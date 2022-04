Domenica 24 Aprile 2022, 00:01

Il centrodestra non esiste più, si leggeva qualche giorno fa su molti giornali. Se è per questo non esiste più nemmeno il centrosinistra. La Meloni, parole sue, non parla con Salvini da tre mesi. Letta, parole nostre, da tre mesi cerca di capire che cosa vuole e che cosa dice Conte, senza riuscirci. Alla fine, non c’è molta differenza.

La guerra ha spaccato il mondo, l’Europa (più di quanto non si dica) le opinioni pubbliche dei diversi Paesi e ovviamente gli schieramenti politici nazionali anche al loro interno. Sono nate nuove divisioni. Destra atlantista contro destra putinista. Sinistra interventista contro sinistra pacifista (quest’ultima oggi riunita per la storica marcia Perugia-Assisi). Cattolici teorici della resistenza armata e cattolici che predicano il disarmo e la non-violenza.

Ma si sono create anche nuove (o semi-nuove) amicizie. Letta e Meloni si tendono la mano nel segno dell’Occidente in lotta contro la barbarie russo-slava, anche se il primo guarda più a Bruxelles, la seconda più a Washington. Tra Salvini e Conte sembra si stia riaccendendo la vecchia passione ideologica nel segno di un neutralismo anti-europeo e post-occidentale che nel caso del primo guarda soprattutto a Mosca, nel caso del secondo più a Pechino.

In questi momenti di grande confusione e rimescolamento l’attenzione degli osservatori ricade soprattutto sul capo politico del M5S (scrivere leader sarebbe un’esagerazione politica e uno spreco concettuale). Colpa della cronaca che ha fatto venire a galla tutt’insieme vecchi scheletri di quando era al governo: il suo uso disinvolto e personalistico dei servizi d’intelligence, le strane missioni in Italia dei russi in vesti pseudo-umanitarie nei primi mesi della pandemia.

All’epoca qualcuno fece notare la stranezza di un Paese membro della Nato che faceva entrare entro i suoi confini, per la prima volta dal secondo dopoguerra, dei militari agli ordini del Cremlino, anche se travestiti col camice bianco. Ma eravamo in emergenza e farsi troppe domande sembrò persino anti-patriottico. In quelle settimane andava di moda la retorica degli aiuti fraterni e disinteressati nel nome del comune senso umanità. Scopriamo oggi che la nostra sicurezza nazionale è stata probabilmente messa in pericolo da chi doveva difenderla. E’ d’altronde proprio questo il paradossale punto debole dei sovranisti d’ogni tendenza: gli interessi nazionali che proteggono sono spesso e volentieri quelli degli altri.

Ciò detto, proviamo anche a spezzare una lancia a favore del povero Conte. Il suo “né con Macron né con Le Pen”, a pochi giorni dal decisivo voto francese, è stato interpretato come un segnale di debolezza e confusione. Non è esattamente così. Conte conosce bene il suo elettorato, reale e potenziale, e ad esso semplicemente si adegua. Sa perfettamente che se alla composita galassia grillina poco piace il nazionalismo identitario della leader di estrema destra, ancora meno piace il profilo da tecnocrate dell’attuale (e quasi certamente futuro, vedremo domani) Presidente francese. I grillini, anche se uno dei loro storici esponenti ha ormai indossato grisaglia ed elmetto, sono ancora quelli che, proprio contro Macron, facevano il tifo per i ‘gilet gialli’. Sono a loro agio dove c’è disordine.

Chi nasce rivoluzionario, muore conservatore, si dice. Forse può valere per le persone, che con l’età si disilludono e tendono a diventare più sagge. Ma per i partiti e i movimenti politici è diverso: se nasci sovversivo, contestatore e anti-sistema, difficilmente puoi diventare uno schietto riformista o una forza rispettosa dell’ordine costituzionale, se non per ragioni tattiche. E’ l’illusione nutrita per un paio d’anni dal Partito democratico e che se non guarita in fretta rischia di essergli fatale.

Poi, accanto alle questioni più politiche, c’è il lato prosaico delle beghe di partito – quello più triste ma anche più istruttivo. Da questo punto di vista il M5S è un’autentica miniera, un vero spasso. L’altro giorno Grillo è sbarcato a Roma, come fa periodicamente. Ma questa volta non per annunciare il Verbo o per emettere un qualche Verdetto Solenne, ma per firmare il Contratto: per sé e la sua storica collaboratrice. Quando non si sa quale competenza specificare, la si butta sempre sulla comunicazione: vago quanto basta. E’ la laurea più facile a prendersi (nessuno si offenda). E’ il mestiere che tutti possono fare, basta avere un account in rete e un telefonino.

Ma questi aspetti, per così dire, economico-professionali sono un affare interno del M5S: contenti loro, nel senso degli elettori e dei militanti, contenti tutti. L’importante è smetterla di fare la morale al prossimo o di credersi diversi da quel che si è. Il Re grillino è nudo da un pezzo.

Essendo tanto grande la confusione sotto il cielo della politica italiana, dove tutto si muove e tutto frana, salvo Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi, non resta che aspettarsi qualche grossa sorpresa dopo il voto italiano del 2023. Il governo giallo-verde sembrava una cosa impossibile – ed è nato comunque. Il governo giallo-rosso sembrava uno scherzo della natura – ed è nato lo stesso. Vuoi vedere che, sempre nell’interesse superiore della patria, ci toccherà sperimentare anche il governo rosso-nero sostenuto dai soliti spezzoni centristi pronti a tutto? Letta e Meloni, non fate finta di non averci pensato!