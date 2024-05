Giovedì 30 Maggio 2024, 00:10

Perché si separano le carriere dei magistrati? C’è da scommettere che una parte degli italiani non ha compreso le ragioni di questa riforma della giustizia che, dopo trent’anni di annunci e ritirate, finalmente approda a un primo risultato concreto: la presentazione da parte del governo di un disegno di legge costituzionale che divide lo status di pubblico ministero da quello di giudice.

La risposta che viene data nel dibattito pubblico è la volontà di garantire l’indipendenza di chi emette la sentenza. Ma indipendenza è una parola che dice e non dice. Poiché si può essere indipendenti, cioè immuni dai condizionamenti dei poteri, per esempio dalle pressioni del collega magistrato che recita l’accusa nel processo, e tuttavia essere faziosi a danno dell’indagato, cioè di quel cittadino che, troppe volte, da innocente subisce un calvario immeritato. Per questo non è l’indipendenza del giudice la vera garanzia, ma qualcosa di più: l’indifferenza. Indifferenza rispetto alle sorti dell’azione penale. Questa è l’autentica terzietà, che la Costituzione prescrive per un processo che sia davvero giusto: chi decide se l’imputato è innocente o piuttosto colpevole deve essere indifferente all’esito dell’indagine e dell’istruzione processuale. Il suo obiettivo non può e non deve confondersi con quello, ancorché nobile, del pubblico ministero di perseguire un reato o, di più, di combattere il crimine. E neanche con quello delle vittime dei reati o dell’opinione pubblica di ottenere una qualche forma di risarcimento.

Questa indifferenza al risultato rappresenta le fondamenta dell’intera architettura giudiziaria nello Stato liberale. Implica per il giudice non solo una distinzione di ruoli, ma soprattutto una distinzione culturale. Proponendo di separare le carriere, il governo Meloni innesca il processo trasformativo che può realizzare, per la prima volta, la volontà della Costituzione. Cioè promuove quella terzietà di status, di carriera e di formazione professionale che può ricostituire nella magistratura giudicante una cultura della giurisdizione «indifferente» e, perciò, auspicabilmente giusta.

Sarebbe l’avvio di una rivoluzione copernicana rispetto allo stato della giustizia nel nostro Paese. Dove è oggi compromessa anzitutto la terzietà del gip, cioè di quel primo filtro che decide della libertà individuale e commina, attraverso la selezione delle intercettazioni nell’ordinanza di custodia cautelare, la condanna nel processo mediatico, che immancabilmente si apre a danno dell’indagato e, purtroppo, anche del cittadino estraneo all’indagine. Il gip non è terzo, a dispetto dell’impegno, dell’onestà intellettuale e dell’equilibrio di centinaia di magistrati esemplari, perché il pulpito da cui valuta la fondatezza dei primi elementi indiziari è professionalmente e culturalmente contiguo a quello che assume il risultato dell’indagine come un obiettivo da perseguire.

Questa logica di risultato fa sì che il perimetro dei reati si dilati fino a cancellare la linea che divide il lecito dall’illecito. E fa sì che le regole del processo si pieghino all’interesse dell’accusa. Così, per fare un esempio, la legge dice che l’indagato va prosciolto quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna», ma nella prassi il gip chiede il processo anche di fronte a elementi insufficienti o contraddittori. La legge dice che le intercettazioni sono disposte solo quando siano indispensabili alla prosecuzione delle indagini di fronte a un grave indizio di reato. Vuol dire che prima di intercettare, il pm dovrebbe compiere, senza esito, ogni altro accertamento. Invece accade che, alla prima notizia criminis, le intercettazioni vengano autorizzate à gogo anche per mesi, finendo per instaurare quella che in gergo si chiama pesca a strascico. E ancora: la legge dice che si può arrestare un indagato solo quando c’è un pericolo concreto e attuale che stia ripetendo il reato, stia fuggendo o stia occultando le prove. E invece gli arresti scattano, come nel caso dell’inchiesta di Genova, anche a distanza di due o tre anni dai fatti contestati, quando le intercettazioni e le prove documentali sono state già acquisite.

Queste violazioni avvengono perché la logica del risultato ha inquinato la cultura di chi giudica, fino ai più alti gradi della giurisdizione. Dove il principio del fine che giustifica i mezzi, cioè la negazione dello Stato di diritto, si maschera dietro interpretazioni ed escamotage linguistici più raffinati, come il principio di non dispersione del sapere investigativo. Che in non pochi casi vuol dire: una volta che hai raggiunto una prova, non importa come l’hai fatto, quella prova è valida.

Il primato della logica del risultato è il primato del magistrato che accusa su quello che giudica. Ne volete una conferma? Tutti concorrono per guidare le procure, pochi per i ruoli giudicanti. Questo squilibrio si proietta anche nella cultura sindacale dei magistrati. Quando l’Associazione nazionale che li rappresenta contesta il progetto di legge che limita le intercettazioni, parla forse a nome dei giudici o dei pubblici ministeri?

Ma la logica di risultato ha aperto un divario incolmabile anche tra il diritto penale che si pratica e quello che si studia. Mai il magistero dei docenti universitari è stato così distante dalla prassi con cui la legge penale viene interpretata e applicata nelle aule di giustizia.

Per tutte queste ragioni la riforma che ieri il governo ha avviato è una prima fondamentale pietra nella riedificazione di uno Stato di diritto. Bisognerà aggiungerne molte altre, cementarle con la cultura della Costituzione e proteggerle dalle tempeste che si abbatteranno su di loro. Ma dopo trent’anni di ferocia e chiacchiere, è giusto testimoniare che un passaggio storico si è compiuto.