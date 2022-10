Martedì 25 Ottobre 2022, 00:00

«La scelta europea e la scelta atlantica sono i termini fondamentali di riferimento della politica estera italiana». Non è un’affermazione pronunciata domenica dal capo del governo Meloni al presidente Macron, o dal ministro degli Esteri Tajani alla sua omologa francese Colonna.

Si tratta invece nientemeno che del dispositivo di due risoluzioni approvate in un identico testo dal Senato e dalla Camera nel lontano dicembre del 1977 e sottoscritte da tutti i partiti politici.

E da allora seguite da tutti i governi. A conferma di quanto siano state pretestuose le polemiche di questi ultimi tempi sulla cosiddetta “collocazione internazionale” dell’Italia, interrogativo che in Italia e all’estero non si era mai posto sinora.

Si dirà che i tempi sono cambiati e che le solidarietà europee e atlantiche hanno attraversato e stanno vivendo momenti non facili e che i relativi modelli organizzativi e decisionali devono essere aggiornati. È vero. Ma è altrettanto vero che quando i nostri partner ci facevano rilevare che cambiavamo governi troppo spesso (primato oggi nelle mani dei britannici), la continuità in politica estera era un asset che ci veniva riconosciuto proprio in virtù di quei “termini di riferimento”.

Il nuovo capo del Governo è stata estremamente chiara, e non da ieri, sulla posizione dell’Italia nei confronti delle alleanze di riferimento e sulle principali tematiche internazionali e, per limitarci alla questione più spinosa e divisiva, sulla guerra in Ucraina e sui rapporti con la Russia. Una posizione chiara all’insegna della continuità.

Già il 27 settembre l’onorevole Meloni aveva rassicurato il presidente Zelensky sul suo sostegno alla causa del popolo ucraino. E altrettanto esplicito è stato il ministro Tajani nella telefonata al collega Kuleba ribadendo che «non c’è pace senza giustizia, e giustizia significa indipendenza dell’Ucraina».

In aggiunta alle urgenti questioni in materia economica, energetica e sociale, per il nuovo governo sul piano internazionale la priorità è la guerra in Ucraina e tutto ciò ad essa collegato. Ciò significa contribuire attivamente alle più opportune iniziative europee e internazionali per rilanciare il lavoro della diplomazia, continuare a sostenere l’Ucraina e arrivare ad una pace giusta e senza ambiguità.

Al nuovo premier non mancano le capacità per riaffermare rapidamente la credibilità dell’Italia che qualcuno voleva mettere in discussione. Il ministro Tajani, con le conoscenze e le esperienze maturate all’estero in tanti anni, potrà svolgere un ruolo molto importante innestando le più necessarie marce alla macchina diplomatica italiana che, se ben stimolata, non è seconda a nessun’altra.

I contatti diretti tra gli Stati Uniti e la Russia sono un segnale incoraggiante sulla strada dei negoziati diretti che devono coinvolgere tutti gli stati che possono svolgere un ruolo, a cominciare ovviamente dalla Cina. Abbiamo sempre sostenuto che l’Italia può dare un suo originale contributo. Rimbocchiamoci allora le maniche e rilanciamo un negoziato diplomatico credibile.

Ma ci sono anche altri teatri strategicamente rilevanti per i nostri interessi nei quali la presenza italiana deve ora farsi sentire nuovamente. Ci riferiamo all’area del Mediterraneo cosiddetto allargato, e alla Libia in primis, al Medio Oriente e al Golfo, ai Balcani, con particolare riferimento alla Serbia e al Kosovo, alla Turchia, e anche India, Corea, Giappone e Cina da una parte, e dall’altra Stati Uniti, Canada e i maggiori Stati dell’America Latina dove più forti sono le radici italiane.

Noi non siamo una potenza globale, ma siamo un Paese fondatore dell’Unione Europea e membro sin dalla sua nascita dell’Alleanza Atlantica e sicuramente siamo una grande potenza in campo culturale con una storia che pochi hanno e che esprime nel “Made by Italy” straordinarie eccellenze.

Il nuovo governo avrà il compito di mettere tutte queste energie al servizio non solo di ambiziosi progetti sul piano interno, in un convinto raccordo con Bruxelles e con i nostri principali partner, ma di altrettante ambiziose iniziative a livello internazionale. Se esaminiamo bene la composizione del nuovo governo vediamo che il premier potrà avvalersi di alcuni ministri che, in aggiunta alla Farnesina, “fanno” politica estera, come in particolare la Difesa, l’Economia, le Imprese e il Made in Italy, gli Affari Europei, l’Ambiente, l’Agricoltura e la Cultura.

Politica interna e politica estera sono ormai due facce di una stessa medaglia. L’auspicio è che si affermi rapidamente uno spirito di squadra e di lavoro sinergico, che si faccia sistema, lasciando in anticamera interessi di parte. Ne guadagneremo nel tempo necessario a far partire con la giusta marcia il nuovo governo garantendogli la necessaria cornice di credibilità sul piano internazionale.