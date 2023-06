Giovedì 15 Giugno 2023, 00:41

Si è imposta la scena, ieri. Quella del funerale di un personaggio storico, Silvio Berlusconi, che tra coraggio imprenditoriale, passione politica e resistenza sovrumana ai pregiudizi e agli attacchi ha segnato la vicenda italiana. Ma se a Milano si sono svolte le esequie di un leader, non è finita con lui la storia che Berlusconi ha innescato. Quella di una prospettiva moderata, europeista, pragmatica e sviluppista che all’Italia occorre, in fretta e senza tentennamenti, anche a prescindere dal colore politico di chi intende praticarla. E proprio in questa prospettiva, Forza Italia - la creatura del Cavaliere - serve eccome. La prima a saperlo è Giorgia Meloni, ed è scattata subito la triangolazione tra lei, Marina e Tajani per mandare avanti una storia politica anche senza colui che l’ha fondata, perché certi valori di cui Forza Italia è depositaria, non in esclusiva naturalmente, sono quelli di cui il Paese ha bisogno.

Salutato Berlusconi, la domanda è: e adesso il suo partito? La chiave del futuro di Forza Italia è anzitutto in Europa. Anche perché è lì - nel prossimo anno - che si svolgerà la prima contesa elettorale per il Parlamento di Bruxelles e Strasburgo e sarà in questa che si vedrà quanto la creatura berlusconiana ha vitalità e avvenire. La presenza di Manfred Weber, presidente del Ppe e capogruppo dei popolari all’Europarlamento, al funerale di Berlusconi è un fatto politico che spiega molto. Con lui, a rendere omaggio nel Duomo al Cavaliere, un altro big del Ppe, Tano Lopez. Il grande aggancio di Forza Italia è con questo mondo europeista che ha bisogno in Italia di una sua derivazione e di una sua presenza importante. Il progetto di cui il partito azzurro è protagonista, e che Berlusconi negli ultimi mesi ha enormemente caldeggiato anche grazie a Tajani che ne è magna pars, è quello di portare il Ppe all’alleanza con i Conservatori e riformisti europei di cui Meloni è co-presidente, per conquistare la commissione Ue, tagliando il legame tra Ppe e socialisti. Serve il successo, tutt’altro che facile, di questa strategia perché diventi più agevole la navigazione del governo del centrodestra in Italia. Roma ha bisogno di Bruxelles e di un’altra politica alla guida delle istituzioni comunitarie. Forza Italia sa quanto sia prezioso il proprio ruolo in questa operazione, e quanto il dopo Berlusconi non potrà che essere all’insegna di questo.

Ma è anzitutto il Ppe ad aver bisogno di Forza Italia. Il Ppe e Weber - che poi è lo stesso che annullò il vertice dei popolari a Napoli quando Berlusconi criticò Meloni per il suo sostegno a Zelensky e disse: «Io se fossi stato in lei non sarei andato a incontrarlo» - coccolano il loro unico punto di riferimento in Italia anche perché o gli eurodeputati centristi di provenienza italiana arrivano dal partito azzurro o non arrivano proprio visto che Salvini e Meloni appartengono ad altre famiglie politiche. E le sponde che Weber sta dando all’Italia, e a Forza Italia dove il suo amico Tajani è l’uomo forte, sono tante e sostanziali. Basti vedere come il Ppe si è schierato contro le proposte di Timmermans - vicepresidente socialista della commissione Ue - che penalizzano, oltre che il resto del continente, in particolare il nostro Paese. E si va dalle misure sull’automotive, dannose per l’industria italiana, alle direttive green sulle case, dalle regole sul packaging (si vuole sostituire il monouso con il riuso, ossia decurtare le commesse in un settore in cui siamo lanciati) ai programmi denominati nature restauration, che penalizzerebbero in maniera eccessiva per esempio i nostri produttori di pasta e infatti la Coldiretti è infuriata.

Insomma la connessione Ppe-Forza Italia è quella a cui guardare quando si pensa al post-berlusconismo, che poi - se questo è - appare in assoluta continuità con l’impostazione del Cavaliere. C’è poi, comunque, anche il fronte interno. E qui il futuro del partito fondato nel ‘94 passa dall’unione tra i governisti (con Meloni si va d’accordo e si lavora di concerto, che è la linea di Marina e Tajani, ma anche di Letta e di Confalonieri) e dei lealisti, quelli che ci sono da sempre, che hanno creduto nel Cavaliere e non smettono di farlo anche se lui non c’è più e ieri alle esequie milanesi non si faceva che dirsi questo: io c’ero prima e ci sarò dopo, rimbocchiamoci le maniche, senza divisioni e gelosie e senza risse tribali e autoreferenziali. Il partito si reggerà sull’asse con Meloni, sul tentativo di tornare nei territori e sulla prospettiva europea. Berlusconi ha insegnato a crederci e a rischiare, e sarebbe un paradosso se i suoi eredi non seguissero la sua lezione.