Mercoledì 27 Dicembre 2023, 00:01

Il rapporto tra giustizia e informazione rimane un nervo scoperto della dialettica democratica. L’arduo compito di delimitare i confini del corretto esercizio dell’attività informativa in ambito giudiziario spetta al legislatore, chiamato a contemperare vari diritti di matrice costituzionale, in particolare quelli previsti dagli articoli 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e 27 (presunzione di innocenza) della nostra Carta fondamentale. La norma approvata nei giorni scorsi alla Camera, che introduce il divieto di pubblicazione “integrale o per estratto” del testo delle ordinanze di custodia cautelare, fino alla conclusione delle indagini preliminari o all’udienza preliminare, è stata accolta con irritazione dai vertici della categoria dei giornalisti, che la bollano come un pericoloso tentativo di imbavagliare la libera informazione e di impedire ai cittadini di venire a conoscenza di importanti notizie di cronaca giudiziaria.

Se fosse realmente così si tratterebbe di una pesante compressione del diritto dei cittadini ad essere informati su fatti di innegabile interesse pubblico, che concorrono al processo di formazione delle opinioni. Tali argomentazioni, pur animate da una sincera volontà di proteggere la libertà dei cronisti giudiziari, probabilmente non colgono le ragioni ispiratrici del provvedimento proposto dal Governo, che dovrà passare al vaglio del Senato e che non sembra affatto animato da propositi censori. Esso mira al contrario a realizzare un bilanciamento virtuoso tra il diritto di cronaca e gli altri diritti ugualmente meritevoli di tutela che la Costituzione e le leggi vigenti riconoscono e garantiscono ai cittadini, muovendosi nel solco di quel garantismo che protegge efficacemente la persona e incanala la professionalità giornalistica lungo il sentiero della corretta applicazione dei principi deontologici.

Va chiarito che la norma approvata dalla Camera fissa solo una limitazione temporale alla divulgazione degli atti. Una volta iniziato il processo, tutto diventa pubblico, ma prima di allora è giusto risparmiare la gogna mediatica a persone sottoposte a custodia cautelare e non ancora rinviate a giudizio, che altrimenti finirebbero fin da subito nel tritacarne mediatico per vicende ancora da chiarire sulla base di indagini in corso. Le ordinanze di custodia cautelare non sono sentenze ma atti d’accusa che possono essere ribaltati dal Riesame o dalla Cassazione. Contengono spesso intercettazioni irrilevanti, non attinenti ai capi d’imputazione e che violano la privacy dei protagonisti e anche delle persone marginalmente coinvolte nelle telefonate ma assolutamente estranee alle indagini.

La divulgazione analitica di quei particolari ha ben poco a che fare con il diritto dei cittadini ad essere informati e soddisfa soltanto la curiosità morbosa di qualcuno, alimentando la spirale del sensazionalismo mediatico che finisce per avvelenare la società e per accreditare la visione di un giornalismo appiattito sulle procure anziché al servizio dell’opinione pubblica. Le accuse mosse durante le indagini spesso evaporano prima del giudizio preliminare. Meglio quindi informare con sobrietà il pubblico, rendendo conoscibili gli elementi probatori inseriti nell’ordinanza di custodia cautelare, ma espungendo quelli eccedenti, che non aggiungono nulla alla completezza del racconto dell’iniziativa giudiziaria e che tuttavia potrebbero integrare gli estremi di penalizzanti violazioni della privacy, compromettendo per sempre l’immagine pubblica dei soggetti coinvolti.

Più volte i giornalisti hanno giustamente ricordato di non essere dei passacarte ma dei selezionatori professionali degli elementi di realtà per fornire ai cittadini informazioni corrette e filtrate attraverso la griglia dei principi deontologici, che funziona come guardrail di un equilibrio tra diritto all’informazione e altri diritti della personalità. Questa norma, in verità, può valorizzare proprio la centralità del loro ruolo di mediatori affidabili tra fatti e opinione pubblica e di garanti insostituibili dell’informazione di qualità.