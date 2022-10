Lunedì 17 Ottobre 2022, 00:08

Le contrapposizioni e persino le baruffe in politica non sono una novità, specie quando si collocano nel contesto di un cambiamento negli equilibri politici di un Paese. Tuttavia, un conto sono le contrapposizioni tra le diverse forze in campo, un altro gli scontri che puntano ad una destabilizzazione del sistema. Credeteci: c’è una bella differenza.

Il problema, infatti, che si pone in Italia ora non è un aspro e rancoroso scontro fra vincitori e perdenti alla luce dei risultati usciti dalle urne del 25 settembre, ma il fatto che questo scontro viene condotto senza alcuna considerazione per la delicata situazione in cui si trova il nostro sistema-Paese. Purtroppo, sembra tutto un rincorrersi di regolamenti di conti non solo fra i partiti rappresentati nel nuovo parlamento, ma persino fra questi partiti e le correnti di opinione presenti nel nostro contesto. Fra quelli che presumono di avere vinto, cioè di avere ottenuto un risultato molto soddisfacente per le loro aspettative, sia che questo li collochi in maggioranza o all’opposizione, vediamo pulsioni a stravincere, giusto per sottolineare quanto grande sia la sconfitta degli avversari. Fra quelli che devono constatare di avere perduto c’è invece la pulsione ad arrivare il prima possibile alla partita di ritorno con rivincita inclusa, anche a costo di veder compromessa la stabilità del sistema.

Una analisi politica degna di questo nome dovrebbe partire da due considerazioni tra loro interconnesse. La prima è chiedersi cosa succederebbe se la maggioranza uscita dalle urne non riuscisse ad avviare seriamente un governo. Poiché tutte le forze politiche hanno proclamato ai quattro venti che mai sarebbero state disposte a concludere alleanze che andassero oltre il campo in cui si collocavano, se ne deve dedurre che ove la maggioranza di destracentro si sfaldasse si dovrebbe andare ad una nuova tornata di elezioni anticipate. Ora non è che siano necessarie particolari competenze per capire che in questo caso ci sarebbe un collasso del sistema. Una fine della legislatura a pochi mesi dal suo avvio comporterebbe uno shock sui mercati che detengono i titoli del nostro debito (sia per i detentori istituzionali interni, tipo le banche, sia per quelli internazionali), una radicale compromissione del Pnrr con le sue risorse, una crisi della posizione internazionale dell’Italia. Il tutto senza alcuna garanzia che una nuova tornata elettorale risolverebbe le debolezze degli schieramenti e ci darebbe quella stabilizzazione che era venuta meno.

La seconda considerazione da fare riguarda però ciò che serve per evitare che il sistema entri in crisi per incapacità di far funzionare le sue istituzioni (parlamento, governo e quant’altro). Non è possibile che si affronti una situazione complicata sul piano economico, sociale, internazionale se la si affronta nel quadro di una guerra di religione fra fedeli di diverse ortodossie insensibili alla convivenza fondata sul reciproco riconoscimento di un quadro di riferimento comune. Naturalmente va subito evitato il giochino in cui tutti sottoscrivono questa affermazione a patto che gli altri accettino il proprio come quadro di riferimento comune.

Così non si va da nessuna parte. Si dovrebbe partire piuttosto dalla constatazione che, al di là di certe apparenze, c’è stato indubbiamente un moto per il cambiamento nella pubblica opinione. Ne è sintomo, anche se può apparire contraddittorio, la stessa crescita dell’astensionismo, perché in una quota significativa dipende dalla sfiducia nella politica come strumento per realizzare proprio quel cambiamento che era desiderato. I cambiamenti però hanno bisogno di trovare delle sedimentazioni, di stabilizzare un nuovo orizzonte, il che non implica che qualcuno abbia il diritto previo di monumentalizzare il proprio successo e che qualcun altro lo abbia di correre a fargli cambiare subito verso con qualunque mezzo.

Il nostro sistema costituzionale si è dimostrato capace di consentire al Paese di superare molti passaggi non semplici, dall’ingresso nel mondo bipolare uscito dall’esito della Seconda Guerra Mondiale fino ai problemi indotti dalla modificazione di quel quadro: dagli anni di piombo alle grandi crisi economiche dell’inizio del nuovo millennio. Ciò non è avvenuto in un contesto idilliaco in cui tutti si volevano bene (nella storia sono casi più che rari), ma nel quadro di un sistema che alla fine respingeva gli inviti alle guerre sante, calde o fredde che fossero.

La conclusione è che è nell’interesse della maggioranza che ha vinto la competizione elettorale dare prova che intende governare non per piantare bandierine e per rifarsi dei poteri che non ha avuto in precedenza, ma per offrire una classe dirigente lontana da quelle pulsioni e concentrata a rispondere alle esigenze profonde del Paese (che non sono solo quelle, pur importanti e significative, di più immediata percezione). Nell’interesse delle opposizioni, che sono plurali perché non siamo in un quadro bipartitico, è poter fruire di un tempo congruo in cui possano offrire all’opinione pubblica la prova che a loro volta non sono lì a cercare di piantare un po’ di bandierine di diverso colore, ma che hanno gli strumenti e le capacità di elaborare loro risposte a quelle stesse esigenze profonde (anche strutturandosi o ristrutturandosi alla luce di quanto è successo).

Così potremo avere quella democrazia dell’alternanza fondata sulla dialettica fra componenti con la quale un Paese cresce e riesce a superare le sfide che pone questa non occasionale e non breve congiuntura storica. Altrimenti cadremo nell’inasprirsi dello scontro fra demagogie, contesto in cui poi prosperano le lotte fra clan, fra circoli di favoriti/e, e con tutti i disastri che sono prodotti dai sistemi che perdono i loro meccanismi di stabilizzazione e di governo razionale delle problematiche che insorgono.