Va al nord e va al sud - guardate i video per credere e specialmente quello postato su Twitter dal geniale Arturo Parisi - e insiste nelle varie piazze davanti ai suoi fan su una sola parola, su un unico avverbio che ripete con estrema generosità e che applica su ogni tema: «Gratuitamente». Lui è Giuseppe Conte - che si pensava dovesse essere un personaggio minore di questa campagna elettorale e invece a sorpresa non lo è, con massimo dispiacere soprattutto di Grillo - e il suo “gratuitamente” lo ripete e lo applica per ogni cosa.

Rifare la casa grazie al superbonus stellato si può e si deve: «Gratuitamente». Non pagare il super costo delle bollette è fattibile: «Gratuitamente», votando Giuseppe Conte. E via così. È tutto un «gratuitamente», un gratis, un aggratis e un aggratise per dirla in slang romanesco. C’era una volta Cetto La Qualunque. Ora siamo al Peppe La Qualunque che è comunque, si fa per dire, un’evoluzione.