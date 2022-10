Sabato 29 Ottobre 2022, 00:33

Come abbiamo più volte sottolineato, quello cinese è il solo governo che potrebbe, eventualmente, esercitare una forma di pressione sul Cremlino per spingerlo a intavolare un serio e credibile negoziato di pace. Gli interessi globali del Dragone sono stati danneggiati dalla guerra d’aggressione scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina. Il Pil della fabbrica del mondo cresce a ritmi troppo bassi se l’economia globale è a un passo dalla recessione, con un’inflazione a due cifre che colpisce duramente i mercati più rilevanti per Pechino. La scelta operata nell’ultimo Congresso del partito comunista cinese di anteporre gli obiettivi politici (il mantenimento dello schema leninista del potere) a quelli economici (la crescita sostenuta) non significa certo che questi ultimi non preoccupino più il partito, tanto più se sono così scadenti.



Però è proprio l’inversione delle priorità manifestata nel discorso di Xi Jinping durante il congresso che decretava la sua terza rielezione alla segreteria generale a doverci ricordarci che la valutazione cinese della situazione creata dalla guerra possa essere anche un’altra: ovvero essere considerata un passo decisivo per logorare la leadership americana nel sistema internazionale, infiacchire il già indebolito ordine liberale e provare a scardinare la relazione transatlantica senza la quale lo stesso concetto politico, strategico ed economico di Occidente verrebbe meno. Sono obiettivi ambiziosi la cui realizzazione, però, in questo momento grava integralmente sulle spalle russe. Per più di un aspetto, Xi potrebbe ottenere i propri obiettivi politici più generali – condivisi dalla Russia – con una politica di astuto free-riding: cioè lasciando che Putin si accolli gran parte dei rischi e dei costi dell’operazione mentre la Cina ne godrebbe gran parte dei benefici. Saremmo all’ennesima applicazione della lezione di Sun Zu, il maestro di strategia cinese vissuto tra il VI e il V secolo avanti Cristo, che suggeriva che le vere guerre vinte sono quelle “non combattute”. Non che Sun Zu fosse un pacifista. La sua idea era quella di mettere l’avversario talmente nell’angolo da portarlo alla resa senza che neppure fosse necessario passare per l’incerto cimento della battaglia.



Allora forse va proprio letta “anche” così l’apparente apertura della Cina agli Stati Uniti, quell’invito a trovare insieme una soluzione ai problemi del mondo per evitare che la tensione sino-americana – ormai crescente da molti anni – venga ulteriormente alimentata dal proseguire della guerra. Xi infatti ha rivolto la sua perorazione al National committee on Us-China relations e non certo alla Casa Bianca o al Dipartimento di Stato. Xi Jinping sa che la politica di incondizionato sostegno all’Ucraina attuata da Biden inizia a costare parecchio sul bilancio federale e che una parte di opinione pubblica americana, pur appoggiando sinceramente la causa del popolo aggredito, si chiede se quei soldi non sarebbero ora necessari per sistemare le molte magagne domestiche degli Stati Uniti.



È ben consapevole che la parte più conservatrice e trumpiana del Partito repubblicano vorrebbe trovare un’intesa con Putin anche a scapito di Zelensky e che nel partito Democratico l’ala più radicale è a disagio con i temi della guerra e delle spese militari. E ovviamente sa che le elezioni di “mid term” incombono, per cui giocare la parte del moderato potrebbe fargli gioco, soprattutto nel mettere in difficoltà l’amministrazione Biden. Nelle sue parole resta infatti un’ambiguità di fondo, per cui mentre si parla della necessità di restaurare la pienezza della sovranità ucraina si sostiene anche l’esigenza di comprendere le preoccupazioni della Russia per la propria sicurezza. Un discorso che avrebbe avuto senso prima della guerra, ma che la guerra stessa ha reso superato. I russi non intendono restituire nulla, almeno per ora, nemmeno a fronte di una neutralità ucraina internazionalmente garantita. E gli ucraini non possono fidarsi dei russi né arrestare la propria controffensiva.



La sensazione è che Xi Jinping giochi appunto la partita nelle scaltre modalità suggerite da Sun Zu, indebolendo l’avversario e guadagnando tempo: quel tempo che ritiene sia necessario per migliorare il proprio strumento militare, così da poter rischiare, prima della fine del suo nuovo mandato, anche una prova di forza su Taiwan, con un’America indebolita, divisa e priva di alleati.