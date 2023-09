Lunedì 4 Settembre 2023, 00:15

Difficile dire se nel dibattito pubblico e, quel che importa di più, nelle posizioni dei policy makers prevarrà l’ottimismo della volontà o il pessimismo della ragione a proposito della riforma del Patto di stabilità. Sulla linea del rinvio dell’attuazione della rivisitazione al 2025 e, frattanto, della proroga della sospensione del Patto, che in un primo momento anche nel Forum di Cernobbio sembrava avere la meglio, è caduta la doccia fredda, nella stessa sede, del Commissario Ue, Paolo Gentiloni che ha nettamente escluso la proroga in questione. Naturalmente, la riforma, per poter decollare, deve avere il consenso nella misura sufficiente dei partner europei. E qui nascono i problemi perché la Germania vorrebbe una drastica limitazione della discrezionalità su cui è basata la proposta di revisione del Patto elaborata dalla Commissione Ue che affida larga parte a un negoziato tra il singolo Paese e la stessa Commissione per decidere le misure per il rientro nei “parametri” (soprattutto il 3 per cento del rapporto deficit-Pil) entro 4, ed eccezionalmente 7 anni, incentrando il controllo sulla spesa netta. Alla Francia probabilmente interessano alcuni slittamenti al 2025, mentre l’Italia, al di là di un giudizio non ancora stabilizzato sulla suddetta discrezionalità, ritiene necessario escludere - con la “golden rule” - dal vincolo del pareggio di bilancio una serie di investimenti pubblici, a cominciare da quelli per la difesa e per le diverse forme di transizione.

Forse, finora in settori del Governo italiano si è pure nutrita la speranza di una proroga della sospensione, partendo dalla considerata eventualità, date le oggettive difficoltà, che non si raggiunga un accordo, entro l’anno, sulle modifiche da introdurre. Uno scambio tra “concessione” della procrastinazione della deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato - che interessa massimamente alla Germania la quale finora ha fruito del 50 per cento del complesso di tali deroghe a livello europeo - e il rinvio della rivisitazione del Patto appare non facile. Altri partner hanno, poi, specifiche esigenze da far valere. E’ ovvio che oggi non può che affermarsi che, se non si raggiungerà un’intesa, ritornerà in vigore la previgente disciplina sospesa con tutti i suoi gravi limiti, sottolineati proprio in questi giorni anche dal Premio Nobel Joseph Stiglitz insieme con la sottolineatura delle resistenze all’assunzione di debiti comuni.

Diversamente, si rafforzerebbe la posizione di Paesi che vogliono la proroga i quali agirebbero per non raggiungere l’intesa. Ma, se nonostante la migliore disponibilità e la decisa ricerca delle necessarie convergenze, non si dovesse arrivare all’accordo, non si potrà oggettivamente precludere l’opzione della sospensione o quella di un regime transitorio in attesa di arrivare a un risultato condiviso, proprio partendo dal grave autolesionismo incarnato dal Patto, a maggior ragione in una fase in cui l’economia frena non solo in Italia, si avvertono i riflessi delle difficoltà di Cina e Germania, l’inflazione non cala come dovrebbe e la Bce sembra insistere (attendiamo le decisioni del Direttivo del 14 prossimo) su di una linea volta al rafforzamento della politica monetaria restrittiva, tanto da ricevere diffuse critiche a livello internazionale, ivi compresa quella, formulata autorevolmente, di limitarsi a guardare solo al brevissimo termine. La stabilità finanziaria e la condizione dell’economia nell’area sembrano non interessare quanto dovrebbero, pur essendo fondamentali per una necessaria integrazione della stabilità monetaria, come si è visto con le recenti crisi bancarie negli Usa. Ora, è vero che il giudizio degli Stati e dei mercati, più in particolare, di risparmiatori, investitori e operatori, alla fine, può anche prescindere dall’esistenza di regole. Tuttavia un Patto, una disciplina adeguata, che sia in armonia con i Trattati fondativi, sono necessari soprattutto se si vuole marciare verso debiti, rischi e investimenti comuni.

Di qui la necessità di agire, ricercando possibili convergenze, per almeno trovare un accettabile “quid medium”. Incidere sui “fattori rilevanti” in chiave derogatoria potrebbe essere una delle strade da percorrere. Un ritorno al passato di un Patto - che, a suo tempo, è stato considerato da eminenti giuristi anche in contrasto con i Trattati - non potrebbe essere accolto in alcun modo. Bisognerebbe, se ci si trovasse in una condizione estrema, semmai lavorare per una disciplina-ponte con la riforma che sarebbe rinviata, una disciplina limitata ad alcuni vincoli essenziali, ma che valorizzi gli impegni della transizione e le politiche di investimento. Comunque, avendo il Governo fatto spesso l’interessante riferimento al “pacchetto”, date le indubbie connessioni tra Patto di stabilità, Mes e Unione bancaria (con riferimento al tema della risoluzione delle banche in crisi e all’assicurazione europea dei depositi), è opportuno che ora a questa linea ci si riferisca articolandola con gli specifici contenuti.