Sabato 15 Luglio 2023, 00:19

Una delle tante frasi famose attribuite a Bismarck è: «La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai generali». Vera o leggendaria che sia, esprime un principio che il cancelliere di ferro aveva ben presente: nelle questioni importanti le gestioni non possono essere demandate solo ai tecnici del settore, va coinvolta la responsabilità di direzione della politica.

La frase citata può essere adattata per tutti i settori: la sanità è troppo importante per lasciarla in mano solo ai medici, così la scuola e l’università solo ai docenti, il trasporto urbano ai tassisti, e via elencando. Certamente vale per il sistema giudiziario: l’organizzare come si dà giustizia non può essere prerogativa esclusiva dei magistrati. A parole quasi tutti saranno d’accordo, ma in un Paese altamente corporativo come è il nostro poi nella pratica ogni corporazione difende a spada tratta la sua (impropria) «sovranità».

Non va bene, e non perché si voglia ridurre tutto alla formuletta: la politica (cioè il parlamento) fa le leggi, i giudici devono solo applicarle. La faccenda è complicata ed è ovvio che nell’elaborare le leggi i rappresentanti del popolo coinvolgano tutti coloro che avendo competenze possono dare contributi utili e importanti. Ciò che è molto discutibile è che alcuni abbiano più diritto di altri ad essere tenuti in conto, non perché hanno proposte che al vaglio si rivelano migliori e tecnicamente più raffinate, ma perché occupano un ruolo particolare.

Quando i magistrati reclamano di avere diritto ad esprimere le loro valutazioni sulle riforme delle leggi e del sistema giudiziario dicono una cosa ovvia, se si riferiscono al diritto di ogni cittadino di intervenire nel dibattito pubblico: è una regola basilare della democrazia e non devono esserci eccezioni. Ciò che è discutibile, e a nostro giudizio improprio, è che dei magistrati pretendano di farlo non come singoli o come gruppi associati, ma come sindacato di categoria. In questa veste il compito dovrebbe essere la tutela e la promozione delle condizioni di impiego, la difesa dei diritti sul lavoro, e tutto ciò che è normale in un sindacato necessariamente corporativo. Il far rientrare nei propri compiti, secondo alcuni addirittura nelle proprie prerogative, il negoziare con il potere politico (governo e parlamento) è qualcosa di estraneo ad un sistema costituzionale.

Sappiamo bene che esprimersi così urta molte sensibilità, ma la nostra Carta non costituisce il potere giudiziario come un potere sovrano in sé (nessun altro lo è, quella qualifica appartiene solo allo Stato), ma come un potere autonomo rispetto ai controlli e condizionamenti sull’attività della magistratura che potrebbero venire da altri poteri. La difesa di questa autonomia è sacrosanta e doverosa, ma deve essere esercitata nei limiti e nelle finalità per cui è stata inserita in Costituzione.

C’è un principio fondamentale che va rispettato da tutti ed è il dovere che hanno le autorità non solo di essere, ma anche di essere percepite come legittime. La giustizia non viene esercitata “in nome del popolo” così tanto per impiegare una bella formula, ma per sottolineare con trasparenza che essa non risponde ad altra volontà o ad altro interesse che non sia quello del soggetto titolare della sovranità che non è né il governo, né il parlamento, né la magistratura. Può sembrare un discorso molto astratto che incide poco sulla vita concreta, ma così non è. L’equilibrio del sistema è garantito dal tener fuori dal perimetro sia della decisione politica, sia della applicazione delle leggi ogni tentazione, per non dire ogni velleità di avocare ad una particolare sede in cui si articola il potere una supremazia ed una autoreferenzialità non consentita. Tanto nella sfera della politica quanto in quella della giurisdizione c’è consapevolezza di quanto delicata sia la manutenzione di questo equilibrio. Il fatto che ovunque si registrino sbavature al proposito e a volte volontà di rivedere e superare i limiti assegnati va imputato alle debolezze delle persone che soggiacciono al desiderio di fare troppo nella convinzione di avere compiti storici da assolvere. È il complesso della cultura istituzionale del Paese che deve reagire aiutando tutti a riprendere coscienza del quadro in cui si opera. Sarebbe un grande contributo ad una buona gestione della fase di passaggio che stiamo vivendo.