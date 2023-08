Martedì 22 Agosto 2023, 00:11

Laurearsi non serve? È questa la domanda che ci si pone sfogliando le recenti statistiche sui tassi di occupazione diffusi da Eurostat. In effetti, i numeri suggeriscono tale narrazione: su 100 laureati di età compresa tra i 20 e i 34 anni nel nostro Paese, solo 65 trovano lavoro da uno a tre anni dopo la conclusione degli studi, a fronte di una media dell’Unione Europea di 82. In questa speciale classifica, spiccano i casi di Lussemburgo, Olanda, Malta e Germania, con oltre 90 occupati su 100 laureati. Dobbiamo quindi rassegnarci a non veder valorizzati i nostri (pochi) laureati e, peraltro, a perdere quelli che – chissà perché - decidono di emigrare? La risposta, malgrado tutto, è negativa. Ma per trovare un poco di speranza serve aprire la scatola delle statistiche, leggendo dietro ai numeri, e fare diversi sforzi: sul lato della domanda di lavoro (le aziende), su quello dell’offerta (i laureati) e, infine, su quello del regolatore (lo Stato).



Per quanto riguarda le cifre, bisogna ricordare che le “medie” sono frullati statistici dove i sapori rischiano di diventare indistinti, perlomeno se non si ha un palato sufficientemente fino. Per prima cosa, è meglio non limitarsi a osservare un solo anno (l’ultimo, il 2022). A partire dal 2000, infatti, il tasso di occupazione dei laureati è cresciuto in maniera abbastanza regolare nell’Unione Europea, partendo da un minimo del 74,5% nel 2004 fino a raggiungere l’attuale valore massimo; al contrario, è stato molto altalenante in Italia. In particolare, dopo un massimo dell’ultimo ventennio nel 2007 (66,2%), l’indice è crollato fino a un imbarazzante 45% nel 2014 per poi risalire, con l’eccezione degli anni del Covid, all’attuale valore del 65,2%. Quello del 2022, quindi, è in effetti uno dei risultati migliori negli ultimi venti anni; non solo, la distanza con gli altri Paesi si è ridotta. Indizio, non prova, che la situazione sta migliorando ma anche che il Paese resta ancora molto debole. Un’ipotesi, che sembra confermata dai dati, è che nei periodi di crisi vengano penalizzati proprio i più giovani e preparati.



Perché? Forse perché questa categoria ha minore anzianità lavorativa di altre; inoltre, perché risulta meno tutelata dei lavoratori tradizionali. È quindi evidente che, senza un vero cambio di mentalità da parte delle aziende italiane, poco cambierà: i laureati italiani non valgono meno dei laureati stranieri e se le imprese non li assumono e trattengono, il problema potrebbe essere quello della scarsa propensione di queste alla modernizzazione. Non a caso, la produttività delle nostre aziende resta tra le più basse dell’intero continente.

Anche lo Stato ci mette lo zampino: continuano infatti a persistere enormi differenze di trattamento tra i lavoratori più anziani, in particolari i dipendenti di grandi aziende o del settore pubblico, e tutti gli altri. Sia in termini di diritti sia in termini di orizzonte previdenziale. Non solo: nei percorsi di istruzione secondari e terziari, l’Italia è ancora indietro rispetto a quei Paesi, come per esempio la Germania, che offrono formazione professionale e professionalizzante di altissima qualità. E basterà riguardare il tasso di occupazione dei laureati tedeschi per convincersene.



Infine, i giovani stessi. Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: laurearsi aumenta le possibilità di impiego rispetto a titoli di studio inferiori. Infatti, gli stessi dati Eurostat indicano uno scarto nel periodo considerato di circa dieci punti percentuali ogni anno. La laurea, dunque, serve eccome. Certo, non tutte le facoltà offrono le stesse opportunità. È quindi importante per uno studente capire questo messaggio: chi voglia studiare per aumentare la propria cultura, la propria esperienza, le proprie conoscenze, potrà benissimo dedicarsi alle materie che preferisce. Chi predilige le materie umanistiche, per esempio, non può essere costretto a diventare ingegnere. E viceversa. Tuttavia, non dovrà pretendere di trovare necessariamente un lavoro in quel campo. Per aumentare i tassi di occupazione giovanile, quindi, l’ultimo sforzo è proprio quello dei laureati: se negli anni ’60 del secolo scorso bastava un diploma per fare una bella carriera e fino a venti anni fa bastava una laurea, oggi è necessario un adattamento continuo delle proprie competenze alle richieste del mercato (soprattutto in alcuni settori), anche orientando di conseguenza il proprio percorso accademico.