Martedì 11 Luglio 2023, 00:24

Una delle novità del XXI secolo, di cui avremmo fatto volentieri a meno, è la crescente diffusione della povertà anche tra coloro che lavorano. Al di là dei facili trionfalismi o della stucchevole retorica elettorale, non sarà certo una legge ad eliminare la povertà, sia che essa riguardi chi un’occupazione non ce l’ha sia che essa riguardi, al contrario, chi addirittura lavora. È per questo che appare ancora insufficiente la proposta dell’opposizione, o perlomeno di una gran parte di essa, sul salario minimo. A proposito della quale, ci sono almeno due aspetti che vengono subito in mente. Il primo, immediato ma forse un po’ ingeneroso, è quello di chiedersi perché, se il fenomeno della povertà tra i lavoratori persiste ormai da così tanto e se, a vario titolo e addirittura una volta insieme, le sinistre o il Movimento 5 Stelle sono stati ininterrottamente al governo dal 2013 al 2022, il tempo per introdurre il salario minimo non sia stato trovato prima.

Osservazione ovvia, naturalmente, ma forse anche ingenerosa: perché bisogna riconoscere, ad ogni esperienza di governo, che tra il dire e il fare c’è di mezzo un mare pieno di compromessi, vincoli di bilancio, resistenze politiche. Per esempio, forse ancor di più che il governo di centrodestra, a opporsi al salario minimo sono i principali sindacati italiani, per anni riserva elettorale proprio dei partiti di sinistra.

Il secondo è che fino a poco tempo fa, tanto a livello politico quanto soprattutto a livello accademico, tutto questo entusiasmo per il salario minimo non lo si osservava. In particolare, molti economisti avrebbero chiesto chi avrebbe dovuto integrare il salario al livello minimo, se l’impresa o lo stato, e avrebbero criticato l’inefficienza (privata) o il costo (pubblico) di una misura del genere. Impossibile inoltre non chiedersi, proprio in questo periodo di inflazione ancora elevata, se non sia inoltre il caso di agganciare la proposta di salario minimo a una di indicizzazione dello stesso, visto che l’obiettivo è proprio quello di garantire un adeguato potere d’acquisto ai lavoratori. Per concludere poi con la regina delle domande: quale potrebbe essere l’effetto di un aumento del costo del lavoro sul livello di occupazione?

Insomma: per essere la panacea di ogni male, la proposta del salario minimo lascia aperti fin troppi interrogativi. Tuttavia, l’azione congiunta dell’opposizione ha avuto il merito di obbligare il governo e la sua maggioranza sia a prendere coscienza del problema sia ad assumere una posizione sullo stesso. Che è quella, ci si augura senza semplificare troppo, di combattere la povertà tra i lavoratori continuando a utilizzare la contrattazione collettiva. Inutile fare battaglia di bandiera su questi temi, soprattutto perché la posizione di Giorgia Meloni appare piuttosto ferma. Meglio, allora, cercare di chiarire quali sono o possono essere i punti deboli e da migliorare di questo approccio. Innanzitutto, la contrattazione si chiama collettiva ma lo è solo fino a un certo punto. I lavoratori coperti, ufficialmente, sono oltre il 90%. Sempre più spesso, però, associazioni imprenditoriali e sindacati minori siglano dei cosiddetti «contratti pirata», che stabiliscono minimi salariali inferiori (e a volte anche condizioni di lavoro peggiori) a quelli previsti dai principali contratti collettivi. Non solo: per quanto in questo paese parlare di zone o gabbie salariali sembri non piacere a nessuno, bisogna ancora trovare chi sappia spiegare in maniera convincente ai lavoratori italiani perché gli stipendi devono essere identici quando le condizioni di vita nei diversi territori non lo sono affatto. Per esempio, vivere a Roma costa molto di più che vivere altrove. Varrebbe quindi la pena di stratificare la contrattazione su diversi livelli, territoriali oltre che settoriali, stabilendo a livello centrale standard dignitosi ma lasciando la possibilità di personalizzare le condizioni anche ad accordi locali. Ancor prima di uscire dalle emergenze congiunturali di questi anni, è necessario affrontare il grande tema del XXI secolo: il lavoro povero. E farlo in maniera allargata, coinvolgendo le opposizioni disponibili ma anche le parti sociali, potrebbe essere l’approccio più sicuro per una soluzione accettata anche a livello sociale.