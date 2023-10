Domenica 22 Ottobre 2023, 00:11

Le elezioni polacche del 15 ottobre segnano una svolta importante per la Polonia e per l’Europa tutta. Il risultato di quel voto può far scoccare la scintilla di un cambiamento di passo dell’Unione Europea e di un rafforzamento della sua collegialità. Presupposto indispensabile per poter affrontare il rischioso scenario internazionale che abbiamo di fronte. Vediamo dunque cosa cambia dopo quel voto.

Affermare, come molti hanno fatto, che la Polonia è ritornata alla democrazia è forse esagerato. Ciò non di meno, è netto il successo della coalizione guidata da Donald Tusk, che è stata votata con una straordinaria partecipazione popolare, analoga a quella del voto che segnò il passaggio dal comunismo alla democrazia con il trionfo di Solidarnosc nel 1989.

La vittoria rappresenta una rivincita dello Stato liberale, dotato di “pesi e contrappesi”, primi fra tutti giustizia e stampa, che garantiscono un equilibrio tra i poteri ed evitano le tentazioni autoritarie dei governi.

Quanto all’Europa, rappresenta la probabile fine del fronte di Visegrad, dove si riuniscono alcuni Paesi dell’Est, quelli cosiddetti sovranisti, che perdono il rappresentante più forte e popoloso. Ne esce rafforzato il gruppo che attualmente guida la Ue, a trazione franco-tedesca e plasticamente rappresentato dalla presidente Ursula von der Leyen, al quale la Polonia è destinata ad avvicinarsi sempre di più. L’ulteriore conseguenza, sempre più probabile, è che le elezioni europee del prossimo anno confermino l’attuale sistema di governo dell’Europa, che trova in un centro, composto alternativamente da socialisti e popolari, un punto di stabile equilibrio. E proprio l’equilibrio, che si può riassumere nella tenuta di un sistema democratico a fronte delle pulsioni favorevoli alla sua disgregazione che provengono dagli estremi degli schieramenti politici, risulta tanto più necessario in una contingenza storica caratterizzata da una lunga crisi economica e dai pericoli che derivano da una fase di continue guerre.

Equilibrio e stabilità potrebbero essere gli ingredienti indispensabili per garantire una futura non lontana stretta integrazione politica del nostro continente.

Se questo è il ragionevole scenario che ci si presenta nel 2024, non si può pensare che non ne discenda una qualche conseguenza anche nel nostro Paese. A cominciare dalle scelte relative alle alleanze politiche europee. Con particolare riferimento a quelle della premier, Giorgia Meloni.

Se sino ad oggi ha aderito al gruppo dei conservatori europei, divenendone anche la presidente, l’indebolimento provocato a questa compagine dalle elezioni polacche potrebbe spingerla a rivedere la propria collocazione. Che la porrà di fronte al dilemma della scelta tra coerenza ideologica e realismo politico.

Se sceglierà la prima strada, probabilmente accompagnata dal suo principale alleato di governo, manterrà una posizione di forza tra coloro che rappresenteranno nel prossimo parlamento europeo la componente sovranista. Con il conseguente forte ritorno in termini di immagine personale.

Tuttavia, non peserà nulla nelle decisioni che contano e vedrà probabilmente restringersi, e di molto, la disponibilità europea a valutare con benevolenza le difficoltà nelle quali tradizionalmente si dibatte il nostro Paese, a cominciare da quelle della finanza pubblica. Con intuibili conseguenze per quanto riguarda il rinnovo del patto di stabilità europeo, in discussione oggi, ma che dovrà essere implementato domani, e l’attitudine delle agenzie di rating, che probabilmente saranno caute in un periodo in cui si deve affrontare una guerra, ma non è detto che lo siano anche un domani.

In realtà, come si è avuto modo di constatare in occasione della costruzione della manovra di bilancio di questi giorni, la presidente del Consiglio non manca di realismo. Non a caso, a discapito delle promesse elettorali e nella consapevolezza di sollevare comprensibili reazioni e la delusione degli elettori, il testo approvato da Consiglio dei ministri, pur con qualche sbavatura, si propone di contenere il più possibile la spesa pubblica.

Ed è degno di nota, anche se non sono state risparmiate lamentele da parte degli alleati di governo, il fatto che alla fine si siano adeguati tutti.

Un analogo sano bagno di realismo potrebbe essere adottato anche in funzione dei cambiamenti intervenuti oggi nello scenario politico europeo. Non si deve trascurare, infatti, la circostanza che, già prima della Polonia, anche in Spagna il partito che più caratterizzava una posizione sovranista ed estremista ha visto sciogliersi come neve al sole il proprio consenso elettorale.

L’area rappresentata dai partiti già collegati nel fronte conservatore va perdendo gradualmente attrattività e si è ristretta fino al punto di consegnare alla sola Ungheria il compito di rappresentarla.

Parrebbe dunque giunto il momento di operare una valutazione se sia più produttivo esprimere una posizione, ancorché nobile, isolata e solitaria o entrare nella stanza dei bottoni e potere influire sulle comuni decisioni future.

La seconda scelta comporterebbe probabilmente maggiori benefici per la nazione di cui si è rappresentanti. Tuttavia, per ottenere questo risultato risulta indispensabile una nuova scelta di campo. Probabilmente in una prima fase occorrerebbe un passaggio intermedio prima di approdare nel Partito Popolare. Ma in questo potrebbe soccorrere in aiuto quella componente della compagine di governo che già fa parte di quel partito.

Vero è che un cambiamento di alleanze farebbe molto rumore, ma potrebbe essere facilmente giustificato di fronte agli elettori in funzione del rafforzamento della voce dell’Italia nell’ambito europeo e della irrinunciabile occasione per partecipare al rafforzamento dello strumento istituzionale che ci governerà nei prossimi rischiosi frangenti.