Sabato 16 Luglio 2022, 00:19

In cinque giorni potrebbe accadere di tutto. Ma potrebbe persino non accadere nulla. Nel senso che Draghi mercoledì prossimo va in Parlamento e ottiene la fiducia, magari obtorto collo, anche dal M5S, dilaniato in queste ore tra opposte spinte: chi vuole rompere, chi vuole restare.

Avremmo a quel punto lo stesso premier e la stessa maggioranza. Ma ciò vorrebbe dire che la crisi, risolta formalmente, non è detto che lo sia anche politicamente. Quanto ci mettono i grillini a ricominciare, magari già a settembre?

E’ il motivo per cui il centro della sinistra (leggi Renzi) li vorrebbe fuori da quello che sarebbe a quel punto un Draghi bis. Un ragionamento analogo hanno fatto ieri Forza Italia e Lega: troppo inaffidabili, Conte e i suoi uomini, per averli ancora in maggioranza, che tanto ci sarebbe lo stesso anche senza di loro.

Ma questa non è una soluzione, è un modo per complicare il problema. Primo, perché lo stesso Draghi ha detto più volte che se viene meno il patto che portò alla nascita del governo di unità nazionale lui è intenzionato a lasciare.

Secondo, c’è da fare i conti con l’affanno in queste ore del Pd, che non ha rinunciato del tutto ad avere il M5S come alleato (sperando che nel frattempo Conte rinsavisca) e, soprattutto, non può permettersi di stare in un esecutivo che, senza i grillini, sarebbe inevitabilmente sbilanciato a destra.

La scelta di Mattarella di parlamentarizzare la crisi, spingendo Draghi alla richiesta di un voto esplicito di fiducia, oltre che costituzionalmente ineccepibile, sembra fatta apposta per costringere tutti ad uscire allo scoperto. Grillini in primis, ma anche quel pezzo di centrodestra che sta in maggioranza ma che si capisce lontano un miglio che sente forte la tentazione delle urne, purché non ricada su di loro la responsabilità pubblica della crisi.

Voto di fiducia, dunque. Ma vista la natura tutta politica della crisi potrebbe non bastare. Soprattutto se l’obiettivo è consentire al governo in carica di riprendere il cammino con speditezza sino alla fine della legislatura. L’autunno caldo che tutti annunciano, tra malessere sociale e difficoltà economiche crescenti, rischia infatti di aumentare forzatamente le divergenze tra partiti e di produrre nuove fibrillazioni nell’esecutivo. La crisi scongiurata oggi, si aprirebbe domani.

Ci vorrebbe, unica soluzione, un accordo politico chiaro tra i diversi attori, sulla base di un compromesso alto, di obiettivi condivisi (pochi ma strategici, a parte ovviamente dal Pnrr) e, come sempre quando si apre una controversia tra forze politiche, di reciproche concessioni. Quanti dei nove punti presentati dai grillini a Draghi quest’ultimo è disposto ad accettare affinché i primi possano restare in maggioranza senza il timore di perdere la faccia? Ma a quel punto come reagirebbero gli altri partiti che sostengono il governo, Lega in testa? Avrebbero diritto anche loro ad una lista della spesa da presentare al Presidente del Consiglio? Con questa logica, che sa tanto di ricatto permanente, non si va molto lontano.

Draghi peraltro non sembra avvezzo a scambi di questa natura, ritenendo peraltro di aver concesso già troppo al M5S e avendo un’agenda di governo tutta sua. La sua intransigenza e determinazione in questi ultimi giorni ha sorpreso diversi osservatori. Una rigidità che nasce dalla sua formazione, estranea ai giochi dialettici tipicamente partitici, ma anche da un fatto tutto personale: non vuole giocarsi, restando a capo di un governo fragile e inconcludente, la credibilità di cui gode sulla scena mondiale. Se dovesse ritenere troppo incerto il suo futuro a Palazzo Chigi, per mancanza di serie garanzie da parte di chi dovrebbe sostenerlo lealmente, al voto di fiducia mercoledì nemmeno si arriverà. Draghi se ne andrà prima. E a quel punto davvero non resterà che il voto anticipato: in queste condizioni, nemmeno il peggiore dei mali.

