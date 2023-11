Lunedì 6 Novembre 2023, 00:04

Il premierato nella forma proposta unitariamente dal centrodestra sarebbe, dicono i suoi critici, un unicum tra le forme di governo delle grandi democrazie. È un argomento contro la riforma? Diciamo che è un non-argomento, anche se continuamente utilizzato nella logica, che si vorrebbe inoppugnabile, del comparativismo costituzionale. Non si è mai fatto da nessuna parte, dunque non si deve fare.

Ma se passa l’idea che gli unici cambiamenti tecnico-politici ammissibili siano quelli che riprendono il già noto e il già sperimentato, allora diciamo addio all’inventiva giuridica e al genio creativo politologico senza i quali lo stesso costituzionalismo democratico non sarebbe mai nato. L’idea che esista uno standard o format dei regimi pluralistici al quale, con un numero definito di varianti, occorre uniformarsi, da qui all’eternità, va bene per i manuali universitari, statici per definizione, non per la realtà storica, che è invece dinamica.

Detto diversamente, in tempi di comunicazione pubblica affidata all’anarchismo dei social, di partiti ormai strutturalmente liquidi, di personalizzazione spinta del potere, di frammentazione della rappresentanza sociale, di crescita della governance post-statuale e, soprattutto, di Intelligenza Artificiale potenzialmente applicata a ogni ambito della vita sociale dovremmo abituarci sempre più al pensiero che le forme istituzionali delle democrazie nel prossimo futuro saranno molto diverse da quelle del recente passato.

Troppe cose sono già radicalmente cambiate nell’universo politico – compresa la tavola dei valori collettivi: chissà, fra trent’anni forse introdurremo in Costituzione l’obbligo di veganesimo – per non porsi il problema di come integrare tali cambiamenti, per neutralizzarne gli eventuali rischi, per valorizzarne le potenzialità, entro nuovi assetti istituzionali tutti però ancora da pensare.

La grande innovazione del domani non sarà certo il premierato all’italiana, ma la difesa ad oltranza del parlamentarismo di marca ottocentesca, di modelli di partito che ormai esistono solo sulla carta, di forme di partecipazione politica nate nell’era pre-digitale e di liturgie repubblicane che ancora richiamano le monarchie d’ancien règime è solo una forma di pigrizia intellettuale. Come rappresenta una coazione a ripetere tutta ideologica l’allarmismo sulla deriva autoritaria che questa riforma, se approvata, rappresenterebbe. Da anni opera in Italia un’alleanza oggettiva tra il conservatorismo di marca corporativa di un pezzo del costituzionalismo accademico e una sinistra convinta di poter sopravvivere alla sua crisi di idee e strategie invocando a ogni passo lo spettro del fascismo che ritorna.

Ciò ha sinora impedito a qualunque ipotesi di riforma costituzionale di trasformarsi in realtà, con l’argomento che modificare l’equilibrio tra i poteri voluto dai Costituenti rappresenti in sé una minaccia alla democrazia che deve spingere alla resistenza a oltranza. Francamente, non se ne può più di queste continue chiamate alle armi che, a conti fatti, hanno solo favorito il malfunzionamento crescente del sistema politico-istituzionale italiano.

Ciò detto sul piano generale, veniamo velocemente al particolare della riforma proposta. Che ha due obiettivi preminenti, entrambi condivisibili: restituire il potere al popolo, garantire la stabilità-durata dell’azione di governo.

