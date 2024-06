Domenica 2 Giugno 2024, 01:26

«È prematuro parlare di deglobalizzazione, ma è chiaro che il processo di rapida integrazione dell’economia mondiale si è interrotto». Che fare, allora? Le considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia prendono le mosse da una constatazione che è, insieme, motivo di preoccupazione. La constatazione riguarda quelli che Fabio Panetta chiama segnali di frammentazione degli scambi, sia commerciali che finanziari. L’allarme nasce dal fatto che l’economia italiana e quella europea sono profondamente internazionalizzate: il ritorno del protezionismo, la corsa all’innalzamento dei dazi potrebbe quindi avere «conseguenze negative». Che, aggiunge Panetta, non riguardano solo la sfera economica: «La storia insegna che l’apertura commerciale e la libera circolazione di merci, capitali, idee e persone sono potenti motori di integrazione e prosperità». Qui è dunque la sfida: politica e culturale, ancor prima che economica. Che attiene alla natura stessa delle società democratiche occidentali, alla loro identità più profonda e al loro compito storico. Il programma politico del nuovo europeismo non può non partire da qui, dalla «necessità di riconsiderare l’equilibrio tra efficienza e sicurezza»: sono ancora parole del governatore, che vede bene il rilievo dell’indipendenza strategica in settori chiave dell’economia, in una fase di turbolenze geopolitiche, ma anche il valore di principi di cooperazione internazionale e di istituzioni multilaterali nel cui quadro soltanto ha senso e fa la differenza essere e agire da europei.

Facciamo un passo indietro. Quasi vent’anni fa, Thomas L. Friedman pubblicava una corposa storia del futuro prossimo venturo sotto il titolo: «Il mondo è piatto». Piatto, senza più linee di conflitto o di frattura, perché tecnologia e globalizzazione gli sembrava che avessero ormai definitivamente cancellato il senso stesso dei confini, sia geografici che politici, fra regioni del mondo. Piatto e pure piccolo, anzi piccolissimo, vista la velocità con cui è possibile spostare beni, persone e capitali. Ottimismo a piene mani, insomma, che consentiva di ripetere come un mantra: «Ricardo ha ragione». David Ricardo, l’economista inglese che ha formulato la teoria dei vantaggi comparati, sosteneva che commerciare fa bene a tutti, se ciascuno esporta i beni nei settori in cui possiede un vantaggio competitivo. Se tu fai bene i chip, e io produco meglio le arance, converrà a entrambi scambiare le merci: tu avrai le arance a minor prezzo di quello che ti praticherebbero i tuoi agricoltori (e alla fine scompariranno gli aranceti), e lo stesso sarà per il mio paese con i tuoi chip (e alla fine io non avrò un’industria elettronica). Ricardo ha ragione, ripeteva Friedman, nonostante l’enorme numero di ingegneri indiani che gli sfilavano sotto il naso, e che rischiavano di mettere fuori gioco interi settori dell’economia americana. Ma Ricardo ha davvero e fino in fondo ragione, è da chiedersi vent’anni e qualche guerra dopo, anche se il mondo si ispessisce e l’ordine internazionale va in frantumi, e anche se, poniamo, i chip li facesse solo la Cina, e limitarsi a produrre arance rendesse un Paese subalterno politicamente e strategicamente?

L’aumento dei dazi americani su prodotti cinesi sembra segnare una fase contro-ricardiana del commercio internazionale, il cui significato va decifrato su un terreno che è però di ordine geopolitico, prima che economico. Avrà pure ragione Ricardo, in astratto, ma in concreto l’interdipendenza ha un costo e gli Stati Uniti non sembrano volerlo più sopportare in tutta una serie di settori strategici – autoveicoli, semiconduttori, acciaio, e così via – nei quali considerano di dover difendere, con l’aiuto delle barriere tariffarie, la propria capacità produttiva.

Ora, quale sarà la strada dell’Unione europea? Cosa è augurabile che faccia, in questo contesto: che prevalga la passione per l’apertura, tipica delle società europee e occidentali, o che si impongano nuovi protezionismi, nuove chiusure? Cosa spetta a noi europei, assecondare e approfondire la tendenza a chiudersi entro i propri confini, oppure difendere, anzitutto nello spazio europeo, completando l’architettura economica dell’Unione, e poi nello scenario globale, i vettori di integrazione e cooperazione? È un giudizio storico e politico sulla globalizzazione che in realtà va reso, pur nella consapevolezza che fasi diverse possono richiedere politiche congiunturali di diverso segno. Un giudizio che non si limiti a soppesare i punti a favore e quelli contro, ma che risponda a una domanda più essenziale: cosa significa essere europei? La domanda è certo retorica, perché nasconde il fatto che questo significato è variato nel tempo: un conto è l’Europa carolingia, un altro l’Europa degli Stati e delle nazioni moderne, un’altra quella che nasce a Ventotene e un’altra ancora quella oggi attraversata da migrazioni e venti di globalizzazione. Ma è una domanda indispensabile per dotarsi se non di una filosofia della storia, perlomeno di un filo conduttore. E il filo può trovarsi solo nell’universalismo dei diritti e delle libertà sorto proprio sul suolo europeo. È così che prese vita l’idea kantiana dell’«unificazione generale dell’umanità», ed è quell’idea che costituisce ancora la forma essenziale della cultura europea. Difenderla, anziché assecondarne il tramonto, resta la cosa più legata al nostro passato e alla nostra tradizione che possiamo fare.