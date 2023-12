Mercoledì 27 Dicembre 2023, 00:01

Lasciarsi la stanchezza alle spalle e puntare, in un necessario doping di autostima, sulla vera chance che, a cominciare da questo 2024 in cui si apriranno i cantieri delle opere piccole e grandi del Pnrr, l’Italia ha fra le mani ed è quella del rilancio economico e strutturale. Il 2023 è stato l’anno in cui si è dovuto riscrivere e ricontrattare in Europa il piano di ricostruzione del nostro Paese.

E siamo riusciti bene in questo delicato compito, che è consistito per il governo nel negoziare anche con le Regioni e le città gli stanziamenti finanziari e il numero e la qualità dei progetti, evitando gli obiettivi irrealistici e l’impressione che si potesse trattare di una grande abbuffata (che non è).

Sulla scorta di questo lavoro, il 2024 può ricominciare ad essere l’anno del Pnrr, di una nuova retorica (in senso positivo e pratico) della Ricostruzione, della rimessa al centro del dibattito pubblico e dell’interesse nazionale quella che è la vera questione ossia il rilancio della competitività italiana, in un mondo diventato sempre più aperto e incerto e in cui si può essere player al pari di altri o meglio di altri.

E questo rilancio competitivo passa anche o soprattutto attraverso la credibilità dello spendere, l’attenta gestione degli investimenti pubblici, la lucida consapevolezza di avere tra le mani una grande occasione e guai a sprecarla.

Nella fase di riscrittura del Pnrr, proprio perché bisognava rimettere a posto il piano, si era momentaneamente accantonato il significato profondo della cosa e adesso invece - come ai vertici delle istituzioni tutti comprendono - va coinvolta di nuovo l’opinione pubblica su ciò che c’è da fare e che faremo e sull’energia di cui il Paese è ancora capace, come nel miracolo economico anni ‘50, per trasformarsi, innovarsi, modernizzarsi e meglio attrezzarsi nella gara sulla scena internazionale.

Se c’è un tema su cui le forze politiche possono convergere, dimostrando un attaccamento al bene pubblico che prescinde dalle divisioni tra partiti, è proprio questo legato al Pnrr. E se c’è un argomento che può riannodare il rapporto tra politica e società è appunto questo. Si parla tanto di patriottismo e la buona riuscita del Pnrr in questi due anni - dal 2024 al 2026 - si può rivelare un atto, insieme supremo e profondo, di patriottismo. Ed è anche un modo per tornare alla radice della cultura italiana che è di tipo costruttivo, pragmatico, tecnico, ingegneristico, immaginifico.

Abbiamo contribuito da protagonisti lungo i secoli dell’antichità e della modernità a fare la storia di tutti e dobbiamo ora essere consapevoli che possiamo scrivere attivamente la nostra storia del presente e del futuro.

E’ ricreabilissimo un clima psicologico e morale, una mobilitazione civica prima ancora che politica, un impegno militante generale che ricalchi in qualche modo, ma in un contesto ovviamente molto diverso, lo spirito da miracolo economico italiano post seconda guerra mondiale.

L’ammontare di finanziamenti senza precedenti; l’ampio spettro delle materie su cui insiste il Pnrr (dalle infrastrutture alla scuole, dalla sanità all’energia, dalla digitalizzazione ossia snellimento delle procedure e velocità delle decisioni al green e altro ancora); le modalità, con una scaletta di traguardi e obiettivi dettagliati e scanditi, ognuno con le sue scadenze, delle cose da fare; la combinazione organica di riforme (per esempio quella sulla concorrenza serve assai) e di investimenti da attuare di concerto con la Ue: tutto questo mette l’Italia nella condizione di farcela questa volta a darsi quella scossa che tutti, a tutti i livelli, in ogni parte politica e sociale, si aspettano e a cui sono disposti a partecipare. In questo senso il 2024 è cruciale.

Nel senso dello scatto, tanto più praticabile quanto più sarà virtuoso e fattivo il rapporto tra funzionari, tecnici e politici, sia a livello centrale sia a livello locale (a proposito: se le Regioni non sono in grado di garantire l’attuazione degli investimenti, perché mancano le competenze all’altezza, lo Stato deve sostituirsi ad esse). Proprio l’intreccio tra professionalità tecniche e politiche, se ben funziona, può diventare un modo per ricreare classi dirigenti degne di questo nome e all’altezza di una nazione importante quale noi siamo.

C’è inoltre in questa storica chance da anno nuovo la possibilità del superamento, o meglio dell’inizio del superamento, delle diseguaglianze territoriali. Non si può vivere con un Nord bulimico che drena risorse alla nazione e con un Sud in improbabile rincorsa.

Il concetto - poi si vedrà nei fatti - del riequilibrio tra le varie parti del Paese è stato assunto, e si sarebbe potuto fare anche di più, nel Piano e non resta che dimostrare di saperlo praticare. Ci lamentiamo sempre dell’astensionismo elettorale crescente, ebbene questa mobilitazione sul Pnrr - se sappiamo condividerla e rafforzarla in corso d’opera da qui al 2026 - sembrerebbe fatta apposta per produrre nuova fiducia tra i cittadini e nuova fiducia dei cittadini verso la politica e lo Stato.

E a sottolineare che ci si può dividere sulle elezioni Europee (è ovvio e naturale combattersi nelle urne del 9 giugno) e si può discutere anche aspramente sulle riforme istituzionali (ogni schieramento ha la sua ricetta o più di una), ma sulla forza economica e sociale del Sistema Paese (nella quale rientra la capacità di muoversi meglio, di avere più funzionalità digitale, di fare più servizi ai cittadini e altre cose contenute nel Pnrr) la coesione politico-istituzionale e d’intenti tra cosiddetto Paese legale e cosiddetto Paese reale sono imprescindibili. E il primo di questi due soggetti è quello a cui spetta l’impegno maggiore a ricucire il tessuto nazionale indicando obiettivi comuni e sapendoli tradurre in forza operativa.

Quanto al cosiddetto Paese reale, il Pnrr e il 2024 in generale hanno tutte le caratteristiche per fungere come un volano per recuperare qualcosa che sembra essersi smarrita nella stagione recente: il senso della lotta. Abbiamo dimenticato ciò che i nostri padri impararono negli anni formidabili della Ricostruzione. Si tratta di tornare ai fondamentali - etica della convinzione, orgoglio e lotta per un’Italia più forte e dinamica - e reinventarli senza farci distrarre da particolarismi e piccoli cabotaggi.