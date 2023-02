Lunedì 20 Febbraio 2023, 00:48

La storia si è ripetuta. Prima la decisione di non rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. Ora quella di bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura dei diversi bonus fiscali sulle ristrutturazioni edilizie. In entrambi i casi, proteste da parte delle associazioni di categoria, denunce di incoerenza ad opera delle opposizioni, l’accusa di mettere in ginocchio, così facendo, l’economia del Paese.

Ma perché Giorgia Meloni, anche a costo di forzare la mano ai suoi alleati al governo, ha voluto misure all’apparenza tanto controverse? Non si rende conto che proseguendo su questa strada rischia di perdere anche il consenso dei suoi elettori?

Le risposte date sinora a queste domande sono state essenzialmente due, tra loro convergenti. Da un lato, il suo bisogno di legittimarsi in Europa e di rimuovere il muro di diffidenza eretto da Bruxelles contro la facile demagogia dei populisti: da qui la decisione di muoversi in modo molto pragmatico nel solco del rigorismo di Mario Draghi.

Dall’altro il brusco bagno di realtà cui è stata costretta da quando siede a Palazzo Ghigi: con i conti pubblici italiani in sofferenza e sotto costante osservazione da parte degli uffici dell’Unione Europea non ha potuto fare altro, in questi primi mesi, che procedere a dolorosi contenimenti di spesa, a costo di contraddire le promesse del passato e di scontentare molti segmenti sociali.

Spiegazioni entrambe vere, ma parziali. Nel senso che non colgono il senso vero della sfida politica nella quale pare essersi impegnata, stando alle sue stesse parole, la leader di Fratelli d’Italia: chiudere la legislatura col governo in carica e provare a realizzare, in questo quinquennio, alcune importanti riforme strutturali. Di quelle, come suole dirsi, destinate a lasciare il segno e a invertire la rotta di un Paese da anni quasi rassegnato ad un futuro declinante.

Sembra dunque esserci, tra Giorgia Meloni e i suoi critici a vario titolo, una diversa percezione dell’orizzonte politico-temporale che orienta le azioni del governo. Le opposizioni lo immaginano breve, nella convinzione che l’attuale maggioranza quanto prima imploderà: per fattori esterni che quest’ultima non è in grado di gestire, ma soprattutto per la troppa litigiosità interna.

La presidente del Consiglio lo immagina invece lungo a sufficienza da potersi persino permettere, in questa prima fase della legislatura, misure magari impopolari ma necessarie. Soprattutto destinate, nelle sue intenzioni, a produrre nel medio periodo benefici per la collettività.

Messa così è davvero una buona notizia. Abituati come siamo stati per anni a governi che, guardando all’imminenza di qualche appuntamento elettorale, decidevano sulla base dei sondaggi ovvero non decidevano affatto. Governi incapaci di darsi obiettivi di un qualche respiro, che è poi la ragione vera perché, nell’impotenza della politica, ci si è dovuti spesso affidare ad esecutivi tecnico-burocratici sui quali scaricare oneri, responsabilità e malumori collettivi.

Insomma, una politica rigorosa dei conti pubblici, quella che il governo sta forzatamente perseguendo, ma nella prospettiva (se si preferisce, nella speranza) di una positiva inversione del ciclo economico che, nel giro di due-tre anni, potrebbe essere favorita anche da altri fattori: la fine dell’emergenza energetica e dei movimenti speculativi sulle materie prime; la soluzione delle tensioni internazionali prodotte dalla guerra russo-ucraina; il dispiegarsi dei primi effetti espansivi prodotti dagli investimenti finanziati attraverso il Pnrr. Con il dividendo politico-elettorale per chi avrà governato questo processo che è facile prevedere.

Non è detto ovviamente che le cose vadano così, dal momento che in politica l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, ma questo sembra il disegno che Giorgia Meloni ha in testa.

Reso peraltro esplicito dalla diretta interessata al momento del suo insediamento. L’eccezionalità della sua repentina ascesa alla guida della nazione - al tempo stesso personale (la prima donna capo di governo) e politica (il primo governo di destra della storia repubblicana) - è stata tale che lei e l’area politica dalla quale proviene non hanno davvero nulla da perdere e molto invece da guadagnare.

Per come sono andate le cose il 25 settembre dello scorso anno, e per la situazione nella quale l’Italia si trova dopo due decenni di stagnazione economica e di continue fibrillazioni politico-istituzionali, si può solo essere ambiziosi.

Un’ambizione, quella meloniana, che sembra spingersi oltre i confini nazionali. Da qui alla fine della legislatura, la sua sarà infatti anche una partita europea, ma in un senso diverso da come l’hanno immaginata i suoi avversari. Che pensavano, da un lato, a un suo attacco a testa bassa, politicamente suicida, contro i burocrati di Bruxelles. E dall’altro a una sua strategia mimetica finalizzata a farsi accettare in un club che nel suo regolamento non prevede tuttavia l’ingresso di soci con alle spalle una storia politica come la sua. Insomma, un doppio fallimento.

Le cose hanno invece preso una piega inaspettatamente diversa. Con i diversi partner europei si è scelta, a livello istituzionale, la strada del confronto e del negoziato senza subalternità. Al tempo stesso, si sono aperti spazi di interlocuzione politica inediti rispetto al recente passato, come dimostra il dialogo sempre più stretto della Meloni, in qualità di leader dei conservatori europei, con la famiglia dei popolari.

Tutto ciò ovviamente non è stato frutto del caso o di una fortunata contingenza. In Europa i rapporti di forza, stante l’indebolimento strutturale delle due grandi famiglie (i popolari e i socialisti) che per decenni ne hanno deciso le sorti in termini quasi spartitori, stanno decisamente cambiando.

La guerra ha contribuito a questo processo di riposizionamento di partiti e tribù ideologiche, ma ha altresì favorito l’aumento di peso politico dei Paesi dell’Est e reso in prospettiva velleitarie e fuori dalla storia le pretese egemoniche del duopolio franco-tedesco.

È in questa articolata cornice, interna e internazionale, che bisogna dunque inserire l’azione di Giorgia Meloni come capo del governo, al di là delle polemiche quotidiane. Il suo disegno sembra politicamente razionale, i primi risultati li vedremo, in positivo o negativo, già il prossimo anno.

