Il Regno Unito va alle elezioni, e a stare ai sondaggi l’esito sembra già scritto: il conservatore Rishi Sunak lascerà Downing Street e al suo posto si insedierà probabilmente il leader dei laburisti, Keir Starmer. Dopo la stagione venata di radicalismo e di settarismo di Jeremy Corbyn, il Labour sembrava spacciato. Ma la cura Starmer è servita, e la sua «soft left» riformista e liberale è la candidata più accreditata alla vittoria.

È il ritorno della Terza via? Un quarto di secolo fa, Bill Clinton oltre oceano e Tony Blair di là dalla Manica guidarono un processo di rinnovamento e modernizzazione della sinistra mondiale all’insegna del superamento dei vecchi schemi ideologici socialisti e socialdemocratici. Erano, pressa poco, gli anni in cui anche in Italia, grazie al processo di integrazione europea e ai governi dell’Ulivo, prendeva forma una sinistra dai connotati nuovi, che provava a collocarsi oltre gli steccati del Novecento. Era la stagione in cui persino D’Alema poteva annunciare - alla City di Londra, cioè nel tempio del capitalismo mondiale! – che la rivoluzione liberale promessa da Silvio Berlusconi sarebbe diventata realtà solo grazie ai governi di centro-sinistra. Vasto programma.

Quella fase non durò molto, in realtà, ma durò abbastanza per marcare una linea di demarcazione che ha visto la sinistra – in Italia e non solo – oscillare, o forse sbandare, fra una versione riformista, preoccupata, come diceva Blair, di prendere voti anche nell’altra metà del campo, e una versione più radicale, con pulsioni populiste, incentrata quasi esclusivamente sui temi dei diritti e del conflitto sociale.

Nonostante provenisse dalle file del corbinismo, Starmer non ha perso tempo a prenderne le distanze; ha conservato qualcosa in materia di scuola e sanità, ma ha ricollocato nettamente il Labour nel campo occidentalista, dalla parte dell’Ucraina e di Israele (tagliando corto con certe venature antisemite del vecchio Labour) e soprattutto ha messo in campo linee di politica economica fondate non solo sul motivo redistributivo, ma anche sui temi della produttività e della crescita.

Sicché è rispuntata la domanda che periodicamente si riaffaccia, ad ogni tornante imboccato a sinistra: soffia di nuovo il vento blairiano? Rivedremo a Palazzo Vecchio, a Firenze, i leader della sinistra mondiale celebrare insieme il cambiamento, come accade nel 1999, alla svolta del secolo? Allora erano loro i protagonisti, i Clinton e i Blair, ma oggi? Se a Londra dovesse vincere Starmer, chi lo seguirebbe, chi ne prenderebbe la scia in Europa?

Ci sono diverse ragioni per ritenere che non si scatterà, nei prossimi mesi, la stessa fotografia. La prima ragione dipende dalla distanza che nel frattempo si è scavata fra il Regno Unito e il resto d’Europa. Se Starmer ha potuto riportare in auge i laburisti, è anzitutto per le difficoltà in cui si è impantanato il Paese dopo la Brexit. Né la gestione della pandemia, né gli indicatori economici, e neppure le scelte sulle politiche migratorie hanno convinto gli inglesi, sia con Boris Johnson che con Sunak (a non dire di figure disastrose come Liz Truss, capaci di mandare in crisi la sterlina in pochi giorni). La storia oggi presenta il conto, e Starmer passa all’incasso.

La seconda ragione è data dal profilo dei leader europei: né Pedro Sanchez in Spagna né Elly Schlein da noi somigliano gran che a Starmer, o mostrano di condividerne l’impostazione. Sia in politica estera che sui temi dell’ambiente o dei diritti soggettivi di nuova generazione tendono ad assumere posizioni che, in genere, puntano meno sulla volontà di rassicurare l’elettorato di centro che sull’idea di motivare gli elettori di sinistra delusi.

Diverso il caso francese, dove un rimescolamento è in corso (Macron annaspa, mentre cresce il consenso intorno alla nuova forza di Raphaël Glucksmann) ma quella che in ogni caso emerge è l’esigenza non di ricucire la società , ma di ricollocare le rispettive forze politiche lungo le linee di faglia che attraversano la società, con l’intenzione di marcare un’identità prima ancora di offrire soluzioni di governo.

Starmer, invece, si è posto precisamente questo problema, di come si governi il Paese, e forse per lui la cosa è più facile, in un contesto bipolare, in cui, vinta la battaglia nel partito, c’è solo da sostenere il confronto con i conservatori al governo. In un sistema politico come quello italiano, e ovunque sia significativa la presenza di forze populiste che incalzano da sinistra i partiti tradizionali, muovere la barra verso il centro per dare al Paese il messaggio di fungere da punto di equilibrio del sistema è maledettamente più complicato.

Eppure è questa la direzione impressa da Starmer al Labour, senza neanche brillare particolarmente sotto il profilo del carisma personale. Ma quel che ha contato, finora, è un messaggio nazionale di fiducia, di coesione, di rassicurazione, e se ha un significato per il resto del continente la parabola della sinistra d’Oltremanica è probabile che andrà cercato in questa direzione.

