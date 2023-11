Giovedì 9 Novembre 2023, 00:01

Sembrerebbe il ritorno di una vecchia storia, ma solo vagamente è così: il contesto è completamente cambiato e questo rende tutto diverso. Ci riferiamo alle frecciate che il leader della Cgil Landini ha indirizzato alla Cisl, accusandola di essere un sindacato filo governativo, perché non ha aderito alle manifestazioni contro la manovra economica. Il leader della Cisl Sbarra gli ha risposto per le rime, ma la diatriba per certi versi ci riporta indietro, per altri pone il problema di una nuova fase della storia italiana.

In origine la Cisl nacque rompendo l’unità sindacale nel 1948 contro lo sciopero politico (a tratti quasi prodromo di insurrezioni della base) per l’attentato al segretario del Pci Palmiro Togliatti. La componente del sindacalismo cattolico non accettava di essere la “cinghia di trasmissione” della politica comunista, un sindacato di classe nel contesto, piuttosto vago in verità, di una storica lotta di classe da promuovere a tutti i costi. Però la componente che usciva dalla Cgil di Di Vittorio e compagni rifiutò di definirsi un sindacato confessionale, nonostante la militanza dei suoi quadri nel movimento cattolico e nella Dc, cercando piuttosto di sviluppare una forma di sindacalismo laico che avesse come obiettivo la tutela dei lavoratori e la politica del lavoro anziché inquadrare quella in una scelta di campo con dei partiti politici. Si parlò di un sindacato “all’americana”, ma soprattutto di un sindacato contrattualista col governo e con il fronte imprenditoriale, anziché interessato a scendere nell’arena della lotta per l’egemonia politica dei “partiti operai”.

Questo quadro delle origini si è progressivamente in gran parte dissolto, tanto più quando si sono prima indeboliti e poi sono scomparsi Dc e Pci mentre cresceva una domanda di unità sindacale perché i lavoratori potessero far fronte alle grandi trasformazioni economiche e sociali che si stavano affermando nel nostro paese e non solo. Anche l’unità sindacale è presto finita preda delle tensioni crescenti, mentre il confronto con i governi diventava complesso: non c’erano più coalizioni contrapposte così chiaramente connotate nel sentire collettivo (a dispetto di un opinionismo che ha sempre cercato di mantenerle in vita), la classe operaia si frammentava in molti rivoli, il rapporto del governo e più in generale dei partiti con l’intervento nella sfera economica si complicava anche per i suoi rapporti con la nuova realtà dell’Unione Europea.

Nel revival a cui assistiamo del fascino delle vecchie bandiere, non stupisce che vediamo il ritorno in campo dello scontro/confronto fra Cgil e Cisl. Il vecchio sindacato “di classe” contrapposto ai governi che non si schieravano a sinistra (cosa che talora avveniva anche quando al potere c’erano partiti in teoria eredi di quella collocazione, ma ritenuti tiepidi) è progressivamente tornato egemone nei vertici della Cgil. In maniera più confusa ed incerta quando non aveva trovato leader all’altezza di quell’ambizione, in modo sempre più deciso con l’affermarsi di Maurizio Landini, che è diventato a tutto tondo un leader politico. Certo non più cinghia di trasmissione di un partito “operaio” secondo gli antichi canoni, perché quel tipo di partito non esiste semplicemente più e il suo pallido succedaneo è, se si vuol essere benevoli, quella specie di partito radicale di massa che si era intravisto già nei cambiamenti ai tempi di Enrico Berlinguer. All’opposto vorrebbe essere la nuova Cgil il motore e l’arbitro di una ricostruzione della antica sinistra, ricostruzione che non solo dovrebbe avvenire con la sua leadership, ma utilizzando i classici strumenti di agitazione e di lotta del sindacalismo senza escludere il mitico ritorno allo sciopero generale.

In questa strategia la Cgil vorrebbe trascinare il complesso dei grandi sindacati storici (la folla di quelli minori cresciuti nello sconquasso dell’ultimo cinquantennio conta fino ad un certo punto), ma la Cisl resiste. Gioca in questo la sua storia che abbiamo ricordato sopra, ma soprattutto la volontà di mantenere la propria identità di sindacato che contratta e interloquisce a prescindere dalle ideologie della politica politicante. È una posizione resa più complicata da sostenere nel momento in cui sul fronte opposto si ricorre alla riproposizione delle vecchie parole d’ordine contro la destra se non anche contro il fascismo: inutile negare che qualche fascino, per quanto declinante, la mitologia del “fronte popolare” la mantiene ancora. Inoltre una posizione che per comodità abbiamo definito contrattualista si confronta con una frammentazione di rappresentanze settoriali e talora brutalmente corporative le quali possono sembrare più adatte a negoziare vantaggi e tutele di quanto possa fare una “confederazione” come è pur sempre il sindacato guidato da Luigi Sbarra che deve tenere al suo interno categorie non sempre sulla stessa lunghezza d’onda visto che si va dai metalmeccanici ai dipendenti pubblici.

Comunque sia, a questo confronto fra le due grandi confederazioni andrebbe prestata attenzione perché il ruolo dei sindacati nella grande transizione in cui siamo coinvolti è molto importante e se da un lato la politicizzazione vecchio stile non è di grande aiuto, dall’altro il rafforzamento di un sindacato “generale” in senso lato contrattualista e negoziatore è un argine prezioso contro la parcellizzazione delle rivendicazioni sindacali in troppi rivoli corporativi.