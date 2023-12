Giovedì 14 Dicembre 2023, 00:11

La decisione del Partito Democratico di dedicare un appuntamento a discutere di Europa è senz’altro da valorizzare: il tema non è solo centrale in sé, lo è altrettanto nel confronto con quel “campo largo” che continua più o meno ad essere l’orizzonte a cui quella forza politica guarda in vista di un anno fortemente “elettorale” come sarà il 2024. Non tanto per le urne europee del prossimo giugno, dove si vota con un sistema proporzionale (ma la competizione con M5S non sarà comunque un dato marginale), quanto per la autentica valanga di elezioni italiane (3700 comuni fra cui ci sono 27 capoluoghi di provincia e cinque regioni). Il rapporto con la questione europea sarà centrale ed è materia su cui le convergenze sia fra le componenti del campo largo sia all’interno dello stesso Pd non è che siano proprio tranquille.

Gli slogan con cui sono lanciate le giornate sono assolutamente generici e fatti per compiacere un po’ tutti, ma questo è il modo di fare politica oggi. È assai più significativo che il clou della manifestazione sia stato affidato all’intervento di tre personalità - Romano Prodi, Paolo Gentiloni ed Enrico Letta - che rappresentano la tradizione di forza di governo della sinistra, segno che qualcuno si rende conto che per recuperare un consenso ampio dell’elettorato è lì che bisogna rivolgersi.

Non fosse altro perché il governo attuale punta ad accreditarsi per una sua maggiore capacità di inserirsi nelle problematiche europee, anche in questo caso al netto di populismi e demagogie che non mancano neppure in quel campo.

Il problema chiave dell’Europa del futuro è la risposta che essa deve dare ad alcune grandi sfide che incombono. Certo c’è anche quella ambientale, che ben si presta alla drammatizzazione, ma che avrà evoluzioni di necessità lente e complesse. Soprattutto però c’è la sfida alla cosiddetta civiltà occidentale, sfida affermatasi con l’avventura russa in Ucraina (Lavrov ha dichiarato che si è arrivati alla fine di 500 anni di primato occidentale), la quale si ripropone con il dramma di quanto sta avvenendo a Gaza, dopo l’attacco di Hamas ad Israele con quel che ne è seguito, ma si avverte altresì nel tentativo di organizzazione dei cosiddetti Paesi Brics i quali proclamano l’uscita dal sistema economico internazionale dominato dagli Usa e dai loro alleati (e anche qui la presenza di Russia e Cina qualcosa vuole pur dire). Non sono questioni a cui si possa rispondere con uno stanco rispolvero dei vecchi complessi di colpa sui peccati del colonialismo e imperialismo occidentali, né con fughe in avanti in un astratto pacifismo fondato su utopie i cui fondamenti sono piuttosto velleitari. Ora, siccome di entrambe quelle culture nel Pd ci sono presenze piuttosto significative e siccome esse nutrono in maniera piuttosto sostanziale sia i Cinque Stelle che l’estrema sinistra, all’attuale gruppo dirigente del Nazareno spetta il compito di ricostruire quella cultura politica di governo che pure aveva reso la sua area storica protagonista di una stagione e perno di uno dei due corni del pur ammaccato bipolarismo italiano. Per realismo si potrebbe dire che l’attuale segretaria del Pd è frutto più della rivolta movimentista contro quella cultura realista e riformista di governo che non di uno scatto di vitalità di essa, ma in politica interpretare tutto solo alla luce di ciò che sta alle spalle è sempre un errore di prospettiva. Lo si è visto anche nell’evoluzione della destra attualmente al potere e specialmente della sua leader, non dovrebbe dunque essere escluso a priori che possa verificarsi anche per Schlein e compagni. Niente deve darsi per scontato, soprattutto per la presenza corposa di forze che nella sfera politica, ma anche in quella dei media si adoperano per promuovere l’egemonia del movimentismo, tuttavia non si può pensare che una robusta tradizione di realismo e di competenza nell’interpretazione delle fasi storiche sia stata non solo marginalizzata, ma addirittura archiviata. Le giornate romane del 15-16 dicembre daranno di necessità indicazioni sul quadro interpretativo e sulle prospettive d’azione a cui il Pd vorrà ispirarsi sia per esercitare nella Ue che nascerà dalle urne di giugno una presenza significativa e propositiva, sia per affrontare le prove imposte al nostro Paese dalla stagione elettorale dell’anno prossimo. Un sistema Paese funziona bene se la gran parte delle sue componenti dialettiche fanno politica (vera e seria) e non scontri di bandierine. Per questo gli osservatori esterni possono e debbono aiutarle a progredire su queste strade e non è il caso che si esibiscano a fondare inutili fan-club degli uni o degli altri.