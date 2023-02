Martedì 21 Febbraio 2023, 00:09

Se sommando anche le componenti incompatibili (Terzo Polo e Cinque Stelle) la sinistra in Italia è ormai minoranza, vuol dire che le sue sconfitte hanno ragioni profonde. La sinistra è finita fuori strada.

La sinistra italiana si è disabituata al mondo reale. Si è appoggiata al Quirinale dal quale esercitare (da Scalfaro a Napolitano) un presidenzialismo rigorosamente “solo di fatto”. Si è appoggiata ad una gran parte della Rai (un unicum di Tv generalista con canone e con ricavi pubblicitari) ed attraverso essa ha travestito i Benigni o i Fedez del momento con i panni di Alberto Manzi (esemplare e mite primo maestro a distanza di “Non è mai troppo tardi”). Questa stessa sinistra si era trovata miracolosamente ritrascinata nel mondo reale da Draghi, ma invece di far tesoro di questa grazia, se ne è sbarazzata appena possibile: l’ha regalata ai propri avversari e ha preferito Soumahoro a Draghi. Controllare Sanremo e cedere Lazio e Lombardia: immagine di una sinistra in vacanza dalla realtà.

Se poi, magari già nel 2024 su scala europea, nel versante del centro-destra finissero per saldarsi conservatori e democristiani, al centro-sinistra non resterebbe che lo spazio della critica saccente o dell’inutile protesta.

In alternativa, la sinistra utile, quella che non gioca mai travestita da arbitro, quella riformista, dovrebbe disappagarsi delle identità ed affrontare il nodo strategico. Dopo essere stati colpiti di sorpresa a Pearl Harbour, dopo essersi ritrovati con le spalle al muro e sull’orlo del baratro, gli statunitensi rischiarono tutto per portare un attacco al centro del sistema di potere dell’aggressore. Sicché, proprio mentre stavano perdendo, cominciarono a vincere.

In fondo, le lodi tardive e sospette di Letta alla Meloni sono un pallido accenno di ciò che la sinistra italiana dovrebbe fare oggi: contendere al campo conservatore-democristiano in via di formazione interessi ed istanze. Il riformismo di sinistra tornerà a vivere se tornerà ad accettare di “avere nemici a sinistra”.

Per la sinistra italiana, contendere interessi ed istanze al centro-destra e riportare un po’ di astensionisti alle urne non sono due operazioni diverse, ma la stessa. Recuperare qualche elettore per via identitaria, comporterebbe solo regalarne il doppio agli avversari.

Interessi ed istanze da contendere al centro-destra non mancano. Vediamo. Prima che la destra riesca definitivamente a moderare il proprio sovranismo, la sinistra può imparare a difendere e migliorare la globalizzazione e le sue istituzioni. Prima che la destra si liberi del tutto da antichi riflessi corporativi, la sinistra può tornare a dire che lavoro ed impresa sono due modi diversi di fare la stessa cosa. Invece che rintanarsi in salotti e centri sociali (che poi non sono altro che salotti senza aspirapolvere), la sinistra deve tornare al duro e onesto lavoro di una forma-partito, seria perché infinitamente diversa anche da quella del Pci, oltre che da quella dei ras di quartiere (o di regione) e dei boss di corrente. Invece della strada di un federalismo micro-statalista, à la Miglio, la sinistra può ribaltare il tavolo imponendo un federalismo repubblicano di funzioni e di città – poliarchico e policentrico –, perché l’Italia non è fatta di microstati, ma di reti di città. Visto che ormai ogni futuro di crescita ha per il paese un costo altissimo, la sinistra deve smettere di ascoltare chi conosce solo la lingua dei diritti e non anche quella dei doveri. La sinistra deve contendere alla destra il mondo cattolico: non quello che benedice ogni “ismo” alla moda – pronto a tradire e incapace di portare voti –, bensì il cattolicesimo ordinario: quello che lavora, che fa figli, che educa e che aiuta, quello che studia, che ama la libertà e che poco frequenta le sagrestie (anche quando si tingono di “rosso”). Per tutto questo certamente Bonaccini non basta e sicuramente la Schlein non serve.