Lunedì 20 Giugno 2022, 00:50

Guai a considerare lo scontro nei 5 stelle solo come una bega di partito, sia pure il più rappresentato ancora nel Parlamento italiano.

Se fosse unicamente questo, sarebbe poco interessante, specie in una fase in cui i cittadini italiani sembrano infischiarsene della cosiddetta politichetta ridotta a questa caricatura di se stessa, a causa della mancanza di credibilità del personale addetto e dell’inconcludenza e della rissosità dei protagonisti di uno spettacolo scadente. Nella guerra tra Conte e Di Maio c’è molto di più. E’ una vicenda che, spogliata dagli stucchevoli personalismi, io contro di te e tu contro di me, riguarda la collocazione dell’Italia in Europa e nel mondo; la sicurezza nazionale derivante proprio dalla nostra posizione nello scenario geo-politico; la qualità e l’affidabilità della classe dirigente; e, soprattutto, la stabilità di uno Stato, di un governo e di un’intera comunità di cittadini in una fase tremendamente delicata.

Tutti temi che non rientrano nell’asfissiante recinto quotidiano dei partiti e dei loro attori (io gli ho detto, lui mi ha detto e bla bla bla) e riguardano invece in senso largo il presente e il futuro del nostro sistema Paese.

<HS9>Far ballare oggi l’Italia, disconoscendo da parte di Conte l’operato del ministro degli esteri del suo partito e colpire lui per colpire Draghi o viceversa, è esattamente quanto un politico responsabile che abbia a cuore gli interessi della patria, e non unicamente le presunte convenienze personali e di eventuale carriera, non deve fare. Nell’Italia alle prese con una guerra che a suo modo è europea (stupendo il libretto di Milan Kundera appena pubblicato da Adelphi in cui viene citato il telex del direttore dell’agenzia di stampa ungherese pochi minuti prima che il suo ufficio e Budapest venissero invasi nel ‘56 dalle truppe sovietiche e sono parole che valgono anche per l’oggi: «Moriremo per l’Ungheria e per l’Europa»), risulta lunare, per non dire anti-patriottico, bersagliare con fuoco amico la Farnesina e l’esecutivo.

Per non dire di quanto sia auto-lesionista creare una frattura così grave, con l’appoggio esterno di Salvini a Conte, non tanto in un partito ma in un tessuto alla vigilia di un autunno che si annuncia difficilissimo tra crisi energetica e sue ricadute, tra bollette e austerità, nella vita quotidiana degli italiani.



Nell’Italia che viene da due anni di pandemia, i cui strascichi economico-sociali sono enormi e quelli sanitari tutt’altro che superati completamente e che è entrata in un’altra emergenza nazionale e internazionale, qual è il conflitto russo-ucraino di cui non si intravede neppure lontanamente la soluzione, sottoporre a stress il quadro istituzionale in nome della sopravvivenza di una leadership di partito mai davvero decollata e già svanita agli occhi dei più (tranne che a quelli del Cerchio magico dell’ex avvocato del popolo ormai deciso a dare voti ad altri come dimostrano le amministrative in corso e domenica ci sarà il ballottaggio in assenza di M5S da Nord a Sud passando dal Centro Italia) appare un riflesso condizionato da vetero-politica spacciata per neo-politica, rappresenta un classico esempio di logiche tradizionali da parte di un movimento, o almeno del suo presidente, che ancora agita la bandiera logora della diversità nella speranza di raccogliere ciò che resta del voto populista o alternativo. Terremotare un partito e mettere fuori gioco il suo esponente forse migliore o comunque che ha lavorato per esserlo (Grillo disse più o meno che i suoi discepoli tranne Di Maio sono tutte schiappe e su Conte: «Non ha capacità organizzative né visione politica») è il segno della miopia della politica andante che non sa guardare oltre il proprio ombelico.



<HS9>Ma fare tutto ciò, colpendo uno dei pilastri del governo nel momento in cui oltretutto ci sono da spendere gli oltre 200 miliardi del Pnrr e Draghi con i suoi ministri sta facendo di tutto per fare le riforme che ci consentono di averli, è un’aggravante in una situazione già di per sé grave e che meriterebbe di essere approcciata con un surplus di lucidità. Silurare il ministro degli esteri, euro-atlantista e non sensibile ai dubbi filo-putiniani, mentre il premier proprio su questa linea sta per andare al consiglio europeo del 23 e 24 giugno dove verranno prese decisioni importanti? Mettere a rischio il governo, sconfessando Di Maio, nel voto della risoluzione del 21 giugno in Parlamento, cioè domani, che potrebbe riunire i giallo-verdi, in un’alleanza spuria che non avrebbe altro collante se non quello della comune frustrazione da elezioni andate malissimo sia per M5S sia per la Lega? Gli italiani sono attoniti davanti a questo festival della fuga dalla realtà e dal buon senso.



C’è da chiedersi, tanto per cedere per un attimo alle beghe tra i due, perché Conte di Di Maio litigano. Perché Di Maio vuole appropriarsi del simbolo e della guida dei 5 stelle? No, non lo vuole affatto. Perché vuole restare in Parlamento? In realtà ha detto di sì al divieto del terzo mandato, che escluderebbe la sua ricandidatura (ma per lui, e non per i suoi, la deroga da parte di Conte è scontata). E dunque perché lo scontro? Forse perché Di Maio, in Parlamento dal 2013, oltre ad aver imparato dalla vecchia politica che proverbialmente «gli avversari stanno fuori dal partiti e i nemici dentro», ha anche appreso una serie di altre cose.

Queste: che le istituzioni vanno onorate imparando a frequentarle (prima di fare il ministro due volte è stato apprezzato vice-presidente della Camera e poi vicepremier); che non è vero che uno vale uno (chi studia e si applica va avanti, chi non lo fa resta nella dimensione propagandistica o nel ribellismo un tanto al chilo); che la politica è weberianamente una professione anche se l’Italia dell’incompetenza, dell’anti-politica e dell’egualitarismo anti-meritocratico non lo ammetterà mai; che l’infantilismo del credersi alternativi o del «chi contesta nel contesto / fa carriera assai più lesto» (secondo un simpatico scioglilingua) e altre demagogie sono merci avariate che gli elettori stanno finalmente riconoscendo come tali.



Di Maio sta dicendo praticamente che il re è nudo. Ovvero che tutta la predicazione di cui lui stesso è stato magna pars (esempio: con il reddito di cittadinanza abbiamo abolito la povertà) è diventata inservibile e che certe pseudo-culture non possono avere spazio, specie in politica estera dove servono occhio preciso e polso sicuro e non vaneggiamenti, improvvisazioni e pose. Nello scontro interno ai 5 stelle si gioca dunque lo standing di un Paese e l’idea della politica. Non una lite da ballatoio o da tinello. Ma la spia ci ciò che l’Italia è stata nel decennio grillino e che rischia di continuare ad essere fuori tempo massimo.