Lunedì 11 Dicembre 2023, 00:00

Due gravi pericoli (si fa per dire, i problemi veri sono altri) minacciano l’Italia: il neo-neofascismo da avanspettacolo e il neoantifascismo da opera o operetta. Ostentato talvolta il primo, senza curarsi del ridicolo che produce. Urlato sovente il secondo, senza chiedersi contro quale minaccia reale.

A una recente proiezione del film “Il Comandante”, dedicato all’eroe di guerra Salvatore Todaro, un gruppo di buontemponi si è presentato indossando divise militari vagamente ispirate al Terzo Reich. Rievocazione in costume con finalità didattiche o provocazione politica finalizzata ad affermare che certe idee non muoiono mai? Diciamo infantilismo ideologico abbinato a una massiccia ignoranza della storia. Se si voleva rendere omaggio a Todaro e rivendicarne l’italo-patriottismo, vestirsi da nazisti è stato solo un modo per sporcarne la memoria.

Quello che è successo all’inaugurazione della Scala è ancor più noto: un loggionista è diventato per un giorno l’eroe della sinistra per aver gridato, rivolto al palco reale ove sedeva il Presidente del Senato Ignazio La Russa, “Viva l’Italia antifascista, viva la resistenza”. Coraggiosa denuncia della deriva illiberale imboccata dall’Italia da quando la governa la destra? Diciamo piuttosto un usato sicuro ideologico da rispolverare tutte le volte che la destra è al governo. In un paese dove ognuno fa e dice quel che gli pare, dove non c’è alcuna autorità pubblica che incuta rispetto o timore, paventare un rischio di autoritarismo è davvero una causa politica a perdere.

In entrambi i casi, comunque, titoloni sui giornali, polemiche appassionate sui social, dichiarazioni allarmate dal fronte politico e le solite divisioni tra tribù ideologiche sempre sul piede di guerra. Ma ne vale la pena? Possibile che non si riesca ad uscire da questo gioco degli specchi che, per colpa di opposte minoranze, inchioda gli italiani al passato e contribuisce all’immobilismo nazionale?

Intendiamoci, il neo-nostalgismo neo-neofascista è un fatto reale, per quanto politicamente marginale e ormai puramente coreografico, anche se dai media gonfiato a dismisura. Privo oltretutto di qualunque giustificazione storico-generazionale. C’è infatti una differenza sostanziale con i nostalgici della dittatura sopravvissuti alla fine della Seconda guerra mondiale. Questi ultimi difendevano, in vario modo ma alla luce del sole, in primis sul piano della militanza politico-culturale, una storia personale e la loro giovinezza, memorie famigliari spesso traumatiche a causa della guerra civile, credenze, miti e valori sconfitti dalla storia ma nei quali erano stati educati e ai quali si era scelto di restare fedeli per un senso – forse malinteso, sicuramente eccessivo: giudicare ex post non è facile – della coerenza e dell’onore.

Quelli odierni al fascismo e a Mussolini sono invece richiami di tutt’altra natura, non a caso espressi quasi sempre in forma ellittica, evasiva e tangenziale. Talvolta provengono da qualche politico più o meno attempato e risultano ammiccamenti al tempo stesso patetici, grossolani e irresponsabili: da un lato, sono un danno d’immagine per la destra alla quale si appartiene, visto che nel frattempo la gran parte di essa si è liberata da certi ingombranti macigni, non foss’altro che per convenienza; dall’altro, sono la conferma che spesso non si ha chiara la differenza tra il valore della storia, che come tale non ammette mutilazioni chirurgiche del passato, e il suo uso strumentale e selettivo a fini di bassa propaganda politica o, peggio, di battutismo da talk show.

Altre volte tali richiami provengono da giovani che del fascismo non hanno alcuna memoria, anche solo indiretta, o conoscenza sul piano dei fatti. In questo caso si tratta di evocazioni fuori tempo di simbologie e slogan che dovrebbero suonare come provocatorie o controcorrente rispetto alle idee dominanti e convenzionali. Ma l’effetto è opposto: oltre a condannarsi a una meritata marginalità sulla scena pubblica, si finisce per trasformare il fascismo cui ci si richiama - pur sempre una grandiosa tragedia della storia - in una caricatura, in un fenomeno puramente astratto e immaginario. Si scade appunto nel travestitismo da carnevale (come capita agli odierni pellegrini di Predappio), nella trivialità da osteria dopo una bevuta, nel grottesco ideologico a beneficio esclusivo dei propri avversari.

Che al fascismo di cartapesta e ai fascisti marziani (sapendo che per tenere a bada i residui di fascismo manesco basta oggi un questore di media bravura) rispondono, come ci mostrano le cronache, con l’antifascismo da crociata, con l’antifascismo dei finti martiri che si immolano seduti sul divano per la causa della libertà, la loro non quella degli altri, e comunque da nessuno messa in discussione.

Un antifascismo che a sua volta è la caricatura o la pallida imitazione di quello originario grazie al quale l’Italia, sconfitta rovinosamente in guerra, poté comunque rinascere rapidamente come comunità politica integra e indipendente e, soprattutto, come democrazia di massa.

L’antifascismo storico rifletteva le culture politiche che avevano contribuito a fare l’unità d’Italia o che comunque esprimevano, anche se in termini ideologicamente settari e conflittuali, una loro peculiare visione dell’Italia e del suo futuro. Aveva molte anime, ma un fine comune: la creazione, sulle ceneri della dittatura, di una nazione libera, plurale, solidale, rispettata nel mondo e rispettosa della sua storia. Guardava al futuro comune degli italiani senza dimenticare il passato, ma senza nemmeno farne terreno costante di lotta e di recriminazioni. Era talmente sicuro delle sue buone ragioni – morali, politiche – da concedersi il lusso di offrire uno spazio d’azione anche agli eredi o epigoni del suo nemico storico.

Il neoantifascismo odierno è invece un ideologismo a prescindere, un’idea moralistica della politica che pretende di legittimarsi combattendo un fantasma della storia che esso stesso tiene artificialmente in vita, creandone, se necessario, continue permutazioni semantiche: il populismo, il patriarcato, il colonialismo, il sovranismo. Combatte perciò il fascismo non come pericolo politico concreto, ma come metafora di un male eterno che se fosse veramente tale ovviamente non potrebbe mai essere sconfitto.

Per alcuni versi, il neoantifascismo è un automatismo mentale rassicurante, un riflesso condizionato che a sinistra scatta, in modo intermittente, nei momenti di magra elettorale o di smarrimento politico. Per timore di ammettere i propri errori e di riconoscere i propri parziali fallimenti, fisiologici nel gioco della democrazia, ci si consola pensando di star combattendo la stessa battaglia dei propri nonni contro il nemico di sempre.

Per altri versi, il neoantifascismo è un fattore mobilitante e un aggregatore ideologico oggettivamente utile quando si tratta di tenere insieme forze politiche altrimenti divise e litigiose sulle idee per cui battersi e sulle strategie da perseguire. La chiamata alle armi contro il fascismo funziona sempre, anche se spesso giusto per il tempo di una manifestazione unitaria in piazza.

Neo-neofascismo versus neo-antifascismo. Ma è una rappresentazione veritiera e credibile della lotta politica in Italia? In realtà, sembra piuttosto la drammatizzazione costruita ad arte e priva di base fattuale di una dialettica ben più prosaica: tra una destra che ancora non riesce a fare tutto quel che ha promesso agli elettori e una sinistra che ai suoi elettori non riesce più a promettere nulla di credibile.