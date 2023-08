Giovedì 10 Agosto 2023, 00:13

L’incontro di domani tra governo e opposizioni, voluto da Giorgia Meloni per affrontare insieme il tema del salario minimo, riveste un particolare significato politico che non sarebbe giusto, da parte di nessuno, sottacere o sottovalutare. In primo luogo per il merito del confronto. E’ evidente a tutti, infatti, quanto sia urgente intervenire per aiutare quella parte rilevante della popolazione che, pur lavorando, non riesce a far fronte con dignità ai costi sempre più ingenti della vita quotidiana. Qual è la strada migliore? Una legge dello Stato o, piuttosto, una modifica dei criteri della contrattazione collettiva tra aziende e lavoratori? Ebbene, non conviene, intorno a questa alternativa, erigere insuperabili barricate. Tenendo anche conto del fatto che persino la Cgil era, fino a poco tempo fa, contraria a intervenire per legge, sarebbe meglio per tutti raggiungere una “mediazione condivisa”. D’altra parte: si vuole continuare ad agitare il salario minimo come arma di propaganda politica contro l’avversario o si vuole trovare una soluzione comune per limitare l’area del disagio sociale? Questa è la vera domanda cui sia il governo che le opposizioni dovrebbero rispondere. E non c’è dubbio che se la risposta fosse la seconda, l’incontro di domani segnerebbe una radicale, positiva svolta per tutta la politica italiana. Significherebbe l’abbandono, sia pure parziale, del “muro contro muro” che finora ha dominato il discorso pubblico e l’apertura di una fase più matura del confronto politico. Un accordo sul salario minimo, insomma, si tradurrebbe in un vantaggio massimo per tutto il Paese.

Ecco perché si tratta di un’occasione da non perdere: perché, oltre a risolvere il merito del problema, esso può diventare il paradigma di un nuovo orizzonte di responsabilità per tutti. Giorgia Meloni ha già dimostrato come il suo “professionismo politico” (vera novità dopo decenni di pressapochismo interrotto soltanto dai governi tecnici) le abbia permesso di superare ogni diffidenza, reale o presunta, nelle relazioni europee e atlantiche e di annullare le profezie di sventura che la sinistra spargeva sulla sua postura internazionale. Ora deve riuscire nell’impresa di realizzare un’analoga operazione nella politica italiana. E pare verosimile che la richiesta dell’incontro sul salario minimo, così’ come quello voluto mesi fa sulle riforme istituzionali, corrisponda precisamente a questa strategia. Il “politico di professione” sa, infatti, che l’emotività e la propaganda devono cedere sempre il posto alla ragione e che il dialogo, anche con chi è lontano, deve sempre rimanere il sale della politica, specie di chi dirige il Paese. Perché ogni utile compromesso con l’avversario non è certo un disonore. E’ questa la strada giusta per un premier che intenda governare a nome di tutti e non solo di chi l’ha votato. E su questa strada Meloni deve continuare a camminare. Ora si tratta di vedere se le opposizioni sapranno incamminarsi lungo questo stesso sentiero o vorranno invece restare prigioniere della propaganda.

Lo schema finora seguito come un mantra, “sinistra-buona-dalla parte dei deboli” contro “destra- cattiva-dalla parte dei forti”, non solo si è storicamente mostrato falso, ma è già saltato anche nelle scorse ore, quando il provvedimento sugli extraprofitti delle banche ha completamente “spiazzato” ogni tesi precostituita. E’ forse dunque arrivato il momento, per le opposizioni, di cambiare colonna sonora. Passando dal pregiudiziale “cartello dei no” a un atteggiamento più maturo ed equilibrato. Da questo punto di vista l’intenzione di Elly Schlein di porre sul tavolo anche “il caso De Angelis” non sembra essere un viatico intelligente. Non solo perché si tratta di una questione controversa (anche a sinistra) e di fatto chiusa con le scuse dell’interessato, ma soprattutto perché non è certo Giorgia Meloni il giusto interlocutore istituzionale della questione. In conclusione, sarebbe bene che Schlein e Conte non puntassero, né intenzionalmente né maliziosamente, a “far saltare” il tavolo di domani. Entrambi sono fin qui meritoriamente riusciti a rendere il salario minimo un argomento-chiave della politica nazionale: perciò ora non pare il caso di perdere l’occasione di trovare una soluzione condivisa, e perciò stesso vincente. Se davvero hanno a cuore l’interesse dei più deboli.