Domenica 26 Maggio 2024, 00:05

Mister Pesc: chi mai è costui? Non un filosofo, come il Carneade divenuto proverbiale grazie a quel pover’uomo di don Abbondio; e neppure un «letteratone del tempo antico», l’unica cosa che di lui ricordava il curato manzoniano. Però, come Carneade, scrive, e molto, anche Josep Borrell, l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione Europea – «alto» lo appellano i trattati, quando sarebbe sufficiente averne uno che, pur senza spiccare, fosse almeno di media altezza -. Scrive, Borrell, pubblica libri e detta articoli, convinto com’è dell’importanza della narrazione: «Per me, un uomo politico è uno che racconta storie». Ben vengano le storie, gli si potrebbe dire, se non fosse che, nella politica estera europea, si è ormai stabilita una relazione inversa (e perversa) fra l’azione e la parola, per cui al crescere della prima decresce drammaticamente la seconda.

Che è quello che vien fatto di constatare, su tutti i teatri di crisi che mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza mondiale: dov’è Borrell? Dov’è l’Europa? Quanto dell’esito del conflitto russo-ucraino, delle operazioni di Israele nella striscia di Gaza, del confronto su scala globale fra Stati Uniti d’America e Cina dipende dall’Europa, dalla strategia europea, infine dalle linee d’azione dettate dall’Alto rappresentante o dalle sue narrazioni? Nulla, o quasi nulla.

Mai come in questa vigilia elettorale le dichiarazioni​​​​​​ di Borrell sono apparse tanto irrilevanti, e mai sono state così rivelatrici dell’impotenza europea: il Vecchio Continente giunge alla scadenza di legislatura incerto e stanco, assediato dalle emergenze che incombono ai suoi confini geografici e simbolici, senza una reale, effettiva capacità di incidere sul loro corso.

A due anni dall’invasione del Donbass, in una fase della guerra estremamente difficile per Kiev, l’Unione europea non sa prendere, sugli asset sequestrati ai russi, una decisione netta e inequivoca di supporto all’Ucraina. Né si vede, più in generale, una chiara strategia diplomatica e militare, ma, anzi, le singole cancellerie procedono in ordine sparso lasciando così spazi sempre più ampi alle incursioni tattiche di Putin. Il quale ha buon gioco, alternando ipotesi di negoziato a minacce nucleari, nel gettare l’opinione pubblica europea in una confusione sempre maggiore.

C’è poi la Cina, sempre più assertiva nella difesa dei suoi interessi, per sostenere il cui peso crescente l’Europa dovrebbe riuscire ad agire di concerto. E invece Bruxelles fatica a disegnare una geometria accettabile di incentivi e dazi che dia protezione e sostegno al nostro mercato comune.

C’è, da ultimo, l’improvvida sortita di Spagna, Norvegia e Irlanda che, riconoscendo in autonomia lo Stato palestinese secondo i confini del ’67, di fatto chiudono la bocca a qualunque residua chance di mediazione europea nel conflitto mediorientale. Quel che però colpisce, ancor più della decisione presa dai tre paesi, è il modo in cui essa è maturata: senza alcuna coordinamento europeo, e senza che Carneade mister Pesc vi avesse nulla da fare o da dire (se non a decisione ormai presa, quando cioè era tempo, evidentemente, di raccontare un’altra storia). Ma non occorre essere ingenerosi nei confronti di Borrell: è chiaro che è l’intera architettura europea ad essere inadeguata rispetto ai compiti richiesti dall’attuale disordine mondiale. Anche i sassi sanno ormai che l’Unione ha un problema di governance e finché non supererà il modello di decisione unanimistico a cui si attiene su troppe questioni cruciali, è illusorio pensare che basterà scegliere meglio l’Alto rappresentante per far nascere una vera politica estera e di sicurezza comune.

Anche sul terreno finanziario e del bilancio, dopo la coraggiosa adozione di un programma di debito comune in risposta alla pandemia, le politiche europee segnano il passo, e così pure riescono assai poco convincenti in materia di migrazioni, o sui tempi e i modi della transizione energetica.

È come se, uscita dalla pandemia grazie a uno slancio di solidarietà e di responsabilità, l’Europa avesse rapidamente archiviato quella stagione di impegno comune come una parentesi necessaria, ma non più che una parentesi.

Il paradosso è che ci sono oggi molti meno euroscettici in giro, rispetto a cinque o a dieci anni fa. Di fine dell’euro o di uscita dall’Unione non parla più nessuno, e però questo favore dei cittadini europei non alimenta l’iniziativa politica, non fornisce energia sufficiente ad aprire una nuova stagione di rilancio del progetto europeo. L’Unione resta sospesa nella sua condizione di creatura politica ibrida, subita più che voluta dalle classi dirigenti nazionali, consapevoli di non avere alternativa ma indisponibili a convertire questa consapevolezza in uno scatto di orgoglio e di appartenenza.

Non è solo quel che l’Europa deve fare, è quel che l’Europa vuole fare, la vera partita. Di queste elezioni e dei prossimi anni. Non può essere solo il realismo a muoverne i passi; dev’essere una dose, anche piccola, di idealismo a darle un senso, una prospettiva, un futuro.

Non una storia, allora, declinata mestamente al passato, piegata dalla necessità, fatta solo di cuciture e rammendi, ma un’invenzione, uno scarto autentico, un filo nuovo che leghi il presente a quel che non è ancora e che però può essere. E che è compito della politica, se non è scialba rappresentanza istituzionale ma vocazione e leadership, vedere e anticipare.