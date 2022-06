Martedì 7 Giugno 2022, 00:04

Le difficoltà dell’Italia nel XXI secolo derivano da molte circostanze: ma fra di esse è certamente importante il confuso e problematico riparto delle competenze nelle politiche pubbliche fra Stato e Regioni, che l’esperienza della pandemia ha ancor più, drammaticamente, messo in evidenza.

Tutta la materia richiede una riflessione molto attenta, anche perché la soluzione ottimale è in un regionalismo ben bilanciato, con meccanismi efficienti di raccordo e coordinamento verticale, evitando eccessi di centralismo e decentramento; con l’utilizzo della strada maestra, istituzionalmente corretta: la revisione dell’articolo 117 della Costituzione.

Vi è invece il rischio concreto che il Governo, anche per la pressione elettoralistica di alcune forze politiche, voglia seguire un’altra strada, con una vera e propria fuga in avanti verso l’ignoto. L’allarme viene dalla diffusione del testo, datato 28 aprile, del disegno di legge “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, predisposto dalla ministra Maria Stella Gelmini.

Il testo mira a stabilire i principi generali per la concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni che ne fanno richiesta. Come noto dalle vicende del biennio 2018-19, di cui questo giornale è stato importante protagonista, non si tratta di correzioni minori, tecnico-amministrative, all’assetto delle competenze. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno predisposto un pacchetto politico di richieste volto ad ottenere praticamente tutte le materie aggiuntive teoricamente attribuibili in base all’articolo 116. Un decentramento che produrrebbe un terremoto nei nostri assetti istituzionali.

È bene infatti ricordare che le richieste delle tre Regioni riguardano (con differenze minori): l’istruzione, la tutela dell’ambiente, i rapporti internazionali, la tutela e sicurezza del lavoro, le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela della salute, lo sport, il governo del territorio, porti, aeroporti e le grandi reti nazionali di trasporto e comunicazione, la produzione e il trasporto dell’energia, la previdenza complementare e integrativa, la valorizzazione dei beni culturali e l’organizzazione delle attività culturali, oltre a materie minori.

Stiamo cioè parlando della regionalizzazione delle scuole italiane, ma anche del trasferimento ai patrimoni regionali delle grandi infrastrutture; e di una parcellizzazione delle politiche energetiche, ambientali, previdenziali, culturali e del lavoro. Della nascita di vere e proprie regioni-stato nella parte più ricca del Paese: di una “secessione dei ricchi”.

Ma è bene subito notare che non fornendo il disegno di legge alcun criterio, alcuna indicazione politica sul perché la tale competenza andrebbe decentrata nella tale regione, è ovvio attendersi una corsa di tutte le Regioni a maggiori poteri, essendo impossibile negare il decentramento ad alcuni dopo averlo concesso ad altri. Senza esagerare, un’Italia arlecchinesca. Con quattro Regioni a statuto speciale e due Province autonome (per le quali sembra impossibile ogni intervento dato il loro fondamentale potere di ricatto politico) e quindici Regioni a statuto ordinario differenziato. Queste ultime con poteri, risorse, facoltà di intermediazione, enti e società regionali, assai aumentati.

Emergono quesiti di fondo. Davvero vogliamo regionalizzare la principale infrastruttura italiana, e cioè la scuola, differenziando programmi, carriere e modelli organizzativi e riducendo ancor più quel senso di comunità nazionale da noi già così debole? Trasferire alle Regioni la proprietà e i poteri organizzativi delle grandi infrastrutture, costruite con la fiscalità nazionale? Diversificare le norme in materie come l’energia o l’ambiente, per le quali è invece sempre più importante la costruzione di politiche comuni per l’intera Europa? Tutto questo senza nemmeno accennare alla complessa costruzione dei meccanismi finanziari collegati al decentramento, ricca di insidie in un quadro in cui la piena attuazione del cosiddetto “federalismo fiscale regionale” è ancora di là da venire.

Stando al disegno di legge Gelmini, la risposta a questi quesiti sarà semplicemente fornita sulla base di intese fra l’Esecutivo e le Regioni, con un ruolo meramente consultivo del Parlamento nella fase di definizione dei loro contenuti, e poi di semplice ratifica finale. Su scelte del genere ognuno può naturalmente pensarla come crede: ma deve essere lecito sostenere che un’estesa differenziazione regionale sarebbe una scelta profondamente sbagliata per l’Italia di oggi e di domani. Se le Regioni hanno ogni diritto di chiedere, bulimicamente, soldi e poteri per le loro classi dirigenti, il Parlamento italiano – che rappresenta l’intero Paese nella sua composizione politica e geografica – ha ogni potere per rifiutarle. Parlamento che comunque deve restare al cuore del processo decisionale, discutendo con profondità, nel merito, di ogni singolo aspetto e di tutte le conseguenze, per tutti gli italiani.

Con un dibattito che informi e coinvolga tutti i cittadini, contribuendo a sfatare il pernicioso mito che l’interesse dei cittadini lombardi coincida con quello dei loro amministratori regionali e facendo pagare eventuali costi di consenso a quelle forze politiche che, all’approssimarsi delle legislative, vogliono oggi premiare senza dare troppo nell’occhio le loro rappresentanze lombarde, venete, emiliane, anche a costo di scardinare gli assetti del Paese.

Sembra davvero incredibile che Mario Draghi, fautore di una sempre maggiore integrazione europea dell’Italia, e protagonista con il Pnrr di una stagione di ri-accentramento (decisamente eccessivo) dei poteri decisionali nel governo, possa avallare una tale deriva. Ma in ogni caso occorrerà nelle prossime settimane la massima attenzione al percorso del ddl Gelmini, e la discussione più ampia sulle sue possibili, perniciose, conseguenze.