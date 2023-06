Sabato 17 Giugno 2023, 23:55

A tutti gli italiani è chiaro che nei primi due decenni del XXI secolo l’economia del nostro paese ha vissuto uno dei periodi più critici della sua storia. Siamo cresciuti molto più lentamente degli altri paesi europei; siamo stati colpiti prima dalla crisi internazionale del 2008-09 e in rapida sequenza, dalla crisi dell’euro nel 2011-12. La ripresa dopo quest’ultima recessione è stata ancora più lenta che in passato. Dal 2000 al 2021 se il reddito pro-capite nell’Europa a 27 è aumentato ogni anno del 2,73%, quello italiano è cresciuto solo dell’1,45%, poco più della metà. È così divenuto inferiore alla media comunitaria, nonostante essa ora comprenda anche i paesi dell’Est. Rispetto al livello della Germania è sceso sotto l’80%.

Quel che è meno evidente nel dibattito pubblico è che queste tendenze sono state comuni a tutte le regioni del paese. Non ci sono state locomotive più rapide. Gli stessi dati sul reddito pro-capite 2000-21 sono chiari: in Veneto l’aumento è stato dell’1,4% all’anno, come in Toscana e in Campania. Tutte le regioni sono intorno a questi valori, con il solo Trentino Alto-Adige con risultati un po’ migliori (2%) e Lazio e Umbria a chiudere la fila. Certo, restano le grandissime differenze nei livelli di benessere, di occupazione e di qualità della vita, fra Nord e Sud; così come le tendenze demografiche che gettano ombre sul futuro delle regioni meridionali e delle aree interne del paese. Ma se i giovani del Mezzogiorno continuano a emigrare verso Emilia e Lombardia, i giovani di quelle regioni tendono a spostarsi crescentemente all’estero.

Il punto di fondo è che le dinamiche regionali del nostro paese sono profondamente condizionate, senza eccezioni, dal quadro nazionale. Di un’Italia in cui sono venuti al pettine i nodi del modello di sviluppo che si era consolidato nei decenni precedenti. Le caratteristiche del nostro capitalismo si sono rilevate nel nuovo quadro internazionale incapaci di garantire un crescente benessere. Molto si è fatto affidamento sulla flessibilizzazione del mercato del lavoro, ma questo non ha spinto ad investire per accrescere le capacità delle imprese: il debole andamento dei salari e della produttività ne sono stati conseguenza. Queste difficoltà sono state esasperate da una politica economica condizionata dall’elevato debito e dalle regole europee sui conti pubblici, che ha accentuato, invece di contribuire a risolvere, le difficoltà. La domanda interna è stata molto debole; insufficienti sia i processi di ammodernamento delle imprese, sia il potenziamento delle infrastrutture pubbliche e l’incremento delle conoscenze e delle capacità dei suoi cittadini, cioè i principali fattori che consentono alle imprese di essere più competitive.

La circostanza che queste tendenze siano state comuni all’interno dell’Italia ha una implicazione della massima importanza: è del tutto illusorio pensare che qualche regione possa “salvarsi da sola”, se non si affrontano i nodi d’insieme del paese. I discreti segnali dell’economia dopo il covid, le stesse possibilità offerte dal Pnrr, indicano che, con il tempo e con grande determinazione, si può provare ad invertire la rotta. Ma sarà indispensabile ricordarsi che i grandi temi dello sviluppo economico e sociale hanno una dominante dimensione nazionale, e richiedono visioni unitarie: della scuola come della sanità, delle politiche fiscali così come delle infrastrutture e delle politiche industriali. La “secessione dei ricchi” nasce invece proprio dalla sfiducia che l’Italia possa farcela. Dall’idea che con gli enormi poteri concessi dall’autonomia regionale differenziata e trattenendo il più possibile del gettito fiscale, alcune regioni del Nord possano costruirsi da sole un proprio migliore futuro, indipendentemente dalle grandi scelte nazionali e dalle sorti del resto del paese. Una visione miope: un egoismo che rischia di essere molto pericoloso anche per i cittadini di quelle regioni.

