueranno nei prossimi anni il limitato peso demografico che le caratterizza, unica regione del mondo che non aumenterà la sua popolazione all’orizzonte del 2040, a fronte di un incremento globale pari a più d’un miliardo di persone.

L’Italia, in questo contesto, appare particolarmente vulnerabile a causa di una limitata attenzione agli scenari complessivi in cui è collocata.

Pensiamo alle criticità negli approvvigionamenti energetici che rischiano di bloccare la produzione e intaccare profondamente il nostro benessere. Abbiamo pensato di potervi far fronte scegliendo le convenienze commerciali di breve periodo, piuttosto operare sulla base di solide strategie geo-politiche. Non consideriamo la torsione verso le energie rinnovabili come un’urgenza cui dare una corsia privilegiata, lasciando l’intervento sotto il tallone di estenuanti procedure autorizzative. La protezione civile è ora impegnata in un’importante azione di prevenzione per il rischio nucleare causato da centrali collocate a meno di 200 chilometri dai nostri confini, pur non potendo fruire di quel tipo di energia a basso costo. E si potrebbe continuare con Tap, rigassificatori, risparmio energetico ecc. Gli inevitabili disagi che dovremo affrontare nel prossimo periodo vedranno certamente una positiva reazione da parte degli italiani, accrescendo la reputazione e forse anche l’influenza morale del nostro paese. Ma speriamo contribuiscano anche ad accrescere, nello spirito nazionale, la sensibilità per affrontare i diversi problemi con maggiore preveggenza e lungimiranza.