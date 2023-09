Interesse comune/ Dove porta la disputa tra pratica e teoria​

“Quando abbandoniamo il nostro studio e ci impegniamo nelle faccende della vita comune, le conclusioni (della ragione) sembrano svanire, come i fantasmi della notte all’apparire del mattino, e ci è difficile conservare perfino quelle convinzioni che avevamo raggiunto con difficoltà”, come ci ricorda David Hume, nel Trattato sulla natura umana del 1739. L’autore scozzese descrive in poche parole l’eterno conflitto tra conoscenza e volontà. Un conflitto che, quasi due secoli dopo, Benedetto Croce afferma si possa sanare solo grazie alla dialettica tra teoria e prassi, o meglio tra volizione ed azione, che reciprocamente tra loro si influenzano, sino a formare una sorta di “cerchio”, che consente all’uomo di perseguire quell’utile particolare che è alla base delle sue scelte economiche.

Se partiamo da questa premessa, non ci si può esimere da qualche considerazione in merito all’accesa disputa in atto tra coloro che propugnano interventi ortodossi per risolvere i mali italiani e quanti invocano, per così dire, lo stato di necessità, per giustificare le scelte compiute. Allo scopo, può essere utile il ricorso a tre casi “di scuola”: inflazione, tasse e ambiente.

L’inflazione. Il mostro, a lungo dimenticato negli anni di tassi di interesse zero, e in qualche caso negativi, si è risvegliato ed è tornata la paura degli anni ‘80. Ma, come è ovvio, il mostro non si è docilmente fermato al due per cento, come era nei desideri dei banchieri centrali.

Approfittando della guerra e del rialzo dei prezzi delle materie prime, è sembrato inarrestabile, come dopo la guerra del Kippur. Farlo rientrare nel sacello è impresa da far tremare le vene ai polsi. E allora come si è affrontata la sfida? Si è applicata la teoria classica. Da entrambe le sponde dell’Oceano si sono alzati i tassi, ma, per non spaventare troppo, si è preferito somministrare la medicina un po’ alla volta, senza dire al paziente quale sarebbe stata la dose complessiva. Così paura e incertezza hanno avuto la meglio per più di un anno e lo spettro della recessione si è affacciato sui mercati. Logica dunque, anche se non sempre efficace, la preoccupata reazione dei governi e la loro richiesta di ridare fiato all’economia. Ma oggi è impensabile tornare all’approccio del decennio scorso del denaro “gettato dall’elicottero”.

Le tasse. Bando alle valutazioni di carattere estetico, le tasse sono un male necessario. Senza mai dimenticare la ragione della loro esistenza: far fronte alla spesa per erogare i servizi pubblici. E qui è il problema. Il dibattito politico predilige affrontare una alla volta le due facce della stessa medaglia. Ma, come ben sa ogni padre di famiglia, non è possibile compilare la lista delle spese e solo dopo procurarsi le entrate necessarie per pagarle. La realtà funziona al contrario: prima si guadagna e poi si spende. I politici invece amano discutere di bisogni che occorre soddisfare o del livello eccessivo o troppo ridotto di una imposta. Ma tutti i bisogni sono, per definizione, degni di essere soddisfatti e ogni centesimo dato al fisco è, per slogan, sottratto alla tasca del contribuente. Bisognerebbe almeno che qualcuno si assumesse l’onere di chiarire quali sono i veri costi e i benefici dei servizi erogati dal settore pubblico.

L’ambiente. Senza addentrarci in controverse questioni scientifiche, può giovare soffermarsi sulla ricaduta dei temi ambientali sul mondo delle imprese. In particolare sull’approccio Esg (ambiente, sostenibilità e sistema di gestione) come stella polare per l’attività imprenditoriale. Secondo questo modello, le aziende, di tutti i tipi e non solo manifatturiere, dovrebbero assicurare la sostenibilità sia del loro sistema di gestione, sia del contenuto dei loro prodotti. A pena di essere escluse dal mercato finanziario. Si tratta dunque non solo di non peggiorare le condizioni attuali dell’ambiente naturale, ma anche e soprattutto di ridurre sempre di più e sempre più velocemente i valori di inquinamento odierni. Sempre le imprese, poi, sono chiamate a farsi carico dei problemi sociali presenti nella realtà in cui operano e dovranno essere gestite da un management “il più rappresentativo possibile”. Da parte loro, gli investitori non dovrebbero destinare i loro risparmi ad imprese che non perseguano questi obiettivi.

Se il proposito è condivisibile, le conseguenze per un gran numero di imprese, soprattutto di modeste dimensioni, come è quasi la regola da noi, potrebbero consistere nella chiusura nel caso in cui non siano in grado di affrontare i costi di riconversione. L’alternativa è il greenwashing, cioè una sorta di “mano” di verde al bilancio, per far finta di essersi adeguati. D’altra parte, a ben vedere, compito delle imprese è produrre e creare ricchezza. Non è il loro compito perseguire la felicità della società o soddisfarne i bisogni. Per questo esistono le persone e gli Stati. Altrimenti le imprese, anziché far profitti, dovranno supplire le mancanze degli apparati pubblici e saranno gravate da costi difficilmente sopportabili, tanto più in una realtà mondiale fortemente concorrenziale. Se esse abbandonassero l’obiettivo primario della creazione di ricchezza, ne conseguirebbe inevitabilmente una contrazione del reddito nazionale. Crescerebbero la povertà e il disagio sociale e crollerebbero le entrate fiscali necessarie per farvi fronte. Chi ha ragione? Difficile dirlo, dato che ogni parte in gioco ha le sue motivazioni, ma anche suoi torti. Proprio per questo gli economisti dovrebbero essere disposti a comprendere le ragioni dei pratici, e viceversa. Altrimenti il “cerchio virtuoso” che è alla base delle scelte pubbliche rischierà di non chiudersi. E saranno problemi per tutti.

