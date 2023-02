Lunedì 13 Febbraio 2023, 23:55

Hanno vinto – come nelle previsioni – l’astensionismo e il centrodestra.

Partiamo dal primo dato, per certi versi eclatante. Sei elettori su dieci sono rimasti a casa: perché così tanti? Le cause sono almeno cinque, convergenti tra loro. Innanzitutto la prevedibilità del risultato. La vittoria del centrodestra (o, se volete, la sconfitta dei suoi avversari) era largamente annunciata dai sondaggi: una buona ragione per starsene a casa. Quando l’esito di una consultazione si considera acquisito, non scatta la corsa all’urna.

Secondo, la competizione era anche poco avvincente, tanto che praticamente non c’è stata campagna elettorale. Chi ha votato ha scelto un partito e un leader nazionale, più che i singoli candidati sul territorio. Quello di ieri, detto diversamente, è stato un voto politico nazionale anche se condotto su scala locale: la prosecuzione di quello del 25 settembre, la cui onda lunga s’è fatta ampiamente sentire.

Terzo, l’umore collettivo degli italiani tende stabilmente al depresso, tra guerra in corso, bollette ancora alte, crisi economica e paure varie sul domani. C’è poca voglia d’impegnarsi in battaglie politiche delle quali non si vedono i benefici diretti. Inoltre, i problemi sentiti come urgenti dai cittadini sono evidentemente diversi da quelli sbandierati come prioritari dalla propaganda dei partiti. Una divergenza che scoraggia la partecipazione.

Quarto, ci sono interi settori sociali che ormai non si riconoscono più in alcuna delle forze politiche presenti sulla scena. Una volta si votava il meno peggio o il meno distante da sé, oppure si votava contro: oggi semplicemente non si vota. Parliamo di un esercito di delusi, scontenti e arrabbiati che non si riconosce nell’offerta partitica esistente, ma che in presenza di una qualche novità potrebbe anche tornare a mobilitarsi. Stavolta evidentemente non c’era niente che valesse la pena.

Quinto, la fuga sempre più accentuata dalle urne è ormai un trend storico e strutturale nella gran parte delle democrazie contemporanee con il quale fare i conti senza troppi moralismi. I livelli di partecipazione cui eravamo abituati nel passato difficilmente torneranno, se non altro perché a giustificarli erano una spinta ideale, appartenenze ideologiche e visioni del futuro che nel frattempo sono evaporate insieme alle culture politiche che le sostenevano. La tendenza odierna è verso quella che possiamo definire la “democrazia delle minoranze”.

Ciò detto, proprio perché la democrazia è un modo per misurare il consenso a questo o quel partito, non per sondare i malumori del popolo, contano solo i cittadini che votano. Sono loro, pochi o molti, a decidere chi governa e chi va all’opposizione. E la loro scelta, nel distribuire le preferenze, è stata in queste regionali oltremodo chiara.

Vola il centrodestra, più unito e compatto di quanto i suoi critici abbiano sostenuto per settimane. Scambiando le normali divergenze di un governo di coalizione per spaccature esiziali per la maggioranza. Visti i numeri, il centrodestra avrebbe vinto anche se tutti i suoi avversari si fossero coalizzati.

Pur nella sconfitta evidente tiene invece il Pd. Lacerato e indebolito da una interminabile contesa interna per la segreteria. Colpito ai fianchi soprattutto dai suoi potenziali (ma tra loro incompatibili) alleati. Ma evidentemente ancora sufficientemente strutturato come partito e con una base elettorale che, per quanto delusa e frustrata, si sente parte di una tradizione storica a suo modo gloriosa.

Fallisce il tentativo di Conte e del M5S di proporsi come alternativa di sinistra ai democratici. Andare da soli in Lazio non ha prodotto un grande risultato. Ancora meno utile è stato l’apporto dato dai grillini in Lombardia al candidato di centrosinistra. C’era da sfruttare sulla carta il malcontento sul reddito di cittadinanza abolito dal governo in carica, ma non è successo nulla. L’unica consolazione (assai magra) è che sul territorio il M5S è sempre stato debole.

Arretra rispetto al suo esordio alle politiche il partito di Calenda e Renzi. Delude in particolare il tentativo di aggregare intorno a Letizia Moratti un polo riformista potenzialmente attrattivo anche per gli elettori moderati. Evidentemente questi ultimi non hanno alcun voglia di uscire dal loro perimetro. Renzi, che aveva già provato a prendersi i voti dei berlusconiani in libera uscita, dovrebbe saperlo. Perché insistere?

Riguardo il centrodestra - di cui si diceva che se Giorgia Meloni avesse vinto troppo sarebbe entrare in una crisi potenzialmente mortale - bisognerebbe parlare di una specie di segreta saggezza dei suoi elettori. Che hanno operato una distribuzione a dir poco ottimale dei consensi in quell’area.

FdI è il primo partito anche in Lombardia (risultato che peserà molto nella composizione della giunta e nella distribuzione degli incarichi) ma non stravince a danno dei suoi alleati. La Lega ha ancora una forza significativa nella sua storica roccaforte, così come Forza Italia di cui si è arrivati a prevedere la liquefazione.

La leadership di Salvini dunque non è in discussione. Berlusconi a sua volta può dirsi soddisfatto dello zoccolo duro che ancora mantiene. Mentre Meloni vede premiati i suoi primi cento giorni di governo: all’insegna di un pragmatismo che gli avversari le hanno rimproverato come tradimento dei suoi trascorsi sovranisti, ma che i suoi lettori hanno evidentemente apprezzato.

Insomma, nel centrodestra tutti contenti. L’esecutivo, anche considerando la conquista del Lazio, di grande importanza materiale e simbolica, ne esce certamente più stabile e con maggiori speranze di arrivare alla fine della legislatura. Se resa dei conti tra i partiti dovrà esserci, a destra e a sinistra, se ne riparlerà eventualmente il prossimo anno col voto delle europee.