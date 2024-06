Lunedì 3 Giugno 2024, 01:03

Esiste un “caso Saviano”. Ma in un senso diverso da quel che si dice e si legge. Non è in corso una battaglia per la libertà di espressione che lo vede come bersaglio privilegiato di un potere intollerante. S’è piuttosto creato, intorno al suo nome, un gioco delle parti mediatico-politico, meglio un autentico corto circuito comunicativo, che lo sta rendendo sempre più prigioniero della sua stessa immagine pubblica.

Da un lato c’è il giornalista-scrittore che si è auto-assegnato il ruolo di principale oppositore intellettuale di un regime di destra pericolosamente illiberale. Egli si considera ormai il simbolo e il punto di riferimento di un fronte di resistenza chiamato a supplire, da un lato, le debolezze e le compromissioni vere e proprie della sinistra politica e, dall’altro, l’ignavia, dettata da paura o quieto vivere, di quella massa di cittadini che sembra essersi rassegnata a vivere in un Paese sempre meno libero.

Ma in Italia non c’è alcun regime politico, di nessun colore. C’è solo un governo, nato in Parlamento sulla spinta del voto popolare, che può legittimamente non piacere e del quale chiunque – a partire da Saviano, che non manca occasione per farlo – può dire tutto il male possibile.

In Italia non ci sono martiri perché non c’è persecuzione. Non c’è da scappare all’estero perché in patria nessuno reprime nessuno. E non c’è censura non solo perché sembra esserci oggi più pluralismo di prima, ma perché – ecco il punto collettivamente dolente – non ci sono in circolazione tutte queste grandi idee che per essere troppo eccentriche o eterodosse o anticonformiste possano preoccupare un qualunque detentore del potere. E infatti nel dibattito pubblico italiano volano gli insulti, gli improperi e gli slogan da propaganda: una sorta di sostituto funzionale delle idee che non si hanno.

Giocare a fare il Thomas Mann in esilio che denuncia la barbarie del nazismo o il Benedetto Croce che resiste nella sua Napoli al conformismo ideologico fascista solo grazie al prestigio del proprio nome francamente fa un po’ sorridere. Giocare a fare il Giacomo Matteotti che si appresta a tenere il suo ultimo discorso contro Mussolini prima del rapimento e dell’uccisione, beh, questo è davvero poco rispettoso della storia.

In entrambi i casi, a furia di prendersi troppo sul serio, si rischia di scivolare nel mimetismo storico-ideologico. Ci si immagina nei panni di altri in un’epoca diversa da quella nella quale effettivamente si vive. E’ un po’ come quei signori che si vestono da gladiatori romani dalle parti del Colosseo, ma loro almeno lo fanno per sbarcare il lunario e con una buona dose di autoironia.

Dall’altro c’è un sistema mediatico-editoriale che, per convenienza propria o per una forma di pigrizia che sconfina nel conformismo, ha finito per caricare sulle spalle di Saviano una responsabilità troppo grande per una persona sola. Gli è stato costruito a misura un abito da intellettuale-sacerdote certamente gratificante ma che, se da un lato ha comportato il sacrificio evidente della sua vena creativa, dall’altro lo costringe sempre più a ripetersi come un automa, a recitare una parte in commedia peraltro sempre meno efficace. Il che francamente dispiace e rattrista.

Saviano ha infatti dimostrato una grande tempra morale, sin dai suoi primi scritti, nel denunciare il sistema criminale camorrista. E per questo ha pagato un prezzo altissimo, come lui stesso ha ammesso e lamentato in diverse occasioni, sul piano della libertà personale. E’ come se gli fosse stato tolto un pezzo di vita. Una rinuncia a condurre un’esistenza normale obbligata dagli eventi, non ricercata per farsi pubblicità.

Ma è evidente che da esempio di coraggio civile nel contrasto alla cultura criminale egli si sia trasformato strada facendo sempre più in militante politico di tutte le possibili cause giuste e sante. La sua trasformazione da scrittore-opinionista ad attivista e blogger è stata lenta ma costante. Ai lettori dei suoi libri, per definizione animati da spirito critico, ha finito per preferire i follower dei suoi post sui social, più facilmente eccitabili. Col paradosso di diventare un protagonista assoluto del sistema della comunicazione – tra festival letterari, programmi televisivi e collaborazioni sui grandi giornali italiani e stranieri – che però non perde occasione per lamentarsi delle discriminazioni che è costretto a subire. Non c’è mai stato un autore ridotto al silenzio che dispone di così tanti megafoni!

Ma sarebbe sbagliato personalizzare troppo la questione. Questa posa da intellettuale-censore che scrive facendo sistematicamente la predica al prossimo, ricorrendo ora al linguaggio sarcastico, ora a toni oracolari e ultimativi, ora ad atteggiamenti sprezzanti e liquidatori verso i propri interlocutori, ha in Italia anche altri campioni. Fosse per loro non ci sarebbero confronto pubblico e libera discussione, visto che dietro il pluralismo delle idee si nasconde, per chi si considera custode intransigente dei valori e della verità, l’inganno di chi usa la libertà della cultura solo come pretesto per nascondere le proprie cattive intenzioni e i propri inconfessabili obiettivi.

Con quest’atteggiamento, che dietro una parvenza di rigore ideale nasconde una latente intolleranza per le opinioni diverse dalla propria, siamo andati oltre figure tipiche della storia culturale del Novecento come quella dell’intellettuale militante di una causa politica o organico a un partito. Qui c’è la pretesa dell’intellettuale o opinionista ad alto tasso di mediatizzazione (altro che la marginalità di cui ci si lamenta) di essere lui stesso, al tempo stesso, un capopartito mosso solo da grandi principi, una guida morale collettiva e la coscienza critica della società. Insomma, qualcuno – metà guardiano del tempio della democrazia, metà precettore – in grado dettare la linea alla politica e, in generale, all’intera opinione pubblica secondo criteri di purezza morale, di ispirare comportamenti per definizione virtuosi, di dividere in modo netto il bene dal male.

Francamente appare una pretesa eccessiva, spesso nemmeno sorretta da una grande capacità ad argomentare in modo razionalmente convincente o da un grande senso della storia e della sua complessità, semmai dalla tendenza a semplificare e schematizzare la realtà, da uno spirito spesso settario e, nessuno si offenda, da una grande capacità autopromozionale.