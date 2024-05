Venerdì 24 Maggio 2024, 00:42

Eppure abbiamo pensato che quattro tende montate nel sagrato del sapere occidentale, cioè negli spazi all’aperto e nelle aule delle Università italiane, non fossero poi qualcosa per cui invocare l’ordine pubblico. In fondo sono ragazzi, si è detto, e chi della generazione degli adulti giudicanti non ha un Sessantotto sulla coscienza? Facciamolo fare anche a loro. Eccolo servito, il Sessantotto dei postadolescenti con la kefiah e le bandiere pro-Palestina, che invocano la disdetta di ogni rapporto della comunità accademica con Israele. È un Sessantotto che non t’aspetti: perché le aule occupate si voltano in moschee, dove si recita la preghiera del venerdì con l’imam e si pronuncia un sermone in cui s’inneggia alla Jihad in Italia.

Sveglia educatori, eclissati nella paura e nell’appeasement delle coscienze, che ha chiuso ormai da settimane la bocca a rettori e docenti, nell’illusione che la protesta potesse dissolversi con l’ignorarla. Le immagini dell’obbedienza musulmana al profeta dimostrano plasticamente come il luogo di esagerazione del pensiero per antonomasia, l’ateneo, è diventato il tempio del pensiero unico, quello che rimette ad Allah la scienza e l’umanesimo, in un afflato totalitario. È un esito tragicomico o, se preferite, distopico, che sembra inverare la profezia dello scrittore francese Houellebecq nel libro «Sottomissione».

Un millennio di razionalità, tanto è lunga la vita della nostra accademia, immolato sull’altare del devozionalismo dell’islam radicale, nell’indifferenza di chi ha sottovalutato, di chi ha avuto paura, e di chi è stato colto da quella fascinazione che ha rapito molti uomini del magistero. Cosa volete che sia, si è detto, si è pensato, si è scritto, un bavaglio a un ministro, o un insulto al capo dello Stato, o una spruzzata di silicone nella serratura del rettorato. Lasciamo vivere a questi ragazzi il loro conflitto edipico. Ma dov’è il padre? Non quello autoritario dei divieti e dei manganelli. Ma quello che testimonia e sfida con la parola, imponendo il confronto dove il confronto – unico assoluto nel regno del relativo – deve regnare? Nessuno tra coloro che potevano e dovevano parlare hanno parlato. Si sono rintanati nell’aula a fianco, e hanno continuato a fare lezione come se nulla stesse accadendo. Invece è accaduto che «l’ideologia più oscurantista» – parole di Salman Rushdie – celebrasse nell’agorà delle libertà occidentali «la religione incivile di un nascente Stato talebano in Palestina».

Qui non si tratta di invocare la guerra di civiltà. Però si tratta di chiedersi che cos’è e quanto vale quella libertà che, lontano da qui, brilla più di quanto noi sappiamo vedere. Nei palazzi sventrati dell’Ucraina come nei volti delle ragazze di Teheran o delle donne velate e dolenti di Kabul. Qual è il limite oltre il quale la nostra tolleranza si volta da virtù in meschina rinuncia? È ora di chiedercelo senza più ipocrisie, signori rettori, presidi, docenti, genitori. Oppure non ci resta che pregare anche noi per difendere quel che resta del giorno?

