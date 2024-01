Sabato 20 Gennaio 2024, 00:25

La crisi nel Mar Rosso non è un episodio marginale né per l’Italia, né per l’Unione Europea. Considerarla solo come una appendice della guerra fra Hamas e Israele, sia pure supportata in modo subdolo dall’Iran, è riduttivo. Le vicende in atto a Gaza costituiscono una giustificazione strumentale per fare una prova di allargamento dello scontro per il ridisegno delle leadership nell’area mediorientale: questo l’obiettivo sempre più chiaro a cui mira l’Iran in concorrenza con la posizione della Turchia. C’è dentro anche uno scontro “religioso” fra sciiti e sunniti, ma, come si sa, le “guerre sante” hanno poco contenuto spirituale e molto contenuto di potere.

Il disegno, forse neppure completamente consapevole, che sta dietro la messa in discussione della libertà di navigazione nel Mar Rosso è quello di mettere in difficoltà non solo il traffico genericamente “occidentale”, ma anche il ruolo che in esso esercita il canale di Suez, cioè l’Egitto, altra aspirante potenza in questo momento in crisi dopo alcuni tentativi di espandersi in Africa e altrove (pensiamo al suo coinvolgimento passato nelle crisi libiche). Il via libera dato ai ribelli Houti dall’Iran va letto in questa complicata cornice e l’Italia ne deve tenere conto. Non è detto che non lo faccia, anche se, come sempre in questi casi, non sono ragionamenti che si esplicitano sui media, ma quando il nostro governo avverte che per intervenire in maniera diretta, cioè con riposte militari, c’è bisogno di un via libera parlamentare porta semplicemente alla luce un altro aspetto delicato dell’intera faccenda.

Non c’è tanto il problema di un malinteso pacifismo che pure è presente in una parte non piccola della nostra opinione pubblica, quanto il tema del delicato rapporto con l’Unione Europea. Certo il primo aspetto viene tenuto presente, soprattutto per il fatto che siamo in un clima di scontro elettorale e le impennate delle tendenze a propagandare la vecchia teoria delle “mani nette” (noi non ci facciamo coinvolgere in operazioni coloniali o post coloniali) possono giocare un ruolo nello spostare quote di consenso a favore dei politici più spregiudicatamente disposti a sfruttare questo tipo particolare di populismo. Tuttavia la capacità di presa di questa subcultura sarebbe fortemente ridimensionata se l’Unione Europea fosse in grado di inquadrare la crisi del mar Rosso tra le sfide di cui deve occuparsi.

Così non è, un po’ perché è attiva anche a livello comunitario la subcultura del tenersi lontani dai conflitti particolarmente nelle aree postcoloniali, ma soprattutto perché il blocco del traffico commerciale in quell’area danneggia molto alcuni (in primis l’Italia e poi la Francia), ma crea opportunità di guadagno per altri (i paesi del Nord Europa i cui porti assorbono il traffico che affronta la circumnavigazione dell’Africa).

Per il nostro paese il danno è molto pesante, perché sono i nostri porti l’approdo privilegiato per gran parte del traffico commerciale via mare che attraverso il canale di Suez prende la via dell’Europa. Per noi rendere sicure quelle rotte dovrebbe essere doveroso per evitare contraccolpi alla nostra economia nazionale che in questo momento non ha proprio bisogno di subire contraccolpi. Per restare ad uno dei tanti aspetti, perché si generano incrementi dei prezzi che andrebbero a riaccendere una inflazione che si stava riuscendo a tenere sotto controllo. I paesi dell’Europa che speculano sui vantaggi immediati che possono arrivare a loro dalla nuova geografia delle vie del commercio marittimo mostrano però un deficit pesante di capacità di analisi strategica. Si potrebbe iniziare col dire che un riaccendersi delle dinamiche dei prezzi delle merci difficilmente resta confinato in uno o in pochi paesi e tutti i membri della Ue in questo momento non hanno proprio bisogno di tensioni inflattive: il crescere delle proteste di varie componenti sociali toccate dai mutamenti economici con il parallelo espandersi dei movimenti legati al populismo demagogico qualche riflessione dovrebbero pur ispirarla. Aggiungiamoci che è piuttosto miope pensare che il contrasto alla politica delle guerre corsare ispirate da certe potenze regionali (perché di questo si tratta) possa essere lasciato nelle mani degli Usa e dei loro alleati britannici. In primo luogo perché questo conferma l’idea, che prende sempre più piede, di una Europa ormai fuori dalle dinamiche profonde che toccano l’evoluzione delle relazioni internazionali, dando così ragione a chi parla di un declino dell’occidente eurocentrico (russi, cinesi, ma appunto anche varie componenti delle aree dei paesi di tradizione più o meno islamica). In secondo luogo perché comprensibilmente l’azione anglo-americana non si muove nell’ottica di un servizio agli interessi europei, ma in quella di una competizione geopolitica in cui la Ue ha un ruolo sempre più marginale e scarsamente rilevante.

In questo quadro l’Italia deve assumere con decisione delle iniziative che sono al tempo stesso a tutela del nostro interesse nazionale e del ruolo dell’Europa. Va fatto capire a tutti che i due aspetti non solo vanno di pari passo, ma sono profondamente intrecciati tra loro. Non da ultimo ci sono in gioco le prospettive di sistemazione dei rapporti con l’Africa, che interessano tanto il nostro paese quanto la Ue (si pensi anche solo al tema dell’immigrazione e al rifornimento di materie prime). Non si tratta di mettere in piedi sceneggiate belliciste che non servono, ma di avviare una decisa azione di intervento su più piani che renda chiaro che l’Italia e sperabilmente l’Unione Europea non sono disponibili a tollerare la chiusura di una via aperta allo sviluppo dei commerci e degli scambi nel novembre 1869 con grande sfarzo e presenza di gran parte delle rappresentanze dei paesi europei: un’impresa che era frutto di un disegno di sviluppo di civiltà, che, pur depurandolo di tutte le peculiarità di quell’epoca storica, può e deve essere difeso anche oggi.