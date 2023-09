Lunedì 4 Settembre 2023, 00:06

Tra gli effetti perversi delle guerre c’è anche quello di finire per somigliare al nemico che si è combattuto. Ci si batte per difendere sacri valori - libertà, tolleranza, giustizia - e si scopre, deposte le armi, che i propri comportamenti e pensieri hanno finito per modellarsi, senza nemmeno rendersene conto, su quelli negativi del vituperato antagonista.

All’Occidente liberale e democratico in lotta per anni contro il fanatismo islamista, all’epoca della cosiddetta “guerra al terrorismo”, è accaduto esattamente questo: ha finito per diventare al suo interno intollerante e settario, intransigente e dogmatico, paternalista e discriminatorio, esattamente come le società dominate dall’oscurantismo religioso, governate dai custodi dell’ortodossia e della morale. Diverse le intenzioni e i punti di partenza, ovviamente, comune ahimé lo sbocco.

Insomma, abbiamo combattuto i talebani e la loro pretesa, per noi anti-storica, di imporre alle masse tabù e divieti pubblici, norme di condotta obbligatorie, sanzioni e forme di interdetto contro i trasgressori, modelli sociali coatti, per poi scoprire che strada facendo, impercettibilmente ma in modo ormai sempre più manifesto, siamo diventati un po’ talebani a nostra volta, seppur con abiti più civili, senza imbracciare i fucili e non avendo le loro stesse facce truci.

Ci siamo talebanizzati perseguendo in realtà una giusta causa, opposta a quella di chi dispregia la libertà in quanto tale e non ammette per principio alcun pluralismo. Per noi si trattava di favorire una convivenza rispettosa d’ogni diversità, di rimuovere dalla vita sociale qualunque forma di discriminazione o violenza, di favorire tra gli individui il massimo della comprensione e del rispetto. Ma il risultato, paradossale, è che abbiamo finito a nostra volta per mettere a repentaglio quella libertà che culturalmente è sempre stata la nostra bandiera. Se l’obiettivo erano l’armonia e il pacifico stare insieme, il risultato è stato una conflittualità che rischia di esser autodistruttiva e mutilante.

Il clima che si respira da alcuni anni in molte società occidentali, complice anche le modalità perverse di comunicazione e dibattito imposte dai social, appare in effetti sempre più asfissiante. Il contrario di quella che si chiamava un tempo “società aperta”. Abbiamo infatti finito per creare verità pubbliche, codici morali di natura pseudo-religiosa, obblighi comportamentali, canoni linguistici, forme discorsive, stereotipi mentali talmente stringenti da non poter essere messi in discussione o violati se non al prezzo ormai dell’isolamento sociale e della condanna senza appello di chi ardisce farlo.

In molti casi, si tratta ormai di divieti legalizzati accompagnati da un sistema sanzionatorio che appare oggettivamente sempre più limitante la libertà d’espressione e di pensiero. All’apparenza si può dire tutto, ovviamente nelle forme consone che si addicono alle società democratiche, nei fatti viviamo in un contesto di crescenti proibizioni che sono la negazione di qualunque pluralismo del pensiero.

L’opinione controcorrente, la battuta sarcastica o irriverente, il gioco di parole greve, il doppio senso, la banalità da bar, l’allusione in buona o cattiva fede, lo sfogo occasionale tra amici, la provocazione intellettuale studiata ad arte, il gesto equivoco, la barzelletta sconcia - tutto rischia ormai di essere rubricato come pensiero o comportamento inappropriato, da vietare e condannare.

C’è sempre infatti qualcuno che si offende o si indigna, che si ritiene insultato, discriminato e offeso, che chiede provvedimenti e censure anche solo per frasi o parole che appartengono al parlare quotidiano e convenzionale. Ne consegue un rigorismo che nel nome di una supposta moralità pubblica rischia di diventare pedagogia di Stato a danno della libertà di tutti. Lo si vede dai continui casi di cronaca. Una parola di troppo in un programma televisivo può stroncare una carriera. Un pensiero fuori dal coro, spinge a richieste di messe al bando o a processi mediatici sommari. Un gesto affettuoso e innocente diventa sinonimo di stupro e violenza, l’atto rivelatore di una civiltà che si è costruita nei secoli sulla sopraffazione. Una frase mal detta o maliziosamente mal compresa scatena immediatamente una “bufera”: non a caso la parola ormai più utilizzata nel gergo giornalistico.

Ci si è chiesti in questi giorni le ragioni del successo del libro del generale Roberto Vannacci e delle tesi da abc di un certo conservatorismo sociale in esso espresse, o perché certe prese di posizione - ad esempio quelle del giornalista Andrea Giambruno su alcuni recenti casi di stupro - trovino ampio consenso nell’opinione pubblica nonostante il coro di pubblica riprovazione con cui si tende a liquidarle come indegne d’una società civile anche quando riflettono posizioni di puro buon senso. Probabilmente esse sono una forma di legittima reazione nei confronti di un contesto politico-mediatico e di forme di rappresentazione sociale nelle quali dominano sempre più il paternalismo, la retorica e il conformismo, quando non un vero proprio spirito censorio spacciato per virtù pubblica e difesa della vera libertà contro coloro che si ritiene ne facciano un cattivo uso. Ma chi lo decide?

La verità è che l’Occidente, copiando senza volerlo dai suoi nemici storici, si è avviluppato in una trappola di mortali contraddizioni: difende i diritti individuali praticando l’intolleranza contro le opinioni giudicate difformi, tutela le minoranze mortificando le maggioranze, sbandiera come sacra la libertà comprimendola in molte situazioni, esalta le differenze ma nei fatti impone una crescente uniformità. Come uscirne, culturalmente e politicamente, è il tema in questo momento forse più urgente e delicato, prima che il malessere sociale, ormai sempre più diffuso, diventi rigetto e rivolta.