Il primo punto è soddisfatto dall’elezione diretta del premier. Che poi non è altro che la razionalizzazione-legittimazione di una dinamica, nel senso di una crescente personalizzazione del comando, che in realtà già opera nel nostro sistema. Senza contare che il premier eletto sarebbe il miglior antidoto al populismo che tanto preoccupa da anni analisti e osservatori. Populismo che non è nato, come si dice, dall’alto, cioè dal sobillamento demagogico di leader irresponsabili che giocano con le paure della gente, ma dal basso, cioè dalla percezione della crescente deriva oligarchica delle democrazie. Il popolo, convinto di contare sempre meno, si è rivoltato contro i rappresentanti che non lo rappresentavano. E lo ha fatto votando per i partiti di protesta, scegliendo sempre il nuovo che avanza, ovvero non andando più alle urne. Restaurare il ruolo sovrano dell’elettore, in una chiave di democrazia reale ed effettuale, aiuterebbe a contrastare l’onda dell’antipolitica e dell’apatia. Ma eleggendo il premier non si finisce per intaccare il ruolo di garanzia del Capo dello Stato? In realtà, quel ruolo verrebbe restaurato. Negli ultimi tre decenni il Quirinale, infatti, si è trasformato sempre più, ben oltre le intenzioni dei Costituenti, nel centro-motore del nostro sistema politico, in un attore istituzionale assai più forte delle forze politiche che lo scelgono. Se avesse dinnanzi un capo di governo dotato di un ampio mandato politico su base popolare e di una stabile e autonoma maggioranza politica, si vedrebbe probabilmente restituito ad un ruolo più neutrale, rappresentativo, super partes, arbitrale e notarile in senso alto.

I canali di legittimazione per le due figure sarebbero diversi – parlamentare per il Capo dello Stato, elettorale per il premier – ma questo non implica necessariamente un conflitto permanente, semmai una più chiara differenziazione delle funzioni: di rappresentanza simbolico-istituzionale nel primo caso, politico-decisionale e di governo nel secondo.

Il secondo pilastro della riforma è, come detto, la stabilità dell’esecutivo possibilmente per l’intera legislatura. Per questo si è studiata, anche alla luce dell’esperienza recente dei governi tecnici di emergenza e degli esecutivi multicolore, la norma cosiddetta anti-ribaltone. Lodevole l’intento, evitare maggioranze parlamentari politicamente difformi da quelle scelte dagli elettori, debole tuttavia la soluzione individuata e dunque da rivedere. Col meccanismo attuale – che prevede, in caso di crisi, il conferimento dell’incarico a un parlamentare espressione dello stesso schieramento che ha vinto le elezioni – si rischia infatti un leader eletto prigioniero della sua stessa maggioranza, costretto a guardarsi le spalle dal nemico-alleato che ha in casa. Se una maggioranza va in crisi, insieme al premier che la guida per volontà degli elettori, logica politica vuole che si vada al voto, non che si renda possibile quello che a tutti gli effetti sarebbe un auto-ribaltone.

Altro punto critico, ma non tale da inficiare lo spirito della riforma, è poi quello relativo al premio di maggioranza al 55% per il partito o la coalizione che arriva primo al voto. Da un lato è dubbio che un simile tetto possa essere stabilito direttamente in Costituzione. Dall’altro, andrà chiarita bene, in una futura legge elettorale, la soglia minima per accedere a quel premio senza incorrere nella prevedibile bocciatura della Corte Costituzionale. Sarà materia di trattativa tra i partiti. C‘è un ultimo aspetto, tutto politico. L’esito negativo di un eventuale referendum (ma perché si dà per scontato che debba essere negativo?) non inciderebbe, ha detto Giorgia Meloni, sulla tenuta del suo esecutivo. Il governo propone (in relativa coerenza con il suo programma elettorale: il premierato non è infatti il presidenzialismo sbandierato a suo tempo), l’elettore dispone. Ma se si presenta quella costituzionale come la madre di tutte le riforme, la si carica inevitabilmente di un grande significato simbolico. Se non dovesse andare in porto, perché bocciata dalla volontà popolare o per impasse parlamentare, difficile pensare che non possano poi esservi riflessi politici negativi o contraccolpi.

Va dunque seguita, politicamente e mediaticamente, un’altra strada, rispetto alla personalizzazione-politicizzazione-radicalizzazione che l’opposizione a questo governo, anche quella giornalistica, non a caso ha prontamente avviato (il golpetto di Giorgia, la terza repubblichina e altre simpatiche amenità). Bisogna cioè evitare che quella presentata diventi la riforma della destra contro la sinistra. Il che significa, ora che il governo ha messo le sue carte sul tavolo, cercare un dialogo costruttivo, dentro e fuori il Parlamento, con tutti gli interlocutori possibili, a partire dalla sinistra costituzional-riformista, quella che ha già dovuto sperimentare a sue spese, nel recente passato, il dogmatismo dei “guardiani della Carta”.