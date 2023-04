Domenica 16 Aprile 2023, 00:18

Il governo ha approvato questa settimana il Documento di economia e finanza (Def), che illustra al Parlamento e all’Unione europea i suoi propositi in vista della preparazione, in autunno, del Bilancio dello Stato per il prossimo anno. Si tratta di un documento ragionevolmente prudente, che tiene conto degli stretti margini di manovra entro i quali possono operare gli interventi di finanza pubblica. Come sempre, i bisogni, o i desideri, sono largamente superiori alle risorse disponibili. Ma questa volta è stato giocoforza essere realisti e concentrare in poche linee di azione i nuovi esborsi monetari. In sostanza, la stabilità ha fatto premio sul rischio. Risultato non banale, soprattutto in una fase di crescente incertezza sui mercati e sulle prospettive dell’economia mondiale. E tenendo anche conto delle possibili novità destinate ad essere introdotte nel nuovo Patto di stabilità, attualmente in discussione a Bruxelles e destinato a sostituire quello vecchio.

Non diversamente dal passato, il limite all’incremento della spesa è stato determinato dalla necessità di reperirne la copertura finanziaria ovvero, come prevede l’articolo 81 della Costituzione voluto esplicitamente da Luigi Einaudi, di individuare gli strumenti, tagli di spesa o nuove entrate, che possano fornire le risorse necessarie a pareggiare i nuovi esborsi. E così è stato fatto anche in questa occasione.

Da una parte, ricorrendo alla procedura straordinaria, assai utilizzata nel recente passato caratterizzato dall’epidemia, del ricorso a nuovo debito, anche se per il relativamente modesto importo di 4,5 miliardi. Procedura che comunque non è escluso che qualche rischio possa produrre, dato che, stando alle previsioni, dal 2022 al 2026 la massa del debito aumenterebbe di circa 400 miliardi.

Dall’altra, operando riduzioni alla spesa dei ministeri, per circa 1,2 miliardi per il prossimo anno. Ma la fonte prevalente delle coperture è stata tratta dalla diminuzione della spesa per gli interventi diretti di finanziamento dell’economia a seguito del Covid-19, che, dai 28 miliardi del 2022, si ridurranno a 3 nel 2024. Il tema merita qualche considerazione.

Anzitutto, ma non diversamente dal passato, l’attenzione dei responsabili dell’economia è stata rivolta principalmente ai saldi, cioè a non peggiorare il rapporto tra entrate e spese. E soprattutto ad ottenere un rapporto in costante diminuzione tra quest’ultimi e il Pil, allo scopo di dimostrare che gli interventi di finanza pubblica del governo rivestono un carattere virtuoso, finalizzato a consentire che una maggiore quota di risorse nazionali possa riversarsi verso l’economia privata, in modo da consentire un crescente tasso di sviluppo per il Paese.

Nel nostro caso, la circostanza che il rapporto deficit/Pil, grazie al venir meno della spesa straordinaria per la pandemia, passi dall’8 al 4,5 per cento, rappresenta un ottimo segnale, anche se le sue ragioni sono per così dire occasionali più che strutturali. Tuttavia, che la previsione di incremento del prodotto lordo si attesti al modesto obiettivo dell’1%, costituisce probabilmente la dimostrazione che l’economia italiana resta ancora avviluppata in un insieme di regole che ne frenano i possibili incrementi di produttività. È perciò auspicabile che la piena attuazione di un Pnrr interamente orientato alla modernizzazione ed a sciogliere, come ammoniva costantemente Guido Carli, i “lacci e lacciuoli” che ne imbrigliano le potenzialità possa dare buoni frutti.

Quanto, poi, alla riduzione della spesa corrente dei ministeri, la cosiddetta spending review, occorre una precisazione. Anzitutto, poco più di un miliardo, rispetto ai quasi 1.100 di spesa del 2020, cioè l’uno per mille del totale, non rappresenta certo un traguardo esaltante. Ma non c’è da stupirsi. Da quando, oltre trent’anni fa’ Giuliano Amato impugnò le forbici, il duro esercizio del taglio ha avuto fortune alterne, ma mai esaltanti successi. Ci hanno provato in tanti, da Piero Giarda nel 1995, a Carlo Cottarelli nel 2012, a Yoram Gutgeld l’anno successivo, a Roberto Castelli e Massimo Garavaglia due anni fa. Tutti animati da lodevoli intenti, ma premiati da modesti risultati. Razionalizzazioni sono state introdotte, sprechi e palesi iniquità sono stati ridotti. Ma i risultati sono stati sempre ininfluenti per arginare il fiume impetuoso della spesa pubblica, che comunque è in costante aumento nel tempo.

La verità è che, per contenere visibilmente la spesa è sì necessario osservarne i rigagnoli al microscopio, ma non è sufficiente. Occorre mettere mano ai grandi fiumi della spesa corrente, che sono sempre quelli: pubblico impiego, pensioni e sanità. Ma tranne qualche importante intervento sull’andamento della spesa pensionistica, nel 1995 e fino al 2012, con alcuni ripensamenti successivi, gli oneri degli altri due comparti hanno continuato inesorabilmente a crescere. Per l’ottimo motivo che ogni euro speso può trasformarsi in un voto.

Posto dunque che, per conseguire l’auspicata tranquillità finanziaria, è necessario recuperare un livello accettabile nel rapporto tra disavanzo e debito in rapporto al Pil, come dimostra l’esperienza, è arduo attendersi che sia sufficiente un incremento del prodotto, comunque troppo debole anche nelle proiezioni future, per piegarne la curva. Ecco che allora la sola via di uscita può essere offerta dalla scelta di evitare il più possibile nuove spese, soprattutto quando si è già in deficit. Una lezione che sembra essere stata compresa e trasferita nel Def e che è auspicabile possa essere mantenuta nel tempo.