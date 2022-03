Giovedì 10 Marzo 2022, 00:07

Strano tempo di guerra e strana guerra. L’Italia è inevitabilmente coinvolta in ragione della sua collocazione europea e delle sue alleanze internazionali, ma oltre a questo a causa dei suoi rapporti con le economie dei paesi belligeranti, il che porta a parlare di difficoltà prevedibili nel futuro immediato (e probabilmente non solo in quello). In un contesto del genere ci sarebbe da aspettarsi una massiccia solidarietà nazionale. Tale purtroppo non può essere il solo voto parlamentare sostanzialmente all’unanimità sugli aiuti all’Ucraina che resiste e sulla censura alla Russia che aggredisce. Quello è stato il risultato di un moto di opinione pubblica che si schiera a favore dell’aggredito e delle sofferenze che patisce. Da quel momento in poi sembrano invece risorte alcune debolezze tradizionali della nostra vita politica.

Innanzitutto è riemerso il riflesso condizionato dell’anti americanismo, l’illusione di proporre per il nostro paese una posizione “al di sopra del conflitto” che è semplicemente impossibile. Per sostenerla il circuito della politica-spettacolo offre il palcoscenico a chi si inventa ruoli di mediazione, azioni di pacificazione, che qualsiasi analisi razionale rivela subito come velleitarie se esercitate fuori del contesto di cooperazioni internazionali in cui siamo inseriti.Qui però entra in campo una perfidia pericolosa: ma com’è che Draghi, premier sino a ieri presentato come un punto di riferimento apprezzato a livello internazionale, sembra tenuto a margine dei summit che contano? La domanda, niente affatto retorica nelle intenzioni di chi la propone, viene dai molti ambienti che mal sopportano il governo creato per risolvere la crisi della pandemia e lanciare la ricostruzione, ma che adesso potrebbe essere blindato dalla nuova emergenza indotta dalla crisi ucraina.

Questa situazione peculiare e non prevedibile irrigidisce le flessibilità nella gestione degli interventi del Pnrr, le cui coordinate diventano stringenti, mentre inevitabilmente crescono i disagi nella società e nell’economia per far fronte alle conseguenze del conflitto in corso. Ecco allora che quote non marginali delle forze politiche e delle sedi che formano opinione pubblica non hanno intenzione di veder rafforzarsi la posizione del nostro premier e battono sul tasto di una scarsa rilevanza di Draghi nei contesti che contano. Il curioso della faccenda è che la difficoltà del presidente del Consiglio ad esercitare un ruolo più rilevante fra i leader della politica occidentale deriva in buona parte dalla debolezza a cui lo condanna la mancanza di sostegno da parte di quelle forze che lo criticano per questo. Siamo un paese abituato più alla retorica che all’analisi in politica, più allo sventolare slogan che a costruire con pazienza azioni: abbiamo purtroppo una lunga tradizione in questo genere di comportamenti e sarebbe da riconoscere che non ci ha portato bene (ma della storia le classi dirigenti non si occupano più).

Bisogna partire dal considerare le nostre debolezze oggettive rispetto ai partner. Anche a prescindere dal peso degli Usa, Francia e Gran Bretagna sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, la Germania dopo l’unificazione ha un peso geografico ed economico che le consente oggi di parlare di programmi di riarmo, cioè di annunciare al mondo che è uscita dalla “minorità” che a causa del suo passato la relegava ad essere al massimo una “potenza civile”. L’Italia soffre di una situazione di incertezza negli equilibri politici che si sta trascinando da decenni ed è gravata da un debito pubblico che la condiziona ad essere dipendente dai mercati e dal sostegno europeo.

In questo contesto diventa problematico che sia valorizzato pienamente dagli alleati l’apporto di un capo di governo che si trova a dover far conto su una maggioranza che fibrilla in continuazione, perché i suoi membri non riescono a distogliere i loro occhi dalle varie tornate elettorali in cui devono misurarsi con un consenso di opinione volatile e in parte non piccola sensibile alle più varie demagogie. Non si dimentichi che i leader di Usa, Francia, Germania, Regno Unito devono prendere decisioni non facili ed hanno necessità di essere condizionati il meno possibile da forze politiche ondivaghe e pronte a giocare con le retoriche populiste.

Se poi teniamo conto del fatto che tutti pensano che la situazione dell’equilibrio internazionale entrerà in una fase di turbolenze destinata a durare a lungo anche se, come c’è da augurarsi, si trovasse una soluzione di compromesso per la crisi ucraina, si capisce la debolezza di un paese come il nostro il cui prossimo quadro politico è piuttosto indecifrabile. Si dirà: ma anche negli altri paesi ci possono essere cambi di governo. E’ vero, ma c’è in genere la cultura di una sostanziale continuità in politica estera fra i governi che si succedono, almeno nel senso di non smontare tutto quello che ha fatto il precedente. Banale osservare che da noi questo costume è da un bel po’ di tempo scomparso. Se vogliamo che l’Italia abbia un suo peso e un suo ruolo nel mondo complicato verso cui stiamo andando è necessario che ci si impegni a stabilizzare il nostro sistema sia a livello politico che a livello sociale e culturale. Questa è la ripresa e la resilienza necessarie per mettere Draghi e chi verrà dopo di lui nelle condizioni di condurre l’Italia nella transizione che si è definitivamente aperta nel quadro globale.