Il tutto peraltro è reso ancora più complicato dall’atteggiamento a dir poco ondivago di Conte e del M5S (quel che ne resta). Si sprecano in queste ore le accuse di irresponsabilità e i facili paragoni. Tipo quello con l’estate pazza del Papeete salviniano. Ma è un esempio sbagliato. Allora la Lega era all’acme e volle la crisi con l’idea di capitalizzarla nelle urne, salvo poi sbattere contro l’intransigenza parlamentarista del Capo dello Stato: mai elezioni anticipate se c’è una maggioranza alternativa a quella che cade. Il M5S odierno è invece un partito spaventosamente in crisi, che lotta per la propria sopravvivenza: come un animale ferito, rischia di muoversi in modo inconsulto. Senza cioè avere un piano o un obiettivo definito, se non l’idea che tornando a fare opposizione potrà forse riguadagnare qualcosa dei milioni di elettori che ha perso. Quelli leghisti in fuga da Salvini si sono accasati in Fratelli d’Italia. La consistente diaspora grillina ha invece ingrossato le file dell’astensionismo: tornare a una vocazione più battagliera potrebbe dunque favorire il recupero di quei pezzi di elettorato più sensibili alla retorica anti-sistema. E’ un calcolo che non tiene conto degli interessi generali dell’Italia in questo drammatico frangente, ma almeno è un calcolo: offre una parvenza di razionalità a comportamenti che altrimenti appaiono solo scomposti e si prestano a retropensieri maligni. I grillini giocano allo sfascio spinti da una mano straniera? Conte è mosso solo dal risentimento personale che nutre per Draghi? Il M5S sta scaricando sul Paese le tensioni al proprio interno che non riesce a gestire per manifesto dilettantismo?

Detto questo, sullo sfondo di questa crisi, anche se dovesse rientrare o trovare una soluzione parziale o temporanea, ci sono questioni che prima o poi dovremo affrontare alla radice.

La più dirimente, anche in prospettiva storica: i governi a guida tecnica che in Italia si sono succeduti negli anni, da Dini a Draghi passando per Monti, alla fine sono stati tutti rigettati dal sistema politico che avrebbero dovuto contribuire a cambiare. Magari hanno conseguito qualche risultato importante in termini di riforme, ma hanno anche contribuito ad acuire la crisi di legittimità della politica, invece di risolverla. Insomma, non si rinnova la politica commissariandola. In Italia almeno questa soluzione non ha funzionato.

Anche l’attesa del politico salvifico, di cui Draghi è stato l’ultima incarnazione nell’immaginario nazionale, andrebbe considerata a questo punto come la riproposizione inefficace di una tentazione ricorrente nella storia italiana. Si invoca il demiurgo, salvo poi bruciarlo sul rogo (oggi, per fortuna, solo metaforicamente). L’euforia collettiva seguita da una grandiosa delusione. Un grande Paese non può più affidarsi a meccanismi psicologicamente tanto primitivi, tanto meno può basare la sua affidabilità sulla scena del mondo al buon nome di una persona sola. Oggi c’è Draghi (per fortuna), ma domani? Oltre gli uomini, dovrebbero essere credibili, stabili ed efficaci soprattutto le istituzioni.

C’è poi da considerare il difetto genetico di questo governo: la personalità italiana di maggior prestigio internazionale messa a capo di una alleanza parlamentare eccentrica, priva di una sua formula politica, come disse quando la varò il Capo dello Stato. Non una “grande coalizione”, alla tedesca, ma una maggioranza trasversale, innaturale e forzata, giustificata solo dall’esistenza di uno stato di emergenza e da una logica di “salute pubblica” (in senso letterale). Bisogna però concluderne che in una democrazia, per quanto sgangherata come quella italiana, una soluzione d’eccezione che dura troppo a lungo, sino a diventare titolo di legittimazione politica e formula di governo, può a sua volta rappresentare un problema, oltre a non funzionare come stiamo vedendo in questi giorni infuocati.

La crisi del governo Draghi forse mercoledì verrà risolta. Quella, ben più profonda e decisiva, della politica italiana, delle sue istituzioni e dei suoi attori formali, è ahimé ancora ben lontana dal trovare una soluzione.