Mercoledì 7 Febbraio 2024, 00:05

Il fenomeno si ripete. Negli ultimi quattro mesi, cioè più o meno dall’inizio dell’anno scolastico, si sono registrati in Italia già ventisette casi: più di sei al mese. Tanti sono stati i genitori che hanno aggredito presidi e insegnanti perché insoddisfatti del “trattamento” riservato ai loro figli. Ed è dell’altroieri la notizia di una professoressa accoltellata da uno studente a Varese. Eppure non sembra che, finora, il discorso pubblico italiano abbia dato a questi episodi il giusto rilievo. Grande risalto mediatico per un giorno, quando la cronaca lo impone. Ma poi torna a dominare l’indifferenza. C’è perciò da sperare che le forti prese di posizione del ministro Valditara, che configura il reato di “danno allo Stato”, servano a invertire la rotta.

Il fatto è che si tratta di cifre che autorizzano a ritenere di essere di fronte a una vera e propria tendenza sociale. Sia chiaro, gli episodi estremi non vanno generalizzati: essi rispondono soprattutto a propensioni personali e caratteriali. Ma se si ripetono nel tempo, (accompagnati, per altro, da analoghe intolleranze verso medici e operatori sanitari) non è possibile ignorare il messaggio più generale indirizzato alla società nel suo insieme.

Aiutati dalla più recente analisi sociologica, si potrebbe definire tale fenomeno come l’affermarsi di un inedito “sovranismo individuale”. In altri termini, il cittadino protagonista di tali atti ritiene libero se stesso da ogni vincolo di natura collettiva e da ogni principio di autorità sociale. Tanto da contestare in modo aperto, e finanche violento, chiunque gli si metta di traverso. Egli sente, in modo prepotente, la spinta ad agire in nome di un presunto diritto. Al contrario, non avverte minimamente il peso di un altro paradigma chiave della convivenza: quello del dovere. Perciò tale tipo di “sovranismo” (a ben vedere assai più temibile di quello agitato dalla propaganda politica) non racconta solo le paranoie di chi lo pratica ma indica, viceversa, una “malattia” culturale e sociale figlia del nostro tempo.

Il “sovranismo individuale”, dicevamo, non riconosce l’esistenza di norme e vincoli collettivi. Ebbene non è forse vero che l’intera società italiana (e in genere quella occidentale) attraversa un’era storica nella quale il “dominio dei diritti” ha preso di gran lunga il sopravvento sulla “necessità dei doveri”? Ciò che, ovviamente, influenza i comportamenti di tutti, delle persone violente come di quelle pacifiche. Dalla procreazione all’identità di genere, dalla scuola alla sanità, dalla pubblicità alle reti social, è ormai l’individuo, con i suoi intangibili diritti, il vero e unico dominus della società. Appunto: la parola dovere non circola più: sepolta com’è nei repertori d’archivio assieme al valore della comunità. Un “Io”, sempre più ipertrofico, deride un “Noi” sempre meno decifrabile. Non tutti, certo, obbediscono a questa filosofia, anzi molti le resistono. Ma non si può negare che essa rappresenti appieno lo spirito del tempo.

Eppure tutti dovremmo sapere che ogni democrazia vive e prospera solo se sa realizzare un sano equilibrio tra diritti e doveri. Il massimo esponente italiano di questa filosofia, Giuseppe Mazzini si chiedeva: “Supponiamo che i diritti di un individuo siano temporaneamente opposti a quelli di un altro, come riconciliarli se non appellandosi a qualcosa di superiore a tutti i diritti?” Ecco, è questa la domanda-chiave che sembra scomparsa dal discorso pubblico. Sappiamo ancora cos’è quel “qualcosa”, superiore a tutti i diritti? La patria, la nazione, lo Stato, la famiglia? No, non lo sappiamo più. Anzi, la tendenza dominante è quella di negare l’esistenza stessa di qualsiasi verità collettiva. Nel tempo esclusivamente dominato dai diritti, ciascuna delle vecchie, conosciute istanze “superiori” sembra ormai evaporata nell’indistinto coro del postmoderno.

Il risultato è il progressivo venir meno di ogni “principio d’autorità”. Degli insegnanti, dei medici, dei politici, dei magistrati, delle istituzioni nel loro insieme. Intendiamoci: autorità perdute anche per gravi errori commessi da ciascuno di questi soggetti nella governance del Paese. E per la cronica assenza di riforme. Del resto, l’incredibile evasione fiscale italiana sta lì, da tempo, a simboleggiare il tramonto del senso del dovere. Ebbene, accanto a tante altre cause si nasconde soprattutto qui la ragione dello sfibramento delle democrazie occidentali di cui tanto si discute. Perché smarrendo ogni principio d’autorità, e trasformando in totem ogni diritto individuale, nessuna convivenza democratica è possibile.©