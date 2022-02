Giovedì 17 Febbraio 2022, 00:23

Con l’ammissibilità dei referendum si apre una partita politica che sarebbe ingenuo sottovalutare. In sé l’eventuale loro successo non sarà in grado di determinare più di vuoti legislativi che andranno riempiti con nuove norme dettagliate. Già questo non è un problema da poco per la semplice ragione che non c’è molto tempo per affrontare temi complessi. Anche ammesso che ci si mettesse subito a lavorare senza aspettare l’esito delle urne e che la legislatura finisse alla sua scadenza naturale, c’è al più un anno di lavoro, dentro il quale stanno scadenze come quelle legate agli interventi previsti dal Pnrr (cento), il Def, la legge di Bilancio, per non dire di cose più incerte come la riforma elettorale. Immaginare un parlamento che lavora senza tensioni di parte con un’ottica di incremento della nostra credibilità richiede davvero di condividere la famosa speranza contro ogni speranza.

La ragione banale è che tutto questo fervore di riforme deve collocarsi fra due scadenze elettorali: la tornata di amministrative fra maggio e giugno e le elezioni politiche di fine legislatura che, se non ci saranno incidenti di percorso, arrivano a primavera 2023. Si può pensare che la stessa campagna elettorale per il voto referendario (che, a rigore, dovrebbe tenersi fra il 15 aprile e il 15 giugno) non sarà oggetto per una aspra battaglia fra le varie fazioni? I segni premonitori già si colgono nelle demagogie che impazzano: troppo facile presentare questioni astratte come la revisione del ricorso alla detenzione cautelare vuoi come una garanzia di impunità per i delinquenti oppure come una tutela per gli innocenti di non vedersi sbattuti in galera da inquisitori che vogliono costringerli ad ammettere colpe non commesse. E’ un esempio che può essere rideclinato con opportune modifiche per tutte le altre problematiche su cui saranno chiamati ad esprimersi i cittadini.

Far deflagrare la situazione sarà piuttosto facile. In sede di campagna elettorale per le urne referendarie esasperando le opposte tifoserie. Una volta acquisito eventualmente un esito favorevole di quel voto, speculando su come tradurlo in norme di legge. Anche in questo caso si scateneranno i vari tentativi di forzare i risultati o di aggirarli. Non dimentichiamo quanto avvenne per esempio già col voto referendario del 1987 che invocava a furor di popolo la responsabilità civile dei magistrati, poi tramutata in una responsabilità in capo allo Stato che poi poteva eventualmente farsi risarcire dal singolo magistrato: una procedura che non ha avuto praticamente alcun effetto.

Né si può immaginare che questa volta tutto si placherà con la chiusura delle urne referendarie, comunque vada a finire. Non sarà solo questione delle consuete polemiche sulla consapevolezza del voto da parte di chi lo ha espresso o eventualmente di quelle sulla manipolazione della partecipazione nel caso non scattasse il quorum per validare i risultati, perché si aggiungerà il tema del “tradimento” da parte dei vari partiti di quella che sarà considerata la volontà popolare.Teniamo conto che tutto questo si intreccerà, come abbiamo già adombrato, con due importanti scadenze elettorali. Tutto farebbe pensare che se sarà fissato un unico election-day riunendo tornata amministrativa e tornata referendaria: con la situazione poco brillante dei nostri conti pubblici non ci parrebbe sensato moltiplicare le spese. Ma già questo provocherà resistenze, perché ci sembra già di cogliere in giro qualche strategia da parte degli interessi in campo a far fallire i referendum grazie all’astensione: e questi progetti certo non verrebbero facilitati da un connubio con elezioni amministrative che, seppure non più ad altissimo livello di mobilitazione, portano pur sempre molti cittadini alle urne.

Dunque avremo alcuni mesi di campagna elettorale in cui i temi che riguardano le amministrative si mescoleranno con quelli referendari. Siccome si tratta di sistemi che nella scelta dei sindaci vedono uno scontro fra coalizioni, e siccome sappiamo in che condizioni queste si trovano, ci dobbiamo aspettare scintille, per non dire di peggio.

Appena chiuse quelle urne, forse dopo una breve pausa estiva (ma non ci scommetteremmo), si aprirà la campagna per le elezioni politiche nazionali e anche qui si tratterà di tornare sul tema di come affrontare quanto i referendum avranno messo sotto gli occhi di tutti. Intendiamoci. Non si tratta solo del sì o del no ai quesiti proposti. Alcuni di questi magari potrebbero essere superati ancor prima di essere sottoposti al giudizio degli elettori. Per esempio quello sulle elezioni del Csm non si terrà se il parlamento sarà in grado di varare presto la riforma Cartabia che già risolve il problema proposto. Ma oggi quella riforma è oggetto di diatribe fra i partiti e potrebbe anche darsi che proprio la prospettiva di lucrare delle posizioni dal risultato della prova referendaria spingerà qualche fazione a congelare tutto.

Figuriamoci cosa può succedere con altri temi che si prestano molto alle strumentalizzazioni demagogiche nelle più diverse direzioni, come la legge Severino, la riduzione dell’uso della custodia cautelare, la divisione delle carriere fra inquirente e giudicante. Legiferare su questi argomenti con in corso una campagna per elezioni nazionali che tutti tendono a presentare come una sorta di giudizio universale sul futuro dei nostri equilibri politici è una prospettiva più che preoccupante. Perché in mezzo a queste tensioni c’è un governo di larga e tribolata coalizione, un premier che deve mettere a terra il Pnrr e rilanciare il Paese, un universo di partiti dove ciascuno cerca di ritrovare una propria identità più o meno totalizzante. E non è poca roba.