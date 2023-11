Mercoledì 15 Novembre 2023, 00:14

Le storie personali e familiari, le notizie di cronaca quotidiana e le statistiche riguardanti il mercato del lavoro ci restituiscono un’immagine dell’occupazione in Italia non priva di contraddizioni. In generale, rispetto al passato la situazione è migliorata in termini di partecipazione al lavoro. Gli occupati registrano un progressivo aumento tanto che, a metà di quest’anno, abbiamo toccato un livello mai raggiunto in precedenza sia per numeri assoluti che in rapporto alla popolazione attiva. Eppure, continuiamo a essere agli ultimi posti in Europa per densità di lavoratori, per l’impiego delle nuove generazioni e per la quota di occupazione femminile. Nel bilancio del 2022, la crescita degli occupati è stata nel nostro paese maggiore rispetto alla media Ue e dei grandi paesi europei.

Tuttavia, le prospettive di medio termine restano preoccupanti soprattutto a causa della crisi demografica che farà diminuire di cinque milioni la popolazione in età da lavoro nei prossimi quindici anni. Infine, per molte e diverse ragioni quasi metà delle imprese alla ricerca di personale hanno difficoltà a reperirlo, con l’inedito ulteriore fenomeno che corsi universitari a numero chiuso, destinati a professioni di sicuro impiego, non riescono a coprire, con le domande, il numero dei posti disponibili. Si potrebbe continuare, ma questi elementi sono già sufficienti a far comprendere la complessità di questa importante dimensione della vita economica, sociale e personale di ogni cittadino. L’instabilità lavorativa e la inadeguata remunerazione di molti impieghi restano due importanti parametri di riferimento, ma da soli, non spiegano i profondi cambiamenti comportamentali e soprattutto la mutata considerazione sociale del lavoro. Qualcosa di più profondo sta accadendo, una sorta di trasformazione antropologica nel significato, nel valore e nella funzione attribuita, dai diversi soggetti, all’impegno lavorativo.



Se prendiamo ad esempio due settori dove si sta manifestando una particolare carenza di personale come la sanità e il turismo, possiamo individuare alcune motivazioni che spiegano tali deficit. Le prestazioni sanitarie sono diventate sempre più gravose, per un fabbisogno che cresce in modo esponenziale a causa dell’invecchiamento e pazienti sempre più esigenti rispetto all’esito delle cure. Se poi si aggiungono i disagi organizzativi e i rischi di azioni legali, non è difficile immaginare che le professioni medico-infermieristiche risultino in una fase critica. Nel settore del turismo, quello che pesa è il ruolo di contatto con le esigenze di una clientela che in albergo o al ristorante richiede un servizio personalizzato e accogliente. Questa giusta proiezione sulla domanda da parte degli operatori è opportuno trovi forme innovative di organizzazione dei servizi per motivare maggiormente gli addetti.



Crollano, poi, anche dei solidissimi miti trasmessi di generazione in generazione. Già da tempo sta, infatti, venendo meno persino il miraggio del posto fisso nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali, fenomeno del tutto contraddittorio rispetto alla retorica della “precarietà”. Evidentemente l’abbinata fra sicurezza dell’impiego e bassi stipendi non convince più come un tempo. Forse la burocrazia sta “fagocitando” pure i pubblici funzionari vittime di ridondanti procedure e soffocanti controlli di legittimità.



Questi cambiamenti di atteggiamento rispetto al lavoro non riguardano solo il nostro Paese. In tutto il mondo hanno influenza le tecnologie, i rimbalzi della globalizzazione, la ricerca di una buona qualità della vita. In molti settori come servizi finanziari e assicurativi, viaggi, prenotazioni, commercio e tanti altri stiamo da tempo assistendo a un progressivo spostamento di funzioni lavorative su piattaforme digitali, erodendo la base occupazionale medio-bassa. Con l’intelligenza artificiale vengono messi in crisi anche i profili maggiormente qualificati. Il peso del lavoro (e quindi la sua remunerazione) ha, inoltre, perso colpi nell’economia globalizzata, dominata dalle grandi multinazionali e dalle alchimie della finanza più spregiudicata. E, infine, si sta creando un nuovo equilibrio fra lavoro e vita quotidiana, fra impegno lavorativo e interessi familiari e personali. Laddove ricorrano le condizioni, nuovi stili di vita possono portare anche a rinunciare alla propria occupazione, l’arbitraggio fra le tante variabili in gioco può spingere a trasferirsi all’estero, in un piccolo paese o dove la vita costa meno, magari rinunciando a una buona posizione professionale.



Esercitarsi nella ricerca di possibili soluzioni non è certo agevole, ma già sarebbe utile rendersi conto della situazione per evitare lo stanco ripetersi di luoghi comuni e ripensare in modo innovativo la struttura del lavoro. Le domande cui dare risposta sono tante e sfidano da diversi punti di vista istituzioni, imprese ma anche le famiglie e l’intero corpo sociale. E’ necessario applicarsi nel mitigare gli impatti più indesiderati delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, accrescere tutti i sistemi di orientamento e accompagnamento dalla scuola agli impieghi, ribadire il valore delle attività lavorative nella realizzazione della personalità di ciascuno. Per dare centralità al lavoro non c’è bisogno di slogan ma di azioni efficaci e positive.