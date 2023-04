Venerdì 7 Aprile 2023, 00:22

Gli inviti di Pierferdinando Casini e di Marcello Pera a mettere la sordina sulla radicalizzazione dello scontro politico fra maggioranza e opposizione (ma anche al loro interno) per collaborare a non perdere l’occasione storica legata ai fondi del Pnrr sono stati accolti positivamente da tutti i partiti che hanno dichiarato disponibilità ad accoglierli. Ci si chiede però se la colpa delle difficoltà incontrate dalla “messa a terra” dei piani che devono sfruttare il Recovery europeo sia da imputare solo al clima esasperato di confronto fra le forze politiche. Che ci siano responsabilità su quel fronte è indubbio, anche magari in modo indiretto. Per esempio l’eccesso di dispersione in mille rivoli degli interventi, la scarsa selettività applicata a certi progetti dipende, oltre che dalla fretta con cui tutto è stato fatto in una prima fase, dall’ansia di tutti i partiti di conquistarsi consensi nei rispettivi elettorati (e non si può dimenticare che una certa fase è stata gestita in un certo clima di quasi unità nazionale, il che ha voluto dire tener conto di moltissimi appetiti).

Detto questo, sarebbe però opportuno concentrarsi sul nodo determinante che è emerso dalla fase attuale: la debolezza delle pubbliche amministrazioni, centrali e decentrate, nel gestire un compito di carattere straordinario. C’erano colli di bottiglia che erano stati riscontrati già durante la gestione della pandemia, ma il carattere per così dire “concentrato” di quell’intervento aveva consentito di superarli con il commissario straordinario generale Figliuolo e con la sua struttura che aveva realmente governato la pluralità di centri decisionali.

Si era pensato di fare altrettanto con il Pnrr, ma si è rivelato impossibile. Il fatto è che le molte strutture che devono concorrere a realizzare i piani, dai progetti esecutivi all’avvio dei cantieri e alla loro conclusione, sono in molti casi in condizioni piuttosto precarie. La burocrazia pubblica è stata poco coltivata negli ultimi decenni per varie cause: ristrettezze economiche che impedivano assunzioni ed erogazione di retribuzioni attrattive, ma anche il mito del «outsourcing» (ci perdoni l’on. Rampelli, che però qui ha qualche ragione: con questa parolina magica si è pensato che tutto fosse risolvibile raccattando sul «mercato esterno» competenze e risorse).

Chi si occupa seriamente di questi aspetti sa bene che ci sono caratteristiche dell’intervento delle burocrazie che devono essere tenute in considerazione e che non facilmente si trovano fuori del suo ambito. Se le cose funzionassero a dovere, gli uffici dovrebbero essere in grado di unire competenze tecniche anche non di routine con conoscenza dei meccanismi (per non dire delle giungle) legali entro cui si deve agire; dovrebbero avere interiorizzato il contesto dell’«interesse pubblico» come loro orizzonte; dovrebbero avere esperienza del campo geografico e sociale su cui sono chiamati ad intervenire. Sono tutte capacità peculiari che non si trovano in natura, ma che devono essere costruite con l’addestramento e la cultura del personale.

L’aver lasciato decadere questo ambiente è la colpa storica, dunque non riferibile a questo o quel governo, a questa o a quella maggioranza, con cui oggi si fanno i conti. Certamente bisogna evitare di fare di ogni erba un fascio, perché ci sono casi, anche non così rari, di burocrazie che hanno conservato buone tradizioni e capacità d’intervento, ma non si può usarle come comoda scusa per fingere che sia tutto così e per negare che in tempi di scarsità di risorse da spendere nel reclutamento e nelle promozioni si sia allargato lo spazio per una manipolazione partitica più attenta a disporre di funzionari fedeli alla propria causa che a dotarsi di collaboratori qualificati e dotati di personalità.

Immaginiamo che l’obiezione, non infondata, sia che quei guasti, che, lo ripetiamo, interessano tanto le burocrazie dello stato nazionale quanto quelle di regioni e comuni, non si possono riparare nei tempi stretti imposti dalle scadenze del Pnrr. Di qui una certa pressione per avere infornate di personale in tempi brevi senza preoccuparsi troppo del loro inquadramento nei delicati compiti che sono propri di chi deve occuparsi dell’«interesse pubblico». Invece è proprio a questo ricatto psicologico che bisogna sottrarsi ed è qui che la politica, davvero superando gli spiriti di parte, deve mostrare la sua capacità di governo.

Il rinnovo del quadro delle burocrazie, che senz’altro si deve realizzare anche ricorrendo al ripristino di organici quantitativamente e qualitativamente adeguati, sarebbe necessario avvenisse nel contesto di una rivoluzione culturale che motivi i soggetti a quello sforzo non ordinario che si richiede e che garantisca loro un ritorno di considerazione presso l’opinione pubblica. Bisogna che i quadri migliori che stanno dentro le diverse burocrazie siano messi in grado di «fare scuola» ai membri delle varie macchine amministrative e di governarli. Ce ne sono in servizio e ce ne sono attualmente a riposo che a quello scopo possono essere richiamati al lavoro. La politica ha un compito importante in questo quadro, perché è la formatrice di un clima di opinione pubblica che favorisca questa trasformazione (e può invece diventare fonte di sponsorizzazione di chi vuol lasciare tutto com’è), perché può mostrare, essendo la ricostruita mentalità qualcosa che toccherà enti e soggetti gestiti da «colori» politici diversi, che c’è un modo di intendere il servizio all’interesse generale che è largamente condiviso oltre gli steccati ideologici.