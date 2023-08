Venerdì 11 Agosto 2023, 00:21

Viene da dirgli: vacci piano, Wilson! Viene da aggiungere, rivolti all’amministratore delegato di Ryanair che disprezza le istituzioni italiane («Spazzatura»), stronca un provvedimento del nostro Stato (a tutela anzitutto dei cittadini e non degli algoritmi che fanno impennare i prezzi dei voli) e arriva a darci lezioncine d’economia e di concorrenza come se lui fosse l’unico liberale e noi gli ultimi comunisti («Siete come l’Unione Sovietica»): scusi, signore ceo, ma lei si sta candidando per il terzo atto dello strepitoso «L’aereo più pazzo del mondo», uno dei film più esilaranti che esistano con Steve Martin ineguagliabile per intelligenza e comicità? Se tornasse con i piedi per terra, Wilson invece di offendere dovrebbe capire che siamo un Paese che non ama gli speculatori, che ha il coraggio per il bene pubblico di intervenire sugli extra-profitti delle banche e figuriamoci se si spaventa davanti alle minacce di una compagnia di volo («Lasciamo l’Italia») e tra i suoi valori è molto affezionato a quello della solidarietà. Perciò non può apprezzare chi, per esempio in occasione del disastro dell’alluvione in Emilia Romagna che ha causato anche enormi disagi per treni e autostrade, ne ha approfittato sui prezzi delle tratte aeree.

Petendere di dettare legge in Italia accusando di «illegalità» le nostre leggi, oltre ad essere uno sketch da film comico, è soprattutto uno sproposito molto grave e una provocatoria mancanza di rispetto per un Paese cruciale nel far girare l’economia del mondo (anche quella delle società low cost che dovrebbero sforzarsi e non sempre lo fanno di garantire prezzi ragionevoli e buoni servizi) e l’ennesima spia di un atteggiamento sprezzante che troppi usano, volando tra pregiudizi e altre amenità, nei riguardi dell’Italia. Dovrebbe misurare i toni e le parole il ceo di Ryanair. E potrebbe ricordarsi - lui che quando venne a Torino nel febbraio 2023 si dichiarò appassionato della civiltà del Nilo e si precipitò a visitare il Museo Egizio - quanto dicevano gli antichi egiziani: «Il saggio è colui le cui parole durano in eterno». Non era stato Wilson a dire, poco tempo fa, che «il trasporto è un fatto democratico e va tutelato.

La gente vuole viaggiare tanto e a basso costo»? Era stato proprio lui. Al netto del particolare che, cogliendo al volo o al volo lo hanno colto gli algoritmi, le difficoltà per molti di noi di raggiungere la Sicilia e la Sardegna in questi mesi, ha consentito l’impennata dei prezzi: anzi la difende e la rivendica bollando come «ridicolo» chi tenta di opporsi a tutto ciò. E addirittura invoca la punizione Ue per quella che lui sembra considerare un’Italietta. Sì, avevano ragione gli antichi egizi che dicevano: «La barca dello stolto s’impantana nel fango, quella del saggio procede col vento in poppa». Ma qui si parla di aerei. O forse sarebbe meglio buttarla in letteratura? «Wilson lo svitato» s’intitola uno dei capolavori di Mark Twain. Ma a parte gli scherzi, il ceo di Ryanair - che oltretutto prende sussidi dalle nostre Regioni - ha minacciato di far lasciare l’Italia alla sua compagnia. Ma nel caso, l’Italia, che non è affatto «ridicola» e «illegale», saprà trovare una valida sostituzione.