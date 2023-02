Lunedì 13 Febbraio 2023, 23:55

Evviva il nuovo regionalismo, avanti con l’autonomia. Quanta enfasi e quante aspettative devoluzionarie hanno accompagnato in questi mesi l’arrivo delle elezioni di ieri e di domenica. Al punto che c’è stata la fretta leghista per fare approvare il testo sull’autonomia, nel consiglio dei ministri, in tempo per sbandierare questo presunto successo e riscuoterlo nelle urne in Lombardia. Ma così non è stato. La straordinaria scarsezza dell’affluenza elettorale è uno smacco, non solo al Nord, per l’autonomia; segnala che il tema non appassiona i cittadini; è la riprova che una battaglia particolaristica come questa, e non in linea con il sentimento popolare, non risponde a un interesse generale.



Il paradosso è che in questa stagione politica si è voluto puntare sul primato delle Regioni, sulla prevalenza delle “piccole patrie”, sulla forza di certi territori vogliosi di fare da sé e incuranti della cornice più ampia e poi, al momento di votare per questi poteri locali, si scopre che a votare ci vanno in pochi perché lo Stato nazionale e i Comuni - ben più delle Regioni e l’ideologia di chi le vorrebbe elevare a staterelli - evidentemente sono i riferimenti veri degli italiani. I quali non appaiono affatto convinti del progetto politico che pone alcune aree geografiche al di sopra delle altre.

È emerso così che le Regioni, che pure devono avere un ruolo e un ruolo importante ma guai a creare la Repubblica di Arlecchino, non sono al centro del cuore delle persone. Ma lo potranno essere se la materia regionalistica viene spogliata dalla retorica ideologica e anti-nazionale, ricondotta nella sua giusta dimensione e riempita con il pragmatismo e con la buona amministrazione dei nuovi presidenti regionali. I quali possono fare tanto, ma all’interno di un equilibrio istituzionale rispettoso della storia che ci siamo voluti dare, con un discreto successo, fin dal 1870.

L’astensionismo è uno schiaffo all’autonomia, scagliato nella zona che punta con particolare forza su questa bandiera ma sembra un secolo fa quando nel 2017 i lombardi votarono in massa a favore della devoluzione. Nel non recarsi al voto, in loro avrà contato magari pure il ricordo di quanto la sanità locale, nelle mani del Pirellone, non abbia ben funzionato durante l’emergenza Covid o almeno ai suoi inizi che sono stati particolarmente devastanti in quelle contrade.

La diserzione delle urne allora va letta anche come uno schiaffo alle ansie disgregatrici di un certo ceto politico e dice che gli italiani aspirano a un Paese non solo più unito ma meno distratto e più concentrato per poter giocare nelle condizioni migliori il difficilissimo campionato europeo e mondiale. In cui in campo dev’esserci una squadra solidale e compatta e non un disordinato assemblaggio di mirco-poteri che si pestano i piedi e si rubano la palla a vantaggio del Nord della Penisola e a svantaggio del resto del Paese.