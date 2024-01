Lunedì 22 Gennaio 2024, 00:51

Da un po’ di tempo e con qualche positiva risonanza su queste colonne si discute di Italia Centrale come questione di interesse nazionale ed europeo. Quando lo si fa, il riferimento è al quadrilatero Lucca-Pesaro-Pescara-Roma, giusto per dare un primo indirizzo alla attenzione.

Ancona dista da Zara 199 chilometri, da Roma 210. Pescara ne dista da Spalato 215. A qualche decina di chilometri da Zara ed a pochi chilometri da Spalato, entrambe in Croazia, corre il confine con la Bosnia-Erzegovina. Qui la componente serba della popolazione è in stato di agitazione. Prospetta la secessione e ciò facendo ha meritato da parte della Ue la minaccia di “gravi conseguenze”. L’agitazione dei serbi di Bosnia segue il contestatissimo successo elettorale in Serbia del fronte filo-Putin guidato da Vucic. La pressione putiniana è forte ai confini con Finlandia e Paesi Baltici, ma per noi si tratta di confini almeno apparentemente lontani. L’Ucraina lo è un po’ meno (invasa dalla Russia nel 2014 e poi di nuovo nel 2022). Ancora meno lontana è la Moldavia (una parte della quale è già di fatto occupata da truppe russe). Ancora un po’ più vicina è l’Ungheria di Orban, ma – come ricordato – Serbia e Bosnia-Erzegovina sono appena dietro l’angolo. Se si vuol capire perché l’Italia Centrale è una questione seria e non locale, si può partire anche da qui: il lato Pesaro-Pescara del quadrilatero è davvero prossimo ad alcune delle zone più calde d’Europa.

La conclusione non cambierebbe, però, se si assumesse un punto di partenza opposto. Sull’Adriatico affacciano alcune esperienze promettenti. L’Albania, relativizzando il peso dei “colori” politici, sta facendo l’impossibile per guadagnare un posto nell’Unione Europea. Corre ancora più spedita del Montenegro, pure bagnato dall’Adriatico. Poco più a sud la Grecia (le cui infrastrutture ricevono più attenzione dalla Cina che dalla Ue) ha guadagnato da The Economist l’ambìto riconoscimento di paese dell’anno per il 2023. Insomma, il Centro Italia può dare all’Europa un contributo decisivo non solo facendo diga, ma anche facendo rete con quanto di positivo avviene sulle sponde orientali dell’Adriatico.

Ma se l’Italia Centrale ha un ruolo potenzialmente strategico, ha anche la forza per interpretarlo? In uno degli ultimi editoriali del “Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” leggiamo che, vista dall’Europa, l’Italia Centrale è in bilico tra aree dinamiche ed aree in declino, ma, vista più da vicino (dati Dipartimento per la Coesione Sociale), scopriamo che essa è tappezzata di ‘aree interne’, identificate da un certo numero di criticità a cominciare dalla distanza da centri di erogazione di servizi essenziali e da infrastrutture importanti.

Insomma, la “Questione Italia Centrale” merita un posto centrale nel confronto pubblico in vista delle prossime scadenze elettorali. Nella prima metà del 2024 si voterà per le amministrazioni regionali dell’Umbria e dell’Abruzzo, per decine di comuni di quest’area tra i quali Livorno, Firenze, Prato, Perugia, Pesaro, Ascoli Piceno, Pescara, Campobasso, e per il Parlamento Europeo in tutta l’area. Quale contributo può venire dalla politica alle sorti del Centro Italia – sorti di valore strategico –?

A valutare le proposte che speriamo saranno avanzate possono aiutare un libro ed una esperienza.

Il libro è il recente Periferie competitive di G. Buciuni e G. Corò. Attraverso una analisi esposta in modo comprensibile anche da non specialisti vengono raccontate esperienze e comunicate informazioni che convergono in un punto. A determinate condizioni anche le periferie, anche le aree esterne alle global cities, alle città alpha, possono essere competitive. È sul contributo della politica al formarsi di queste condizioni che di qui alle scadenze elettorali si dovrebbe dare una competizione virtuosa tra gli schieramenti: specializzazione delle economie locali non doppioni di quelle delle città alpha, produzione di conoscenza e spazio alla creatività, connettività globale garantita dalla presenza di multinazionali, cooperazione tra sistema educativo e sistema produttivo, istituzioni finanziarie votate al sostengo alla innovazione, ecc.. La politica, infatti, come ben detto da Buciuni e Corò, anche a livello locale può fare molto male o molto bene. Molto male, se programma in modo rigido e dall’alto o se redistribuisce in modo da favorire il formarsi di coalizioni estrattive (che fingendo di intermediare, sottraggono risorse alla crescita). Molto bene, se partecipa senza pretesa di primato ad una impresa che la supera per orizzonti e tipologia di attori, ma che senza il contributo della politica si rivela pressoché impossibile.

È ancora The Economist a raccontarlo: in un paese a vocazione centralista come l’Inghilterra uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni è stata la West Midlands Combined Authority (Birmingham, Coventry, Wolverhampton). Il successo di questo esperimento, e del suo leader Andy Street, è dipeso dalla invenzione di una governance locale intelligente e alternativa tanto alla lontananza di Londra quanto alle modeste competenze delle tradizionali autorità municipali. Il limite di questo esperimento è stato la resistenza che i poteri centrali e locali hanno opposto e ancora oppongono al suo tentativo di innovare il software istituzionale della politica. Come Buciuni e Corò ricordano, e come il caso della Wmca esemplifica, per poter essere competitive alle aree non primarie, ed a maggior ragione alla periferie, serve una nuova governance. Nel caso italiano serve la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso dal rigido e vetusto modello a scatole cinesi Regioni-Province-Comuni. Il che costringe a rivalutare possibilità che la legge italiana già offre e agevola (ad es. la fusione tra comuni) o che potrebbe offrire (ad es. se passasse un certo modello di federalismo a geometria variabile). A quel punto il Centro Italia avrebbe strumenti più adeguati per divenire non solo punto di forza di rango continentale, ma anche laboratorio sociale ed istituzionale.