Lunedì 10 Luglio 2023, 00:24

La discendenza di Silvio Berlusconi, il marito di Sandra Lonardo Mastella, la compagna di Elly Schlein, il cognato e la sorella di Giorgia Meloni, la madre di Carlo Calenda, lo zio di Enrico Letta, il padre di Davide Casaleggio, la compagna di Giuseppe Conte e quella di Matteo Salvini, la moglie di Dario Franceschini e di Nicola Fratoianni, la nipote del Duce, la figlia di Franco Roccella, l’amante di… (il nome, a piacimento, lo metta il lettore).

Proviamo ad andare oltre la cronaca di questi anni, talvolta divertente, spesso deprimente, per chiederci quale significato dare al peso crescente che nella politica contemporanea non solo italiana – e soprattutto nel racconto pubblico che quotidianamente se ne fa – rivestono, sempre più, i parenti dei politici e degli uomini/donne di potere. Appunto, madri e padri, mogli e mariti, compagni e compagne, figli e figlie… Insomma, tutti i possibili gradi di consanguineità, parentela e affiliazione sentimentale.

Da un lato, l’attenzione politico-mediatica oggi data alla famiglia (in senso davvero molto allargato) del potente di turno indica la rottura di un confine, quello tra sfera privata e dimensione pubblica, che per decenni ha governato la comunicazione e il suo linguaggio. Era una sorta di regola non scritta ma da tutti accettata: della famiglia di chi ricopre incarichi politici si parla il meno possibile, salvo casi (in genere giudiziari) eclatanti.

Primo, per ragioni di riservatezza. Secondo, nella convinzione che ai cittadini di un politico non interessino i fatti personali (comprese le sue inclinazioni sessuali), ma gli atti pubblici.

Per molte ragioni, questa distinzione ha smesso di funzionare. Non tanto perché i media si sono fatti più invasivi e irriguardosi, ma perché è cambiata la mentalità o sensibilità collettiva. Il potere odierno, indebolitosi il principio di autorità, non implica più una distanza sociale che a sua volta genera rispetto e timore. Esso oggi si legittima attraverso l’annullamento, simbolico e materiale, di qualunque barriera tra alto e basso: ne consegue che un potente i cui sentimenti e affetti domestici, le cui liaison private, vengano messi in piazza genera un sentimento – falso anche se collettivamente appagante – di eguaglianza e vicinanza.

E’ l’illusione del politico “uno come noi” o “come noi”. Anche se la conduzione degli affari pubblici continua a obbedire a criteri gerarchici e socialmente selettivi, nella percezione comune odierna viene invece considerata alla portata, potenzialmente, di tutti, ovvero un’attività come le altre. Il populismo si nutre, alimentandolo a sua volta, esattamente di quest’inganno prospettico.

La “politica famigliare” non è però solo un problema di comunicazione e rappresentazione. Dietro la narrazione in chiave di affetti e relazioni parentali, di continuità generazionali segnate da un cognome che funge da brand legittimante, c’è una sostanza nuova dei regimi politici, compresi quelli democratici, che ha a che vedere - tra le altre cose - con la crisi dei partiti e delle storiche costruzioni ideologiche. Nel senso che venute meno le affiliazioni politiche costruite un tempo sulla comune militanza ideologico-partitica, ciò che ne ha preso il posto sono appunto i legami parentali o affettivi (inclusi quelli affaristico-amicali).

Il posto delle famiglie politiche intese come culture o tradizioni ideologiche, è stato preso dalle famiglie in senso proprio (e largo). Siamo alle prese con un fenomeno che, in mancanza d’altri termini, si può definire “dinasticismo”: variante post-moderna e post-democratica del vecchio “nepotismo”. Che indica da un lato la tendenza a trasmettere e concedere gli incarichi pubblici secondo criteri parentali, di sangue o di amicizia privata (quelli che oggi più garantiscono il fattore della fedeltà e dell’obbedienza), dall’altro a considerare il potere ovvero l’impegno politico pubblico un affare di famiglia con riguardo sia alla responsabilità sociale che ai privilegi personali che l’esercizio di quest’ultimo per definizione comporta.



Questa tendenza, già assai forte ai vertici della piramide potere, lo sta diventando ancora di più nei rami bassi o periferici della politica, dove appare sempre più normale che a candidarsi per una carica elettiva o ad ottenere un incarico pubblico di matrice politica sia “un parente/amico di”: qualcuno cioè che possa appunto vantare una familiarità dall’interno con i meccanismi e le regole del potere. In realtà, cuore ideologico della democrazia dovrebbe essere l’opposto di quello che per secoli ha retto la formula monarchica: intesa non tanto come comando monocratico, ma come potere di cui si può disporre ai fini della sua trasmissione ereditaria: diretta e materiale oppure semplicemente simbolica.

Il mondo odierno, a ben vedere, è pieno di sistemi politici, comprese moltissime democrazie, che presentano un tratto dinastico-familistico sempre più accentuato: dall’Asia all’America latina, dagli Stati Uniti alla stessa Europa. E’ una linea di tendenza che implica probabilmente un cambio strutturale nella politica contemporanea. Formalmente competitiva e aperta alla partecipazione di tutti, de facto sempre più bloccata dal punto di vista della dinamica sociale (la presa elettorale della propaganda populista può essere interpretata anche come una reazione dal basso a questo blocco). Una politica nella quale le storie private e personali dei leader contano ormai molto più delle idee e dei programmi di cui questi ultimi si fanno banditori. Al punto che è proprio intorno a queste storie che ormai si costruisce l’immagine pubblica del politico e si decidono le stesse campagne elettorali.

Siamo andati oltre la personalizzazione del potere. Siamo ormai alla sua familiarizzazione, con tutto quello che ne consegue: cultura del gossip e dell’effimero, sentimentalismo valoriale, privatizzazione della sfera pubblica, la lotta politica ridotta a contesa o pertinenza domestica e il potere che diviene un lascito famigliare legato al nome o alla persistenza di legami affettivi e parentali.

Dal punto di vista della cultura democratica si tratta senza dubbio di un pericoloso ritorno al passato travestito da normalità storica e da adeguamento allo spirito del tempo, evidentemente malato.