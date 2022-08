Martedì 30 Agosto 2022, 00:02

La crisi sta colpendo la produzione e il consumo, ma con l’impennata dell’inflazione rischia di colpire anche il risparmio che è tutelato dalla Costituzione (articolo 47), innanzitutto in funzione dei suoi impieghi per lo sviluppo dell’economia reale. Un risorsa fondamentale per reagire all’emergenza, escludendo misure autoritative e agendo sul piano delle agevolazioni e incentivazioni. Ciononostante, di questa risorsa si parla solo marginalmente e di essa, nel complesso, quasi tacciono i programmi dei partiti. La dimostrazione della loro capacità starebbe invece nel prospettare, in maniera credibile e affidabile, iniziative da un lato per il lavoro e dall’altro per la protezione di questa fondamentale risorsa.

La recente indagine del primo dei sindacati bancari, la Fabi, ha ben messo in evidenza come dal 2011 al 2021 i depositi bancari e il contante in genere siano aumentati di oltre 500 miliardi, raggiungendo la somma complessiva di oltre 1.600 miliardi (mentre la ricchezza finanziaria nel suo insieme è di 5.200 miliardi, aumentata nel decennio del 50%).

Intanto va detto che la preferenza per la liquidità, da parte dei risparmiatori, è netta. Ma essa è pure causata dall’indeterminatezza delle prospettive provocata dalla crisi prima finanziaria, poi pandemica, quindi dovuta alla guerra e all’inflazione. Sono motivi, questi, che vanno ben oltre il comportamento precauzionale tradizionale del risparmiatore unito a un atteggiamento di previdenza. Com’è possibile che questa situazione non parli ai partiti?

Nelle precedenti campagne elettorali (2013 e 2018) il credito aveva un ruolo quasi centrale nei programmi delle forze politiche: ma allora, soprattutto alcuni partiti speravano di trarre frutti in termini di consensi dal modo in cui le crisi bancarie si erano riflesse sugli azionisti e gli investitori in genere, da asserite vicinanze politiche degli istituti coinvolti e dalla stessa rivalutazione delle quote della Banca d’Italia contestata con argomenti assai deboli e demagogici. Oggi non vi è da sfruttare in maniera populistica argomenti del genere; ma vi sarebbe molto da sostenere, in chiave progettuale e propositiva, per la riorganizzazione e il consolidamento di alcune fasce del settore, per i rapporti tra banca e clientela, per l’organizzazione delle dipendenze e per le cosiddette banche del territorio in relazione agli sviluppi della tecnologia e dell’operatività da remoto, infine per il ruolo di coloro che lavorano nel settore. Ma ancor più vi sarebbe da proporre per la normativa non solo nazionale – per esempio rivedendo il Testo unico della finanza del 1998 e alcuni aspetti che riguardano la disciplina primaria delle società e della Borsa – ma anche europea del sistema, per i rapporti con le autorità di vigilanza, per la governance degli intermediari, per le relazioni tra politica monetaria e politica economica e di finanza pubblica.

Come saranno strutturati il sistema bancario del futuro e lo stesso mercato finanziario lo si deve costruire sin d’ora, ponendo al centro la questione-risparmio, la sua tutela e la fissazione nell’economia del Paese. Quale sia la visione che hanno i partiti dell’Unione bancaria, in relazione anche al principio di sussidiarietà, non è secondario saperlo. Intanto appare difficilmente comprensibile che non si adottino misure per dare la possibilità di un impiego più produttivo e più remunerativo almeno a una parte del risparmio allocato nei conti correnti. Si tratta di provvedimenti richiesti nei mesi scorsi anche dall’Abi, che di recente ha presentato ai partiti una serie di proposte e di esigenze che andrebbero valutate attentamente.

Insomma, sono gli organismi associativi che propongono, mentre tacciono o sottovalutano le esigenze i policy makers. Se il Consiglio direttivo della Bce nella seduta dell’8 settembre alzerà - come si prevede - i tassi di riferimento (dello 0,25% o dello 0,50%) nell’ambito di un’azione anti-inflazione, si avranno ovviamente riflessi sui tassi di mercato e sulle banche, sui rendimenti dei titoli pubblici e su un’infinità di altre situazioni; potrà tuttavia risultare inevitabile per gli errori compiuti dalla Banca centrale nel non promuovere a suo tempo una strategia di anticipo. Si porrà, comunque, la questione dei differenziali tra i tassi attivi delle banche e i tassi passivi.

E dunque, il problema di come remunerare il risparmio e della sua migliore allocazione dovrebbe essere ritenuto all’ordine del giorno ed essere una componente fondamentale dell’azione anti-inflazione che è un dovere della politica monetaria, ma richiede altresì il non meno doveroso concorso della politica economica e sociale